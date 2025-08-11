0 видео из 0

Серебряный век — период расцвета русской литературы и изобразительного искусства конца XIX — начала XX веков. Название было дано по аналогии с Золотым веком русской поэзии (первая треть XIX века). Хронологические границы Серебряного века дискутируются. Начало более-менее определённо относят к 1890-м и связывают с появлением символизма как течения в поэзии. Конечную дату иногда относят к 1917 году, революции и Гражданской войне, иногда продляют до середины 1920-х.

Серебряный век ознаменовался новым витком развития не только литературы, но и живописи, музыки, театра и балета. Это время модернизма: экспериментов с символикой, содержанием и формой стиха, поиска новых средств выразительности