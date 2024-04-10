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19.06.2026
Серебряный век российской культуры. Вклад России в мировую культуру
Почему период начала XX века в русской культуре получил название Серебряного века?
В это время выросла добыча серебра как драгоценного металла.
Название дано из-за роста популярности серебряных украшений.
Правительство ввело серебряный стандарт рубля, и термин возник от этой реформы.
Современники отметили невиданный расцвет культуры и появление многих новых имён.
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