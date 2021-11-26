ЖУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ

ЖУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ - российский и польский живописец.

Сын дво­ря­ни­на, ли­шён­но­го всех со­слов­ных прав и вла­де­ний за уча­стие в Поль­ском вос­ста­нии 1863-1864 годов . Учил­ся в МУЖВЗ (1892-1897) у И.И. Ле­ви­та­на, В.Д. По­ле­но­ва, Л.О. Пас­тер­на­ка . Член ТПХВ (с 1904 года), Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (с 1907 года), московского объ­е­ди­не­ния «Изо­граф» (1917-1919). По­сле 1917 года был членом Ко­мис­сии по ох­ра­не па­мят­ни­ков искусства и ста­ри­ны. Жил в Мо­ск­ве, Вят­ке (1919-1921), Вар­ша­ве (с 1923 года). В сво­их ли­рических пей­за­жах раз­ви­вал тра­ди­ции Ле­ви­та­на, ис­поль­зуя так­же приё­мы пле­нэр­ной жи­вопи­си («Ве­сен­няя во­да», 1898; «Пло­ти­на», 1909; «Вес­на изум­руд­ная», 1915, все - ГРМ; «Иней», 1928, Национальная га­ле­рея, Кра­ков, и др.). Основной мо­тив его по­ло­тен - эле­ги­ческий мир ста­рин­ных уса­деб и пар­ков («По­эзия ста­ро­го дво­рян­ско­го гнез­да», 1912, ГРМ; «Усадь­ба. От­бле­ски ве­чер­ней за­ри», 1912, Ху­дожественный му­зей, Яро­славль; «Ком­на­та в име­нии Бра­со­во», 1916, ГТГ; «Ин­терь­ер гос­ти­ной двор­ца в Кус­ко­во», 1917, Национальная га­ле­рея, Вар­ша­ва; «Зе­лё­ный ка­би­нет в Ла­зен­ков­ском двор­це в Вар­ша­ве», 1924, там же, и др.; смотри иллюстрации к статье Дво­рян­ст­во). Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1900-е годы) и в соз­дан­ной им Ху­дожественной шко­ле в Мо­ск­ве (1907-1917).

Иллюстрации:

С.Ю. Жу­ков­ский. «Ра­до­ст­ный май». 1912. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.