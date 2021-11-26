"СКОРПИОН"

Российское издательство начала ХХ века, существовало в Москве в 1900-1916 годах. Специализировалось на выпуске русской и иностранной литературы в духе модернизма, преимущественно символистской.

Основано в 1899 году купцом и меценатом С.А. Поляковым при участии поэтов В.Я. Брюсова , К.Д. Бальмонта, Ю.К. Балтрушайтиса и критика М.Н. Семёнова. Фактическим руководителем издательства стал Брюсов. Первым выпущенным произведением стала драма Г. Ибсена «Когда мы, мёртвые, восстанем» (1900, пер. С. Полякова и Ю. Балтрушайтиса). В разные годы в издательстве выходили полное собрание сочинений К.Д. Бальмонта (1907-1914), книги А.А. Блока , В.И. Иванова, А. Белого («Золото в лазури», 1904), З.Н. Гиппиус , М. Кузмина («Крылья», 1907), Н.С. Гумилёва («Жемчуга», 1910), Ф. Ницше, К. Гамсуна , Э. По , О. Уайльда, Э. Верхарна и других авторов. По инициативе Брюсова издательство выпускало альманах «Северные цветы» (1901-1911) и журнал «Весы» (1904-1909), ставшие знаковыми явлениями в истории русского символизма. Во многом благодаря деятельности «Скорпиона» наметилось сближение московских символистов с петербургскими ( Д.С. Мережковский , З.Н. Гиппиус, Н.М. Минский и др.). В то же время «Скорпион» вёл полемику с символистскими издательствами «Гриф» и «Мусагет».

Помимо модернистской литературы, в издательстве выходили произведения И.А. Бунина и А.П. Чехова, письма А.С. Пушкина , И.С. Тургенева, Ф.И. Тютчева, литературоведческая и искусствоведческая литература. В оформлении изданий участвовали художники объединения «Мир искусства» ( Л.С. Бакст , К.А. Сомов), а также В.Э. Борисов-Мусатов, С.Ю. Судейкин, М.А. Дурнов и др., благодаря чему деятельность «Скорпиона» стала важной вехой в развитии полиграфического искусства.

Значение «Скорпиона» в истории русской литературы состоит в том, что издательство, по сути, открыло многих авторов-модернистов для широкой публики, внесло вклад в признание символизма значительным литературным и художественным явлением. Несмотря на это, тиражи изданий были невелики, и в коммерческом отношении издательство не окупалось. С 1913 года деятельность «Скорпиона» затухает. Последним его изданием стала книга К.Д. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (1916).