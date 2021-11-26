ПИСАХОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Русский сказочник, писатель, художник. Один из великих сказочников Русского Севера, сохранивший и передававший яркий, образный, сочный народный язык Поморья.

Отец – еврей Год Пейсах, крестившийся в православие и принявший имя Григория Михайловича Писахова, ювелир и гравер. Мать – Ирина Ивановна Милюкова, староверка. Брат бабушки по материнской линии дед Леонтий был сказочником-рассказчиком. Во многом через него мальчик познакомился с народным творчеством Севера.

Отец хотел научить сына своему ремесленному искусству, но тот хотел стать художником. Окончив городское училище Архангельска в 1899 году, молодой Писахов отправился в путешествие на Соловки, затем в Казань. В 1902 году он приехал в Санкт-Петербург и поступил вольнослушателем в Художественное училище барона Штиглица. Занимался здесь живописью под руководством академика Александра Новоскольцева. В 1905 году Писахов был исключен из училища за произнесенную им речь против самодержавия.

Тогда же он продолжил свои путешествия: посетил Новгород, побывал на арктическом Севере, на Новой Земле, в Иерусалиме и Египте. 1907-1909 годы провел в Петербурге в мастерской художника Якова Гольдблата, в то же время продолжая свои странствия: он побывал на Карском море, Печоре, Пинеге, Белом море. В 1909-1910 годах учился в Свободной академии художеств в Париже. В 1910 году картины Писахова были выставлены в Архангельске, в 1912 году он был удостоен серебряной медали на выставке в Петербурге. В 1914-м Степан Григорьевич участвовал в поисках Георгия Седова, исследовал земли саамов.

В 1915 году художник был призван в армию. Февральскую революцию он встретил в Кронштадте. В 1918 году, после демобилизации, вернулся в Архангельск. Именно в советский период С.Г. Писахов начал писать сказки, хотя сочинял он их изустно с детства. В 1924 году свет увидела его первая сказка «Не любо – не слушай» (сборник «Северная Двина», Архангельск). Затем были сочинены знаменитые «Морожены песни», «Северное сияние», «Звездный дождь», выходившие в губернской газете «Волна» и краевой газете «Правда Севера». Но только в 1935 году писатель смог опубликовать свои сказки в столичной прессе - в журнале «30 дней». Здесь за 1935-1938 годы увидели свет свыше тридцати сказок Писахова. В 1938 году в Архангельске была издана его первая книга. Через свои сказки Писахов пытался сохранить уникальный фольклор Русского Севера. Они производили на читателей неизгладимое впечатление. В них народный дух с его колоритным языком сочетались с невероятной фантазией и остроумием автора. Свои рассказы он всегда вел от лица Сени Малины из деревни Уймы.

В 1939 году С.Г. Писахов был принят в члены Союза писателей. В 1940 году был опубликован второй его сборник, куда вошли 86 сказок. В 1949-м в Архангельске вышла третья книжка из девяти сказок. В 1957 году она была издана в Москве (стала первой московской книгой писателя). После этого Степан Григорьевич стал всесоюзно известным. О нем писали газеты, широко отмечалось его 80-летие.

Степан Григорьевич Писахов скончался 3 мая 1960 года. Похоронен на Ильинском кладбище Архангельска.

По сказкам Писахова режиссером Леонидом Носыревым были сняты известные мультфильмы «Не любо – не слушай» (1977), «Апельсин» и «Перепелиха» (1986), «Морожены песни» (1987).

В 2007 году в Архангельске открыт Музей художника и сказочника Степана Писахова. В 2008 году там же, на пересечении улицы Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского установлен памятник писателю (автор Сергей Сюхин).

Сочинения:

Не любо – не слушай//На Северной Двине: Сборник. Архангельск, 1924.

Сказки. Архангельск, 1938.

Сказки. Книга вторая. Архангельск, 1940.

Сказки. Архангельск, 1949.

Сказки. М., 1957.

Сказки. Архангельск, 1977.

Сказки. М., 1978.

Сказы и сказки (совместно с Б.В. Шергиным). М., 1985.

Сказки. Очерки. Письма. Архангельск, 1985.

Месяц с небесного чердака. М., 1991.

Ледяна колокольня. М., 1992.

Не любо – не слушай: сказки. Калининград, 2004.