ОБЩЕСТВО ИМЕНИ А.И. КУИНДЖИ
ОБЩЕСТВО ИМЕНИ А.И. КУИНДЖИ - российское объединение художников и архитекторов.
Возникло в Санкт-Петербурге в конце 1908 года по инициативе К.Я. Крыжицкого и А.И. Куинджи (почетный председатель); открытие состоялось в 1909 году. Учредители - бывшие ученики мастерской Куинджи в петербургской АХ (А.А. Борисов, В.И. Зарубин, Н.К. Рерих, А.А. Рылов, Е.И. Столица, Н.П. Химона и др.), также В.А. Беклемишев, Альберт Н. Бенуа, В.Е. Маковский, А.В. Щусев и др. Общество существовало на средства, пожертвованные Куинджи и завещанные им после смерти (1910). Первый председатель правления общества - Крыжицкий (до 1911 года), затем Н.Д. Ермаков (до 1913 года), Н.П. Богданов-Бельский (до 1918 года), К.К. Вроблевский (до 1920 года), Рылов (1922-1928), А.И. Кудрявцев (до начала 1930 года), И.И. Бродский (1930). Согласно уставу (принят в 1909 году), задачами общества были оказание «материальной и нравственной поддержки всем художественным обществам, кружкам и отдельным художникам», учреждение ежегодного конкурса имени Куинджи, организация выставок, первыми среди которых стали мемориальные выставки Куинджи (1913, 1914). Выставки общества состоялись в 1917, 1918, 1926-1930 годах (среди участников, помимо членов общества, - М.И. Авилов, А.Н. Бенуа, М.П. Бобышов, К.Ф. Богаевский, Л.А. Бруни, М.И. Курилко, В.Е. Савинский, В.С. Сварог). В собственность общества перешла большая коллекция работ Куинджи (частично распределённая обществом по провинциальным музеям). Помимо благотворительной деятельности (пособия художникам, приобретение на выставках произведений искусства для передачи их в провинциальные музеи, лотереи и тому подобное), общество устраивало регулярные литературно-художественные «пятницы», где проводились совместные рисовальные вечера, концерты, в которых принимали участие А.Я. Ваганова, Т.П. Карсавина, Е.П. Корчагина-Александровская, А.С. Лурье, И.И. Мозжухин, Н.А. Тэффи, Ф.И. Шаляпин и др. Деятельность общества прекратилась в 1931 году; часть его членов вошли в новое объединение - «Цех художников». Собрание картин об-ва передано в ГРМ.