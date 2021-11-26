НИВИНСКИЙ ИГНАТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

НИВИНСКИЙ ИГНАТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ - российский гра­фик, жи­во­пи­сец, ар­хи­тек­тор и сце­но­граф.

Учил­ся в Мо­ск­ве - в СХПУ (1893-1898 годы), Ар­хео­ло­гическом институте (1907-1908 годы), Шко­ле ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си С.Ю. Жу­ков­ско­го (1908-1910 годы).

Влия­ние на И.И. Нивинского ока­за­ла встре­ча с И.В. Жол­тов­ским в 1900 году, с ко­то­рым он пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии (1903-1904 и 1908 годы) и по­мощ­ни­ком ко­то­ро­го ра­бо­тал в 1900-х годах. По­се­тил Ита­лию так­же в 1910 году (совместно с Р.И. Клей­ном) и 1912 году.

Про­ек­ти­ро­вал цер­ковь для с. Бак­ла­ко­во Са­мар­ской губернии (1908 год), да­чу Бер­га в Пуш­ки­но под Мо­ск­вой (1912 год).

В мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­си пы­тал­ся воз­ро­дить тра­ди­ции ве­не­ци­ан­ско­го Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния: рос­пи­си ин­терь­е­ров Ска­ко­во­го клу­ба (1903 год, арх. Жол­тов­ский), ко­фей­ни гос­ти­ни­цы «Мет­ро­поль» (1908 год), особ­ня­ка Та­ра­со­ва на Спи­ри­до­нов­ке (1909-1912 годы, арх. Жол­тов­ский), Ки­ев­ско­го во­кза­ла (около 1916 года, арх. И.И. Рер­берг; все в Мо­ск­ве), так­же усы­паль­ни­цы кня­зей Юсу­по­вых в Ар­хан­гель­ском (1910 год, арх. Клейн).

В 1906-1911 годы ру­ко­во­ди­тель и ис­пол­ни­тель всех де­ко­ра­тив­ных ра­бот в Му­зее изящ­ных ис­кусств в Мо­ск­ве (ны­не ГМИИ; арх. Клейн). Уча­ст­во­вал в вы­став­ках Московского то­ва­ри­ще­ст­ва ху­дож­ни­ков (с 1913 года), объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (с 1916 года). Член Профессорского сою­за ху­дож­ни­ков-гра­вё­ров (1917-1919 годы, председатель правле­ния), объ­е­ди­не­ния «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва» (с 1924 года).

В стан­ко­вой жи­во­пи­си И.И. Нивинский со­че­та­ют­ся стрем­ле­ние воз­ро­дить клас­сическую тра­ди­цию итальянского искусства и ув­ле­че­ние П. Се­зан­ном; сре­ди кар­тин - ви­ды Ита­лии, ав­то­порт­рет (все - ГРМ). С 1911 года об­ра­тил­ся к офор­ту, обу­чал­ся у Г.Н. Га­мон-Га­ма­на (уче­ни­ка В.В. Ма­тэ). В не­оклас­си­ци­стическом сти­ли­сти­ке его офор­тов («Италь­ян­ская сюи­та», 1913 год; «Св. Се­ба­сть­ян», 1915 год; «Крым­ская сюи­та», 1916-1917 годы; «Пас­халь­ная ночь», 1918 год; «Кав­каз­ские ка­прич­чио», 1923-1925 годы, и др.) от­ра­зи­лось ув­ле­че­ние твор­че­ст­вом Дж.Б. Пи­ра­не­зи и Ф. Брэн­гви­на; их от­ли­ча­ют блеск тех­ни­ки, глу­би­на и бо­гат­ст­во то­нов, вы­ве­рен­ная кон­ст­рук­тив­ность, стрем­ле­ние обо­га­тить клас­сич. язык гра­вю­ры при­ё­ма­ми совр. аван­гар­диз­ма (в т. ч. ис­поль­зо­ва­ние мон­та­жа). С 1918 года ру­ко­во­дил рос­пи­ся­ми агит­по­ез­дов, с 1918 года за­нял­ся пла­ка­том. Па­фос пре­об­ра­зо­ва­ния дей­стви­тель­но­сти И.И. Нивинский пе­ре­да­ёт в ин­ду­ст­ри­аль­ных пей­за­жах, стре­мясь сде­лать офорт ис­кус­ст­вом «боль­шо­го сти­ля», свое­об­раз­ным до­ку­мен­том эпо­хи (се­рия цвет­ных офор­тов «ЗАГЭС», 1927 год; «Ка­зан­ская же­лез­ная до­ро­га», 1932 год).

По при­гла­ше­нию Е.Б. Вах­тан­го­ва с 1921 года на­чал ра­бо­тать для те­ат­ра. Сце­но­гра­фия И.И. Нивинского от­ме­че­на ус­лов­ной де­ко­ра­тив­но­стью, ис­поль­зо­ва­ни­ем гро­те­ска, яр­кой зре­лищ­но­стью, со­звуч­ной ха­рак­те­ру ре­жис­су­ры; сре­ди спек­так­лей - «Эрик XIV» Ю.А. Стринд­бер­га (1921 год, 1-я сту­дия МХТ), «Прин­цес­са Ту­ран­дот» К. Гоц­ци (1922 год, 3-я сту­дия МХТ, оба - реж. Вах­тан­гов), «До­ход­ное ме­сто» А.Н. Ост­ров­ско­го (1926 год, Ма­лый те­атр, Мо­ск­ва). Пре­по­да­вал в СХПУ (1899-1906 годы), на Выс­ших стро­ительных кур­сах (1906-1914 годы), в МУЖВЗ (1917 год) и Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (1921-1930 годы, профессор) в Мо­ск­ве.

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