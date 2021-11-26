НИВИНСКИЙ ИГНАТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
НИВИНСКИЙ ИГНАТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ - российский график, живописец, архитектор и сценограф.
Учился в Москве - в СХПУ (1893-1898 годы), Археологическом институте (1907-1908 годы), Школе рисования и живописи С.Ю. Жуковского (1908-1910 годы).
Влияние на И.И. Нивинского оказала встреча с И.В. Жолтовским в 1900 году, с которым он путешествовал по Италии (1903-1904 и 1908 годы) и помощником которого работал в 1900-х годах. Посетил Италию также в 1910 году (совместно с Р.И. Клейном) и 1912 году.
Проектировал церковь для с. Баклаково Самарской губернии (1908 год), дачу Берга в Пушкино под Москвой (1912 год).
В монументально-декоративной живописи пытался возродить традиции венецианского Высокого Возрождения: росписи интерьеров Скакового клуба (1903 год, арх. Жолтовский), кофейни гостиницы «Метрополь» (1908 год), особняка Тарасова на Спиридоновке (1909-1912 годы, арх. Жолтовский), Киевского вокзала (около 1916 года, арх. И.И. Рерберг; все в Москве), также усыпальницы князей Юсуповых в Архангельском (1910 год, арх. Клейн).
В 1906-1911 годы руководитель и исполнитель всех декоративных работ в Музее изящных искусств в Москве (ныне ГМИИ; арх. Клейн). Участвовал в выставках Московского товарищества художников (с 1913 года), объединения «Мир искусства» (с 1916 года). Член Профессорского союза художников-гравёров (1917-1919 годы, председатель правления), объединения «Четыре искусства» (с 1924 года).
В станковой живописи И.И. Нивинский сочетаются стремление возродить классическую традицию итальянского искусства и увлечение П. Сезанном; среди картин - виды Италии, автопортрет (все - ГРМ). С 1911 года обратился к офорту, обучался у Г.Н. Гамон-Гамана (ученика В.В. Матэ). В неоклассицистическом стилистике его офортов («Итальянская сюита», 1913 год; «Св. Себастьян», 1915 год; «Крымская сюита», 1916-1917 годы; «Пасхальная ночь», 1918 год; «Кавказские каприччио», 1923-1925 годы, и др.) отразилось увлечение творчеством Дж.Б. Пиранези и Ф. Брэнгвина; их отличают блеск техники, глубина и богатство тонов, выверенная конструктивность, стремление обогатить классич. язык гравюры приёмами совр. авангардизма (в т. ч. использование монтажа). С 1918 года руководил росписями агитпоездов, с 1918 года занялся плакатом. Пафос преобразования действительности И.И. Нивинский передаёт в индустриальных пейзажах, стремясь сделать офорт искусством «большого стиля», своеобразным документом эпохи (серия цветных офортов «ЗАГЭС», 1927 год; «Казанская железная дорога», 1932 год).
По приглашению Е.Б. Вахтангова с 1921 года начал работать для театра. Сценография И.И. Нивинского отмечена условной декоративностью, использованием гротеска, яркой зрелищностью, созвучной характеру режиссуры; среди спектаклей - «Эрик XIV» Ю.А. Стриндберга (1921 год, 1-я студия МХТ), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922 год, 3-я студия МХТ, оба - реж. Вахтангов), «Доходное место» А.Н. Островского (1926 год, Малый театр, Москва). Преподавал в СХПУ (1899-1906 годы), на Высших строительных курсах (1906-1914 годы), в МУЖВЗ (1917 год) и Вхутемасе - Вхутеине (1921-1930 годы, профессор) в Москве.
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