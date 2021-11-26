МАТЮШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАТЮШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, композитор, скрипач, теоретик музыки и искусства.
Учился в Московской консерватории по классу скрипки (1876-1881 годы); в 1881-1913 годах играл в Придворном оркестре в Санкт-Петербурге. Профессиональное художественное образование получил в Рисовальной школе ОПХ (1894-1898 годы) и в петербургской студиях Я. Ф. Ционглинского (1902-1905 годы) и Е. Н. Званцевой (1906-1908 годы) у Л. С. Бакста и М. В. Добужинского.
В 1908-1910 годах сблизился с поэтами и художниками-футуристами, испытал влияние Н. И. Кульбина. Организовал издательство «Журавль» (1909-1917 годы). Вместе со своей женой Е. Г. Гуро был одним из организаторов петербургского общества «Союз молодёжи» (1909-1914 годы).
Автор музыки к пьесам Гуро («Нищий Арлекин», «Осенний сон», между 1909 и 1911 годами); в 1913 году создал музыку для футуристической оперы «Победа над Солнцем» (пролог на стихи В. Хлебникова, либретто А. Е. Кручёных, сценография К. С. Малевича; опера поставлена в театре «Луна-парк» в Санкт-Петербурге в 1913 году).
Раннее живописное творчество Матюшина обнаруживает влияния импрессионизма (серия пейзажных этюдов), затем кубизма; в середине 1910-х годов он обратился к абстракционизму, решая в своих полотнах проблемы цвета, ритма, динамики [«Движение цвета в пространстве», 1917-1918 годы; «Движение в пространстве», 1922 год(?), оба - Государственный Русский Музей, и др.].
В 1918-1926 годах преподавал в СХУМ-Вхутемасе-Вхутеине в Петрограде (Ленинграде), организовал там «Мастерскую пространственного реализма». В 1919 году был лидером и идеологом учреждённого им авангардистского объединения «Зорвед». С 1921 года работал в петроградском Музее художественной культуры; в Институте художественной культуры (Гинхук, 1924-1926 годы) возглавлял Отдел органической культуры, где занимался проблемами связи зрительных, осязательных и слуховых раздражений при восприятии. Воплощая свои концепции в живописную форму, Матюшин писал пейзажи, композиции, символико-аллегорические портреты, находившиеся на стыке фигуративного и беспредметного искусства («Автопортрет "Кристалл"», 1917 год, частное собрание, Санкт-Петербург; «Цветок человека…», 1918 год, Государственный Русский Музей, и др.).
С 1914 года выступал как художественный критик. Последние годы жизни посвятил углублённому изучению проблем цветоведения; возглавил подготовку коллективного труда «Закономерность изменяемости цветовых сочетаний. Справочник по цвету» (1932 год). Автор трактатов «Руководство к изучению четвертей тона для скрипки» (1915 год; положил начало изучению и практическому применению микрохроматической системы в России), «Новый пространственный реализм. Художник в Опыте четвёртой меры» (1916-1920 годы), «Опыт художника новой меры» (1926 год) и других сочинений.