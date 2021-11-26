МАНДЕЛЬШТАМ ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ На чтение: 1 минута

МАНДЕЛЬШТАМ ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ - русский по­эт.

Ро­дил­ся в еврейской се­мье. Отец, мас­тер пер­ча­точ­но­го де­ла, стал куп­цом 1-й гиль­дии, что да­ло се­мье пра­во жить вне чер­ты осед­ло­сти. В 1897 году се­мья Мандельштама пе­ре­еха­ла в Санкт-Пе­тер­бург. С ран­не­го дет­ст­ва Мандельштам на­хо­дил­ся под впе­чат­ле­ни­ем ар­хитектурного об­ли­ка Санкт-Пе­тер­бур­га.

В 1899-1907 годы учил­ся в Те­ни­шев­ском училище; в 1907 году в жур­на­ле училища бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны 2 сти­хо­тво­ре­ния Мандельштама. Ув­лёк­шись ре­во­люционной ро­ман­ти­кой, Мандельштам в сентябре 1907 года пы­тал­ся всту­пить в ря­ды эсе­ров, ку­да не был при­нят по ма­ло­лет­ст­ву. В 1908-1910 годы слу­шал лек­ции в Сор­бон­не (Па­риж) и в Гей­дель­берг­ском университете. В мае 1911 года в Вы­бор­ге был кре­щён по ме­то­ди­ст­ско­му об­ря­ду. В 1911-1917 годы с пе­ре­ры­ва­ми учил­ся на ро­ма­но-гер­ман­ском от­де­ле­нии Санкт-Пе­тербургского университета. Февральскую ре­во­лю­цию 1917 года при­вет­ст­во­вал, Октябрьскую ре­во­лю­цию - не при­нял, но уже че­рез ме­сяц при­знал ис­то­рическую за­ко­но­мер­ность и не­об­хо­ди­мость слу­чив­ше­го­ся.

На­чи­нал как сим­во­лист, по­сле­до­ва­тель П. Вер­ле­на и Ф.К. Со­ло­гу­ба; ис­пы­тал зна­чительное влия­ние Ф.И. Тют­че­ва. В 1909 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге по­се­щал «баш­ню» В.И. Ива­но­ва; в 1910 году де­бю­ти­ро­вал сти­ха­ми в журнале «Апол­лон». В конце 1912 года примк­нул к ак­ме­из­му (на­пи­сал ма­ни­фест «Ут­ро ак­ме­из­ма», 1913 год, опубликован в 1919 году); друж­бу с Н.С. Гу­ми­лё­вым и А.А. Ах­ма­то­вой счи­тал од­ной из главных удач сво­ей жиз­ни.

Де­бют­ная книга сти­хов Мандельштама «Ка­мень» (1913 год) по­строе­на на кон­тра­сте пер­вой, «сим­во­ли­ст­ской» час­ти (сти­хи 1908-1911 годов), в ко­то­рой гос­под­ству­ют мо­ти­вы му­зы­ки и ти­хая пе­чаль, и вто­рой, «ак­меи­сти­че­ской», где до­ми­ни­ру­ют оп­ти­мизм, ар­хи­тек­тур­ные мо­ти­вы («Айя-Со­фия»; «Notre Dame», оба 1912 года; «Ад­ми­рал­тей­ст­во», 1913 год, и другое): в при­ро­де, со­глас­но кон­цеп­ции Мандельштама-ак­меи­ста, всё под­чи­не­но «тай­но­му пла­ну» Ар­хи­тек­то­ра-Соз­да­те­ля.

С начала 1916 года жил пре­имущественно в Мо­ск­ве; на ко­рот­кое вре­мя сбли­зил­ся с М.И. Цве­тае­вой (их от­но­ше­ния от­ра­зи­лись в сти­хах, об­ра­щён­ных друг к дру­гу). Сти­хотво­ре­ния пе­рио­да 1-й ми­ро­вой вой­ны и обе­их ре­во­лю­ций со­ста­ви­ли вто­рой по­этический сборник - «Tristia» (1922 год, пол­но­стью опубликован в 1923 году под названием «Вто­рая кни­га», с по­свя­ще­ни­ем «Н.Х.» - Н.Я. Ха­зи­ной, же­не по­эта; за­гла­вие вос­хо­дит к «Скорб­ным эле­ги­ям» Ови­дия), зна­ме­но­вав­ший эво­лю­цию Мандельштама от ра­цио­наль­ной яс­но­сти по­эти­ки ак­меи­стов к ир­ра­цио­наль­но­му (для Мандельштама - все­гда тра­ги­че­ско­му) ми­ро­ощу­ще­нию, вы­ра­зив­ше­му­ся в по­эти­ке слож­ней­ших ас­со­циа­ций, свя­зан­ных, в пер­вую оче­редь, с ан­тич­но­стью («В Пе­тро­по­ле про­зрач­ном мы ум­рём», 1916 год; «Зо­ло­ти­сто­го мё­да струя из бу­тыл­ки тек­ла», 1917 год; «На ка­мен­ных от­ро­гах Пи­эрии», 1919 год; «Ко­гда Пси­хея-жизнь спус­ка­ет­ся к те­ням», «Я сло­во по­за­был, что я хо­тел ска­зать», оба 1920 года; и другое).

Для сти­хо­тво­ре­ний 1920-х годов ха­рак­тер­ны за­тем­нён­ность смыс­ла и мно­же­ст­вен­ные куль­тур­ные ал­лю­зии. К ше­дев­рам это­го пе­рио­да от­но­сят­ся «Кон­церт на во­кза­ле» (1921 год), «Век» (1922 год), «Гри­фель­ная ода» (1923 год), а так­же «На­шед­ший под­ко­ву» (1923 год) - един­ст­вен­ное стихотворение Мандельштама, на­пи­сан­ное вер­либ­ром. В 1925 году вы­шла ав­то­био­гра­фическая кни­га «Шум вре­ме­ни».

С мая 1925 года по октябрь 1930 года Мандельштам не пи­сал сти­хов; за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми и ре­дак­ти­ро­ва­ни­ем чу­жих пе­ре­во­дов с немецкого и французского язы­ков.

В 1928 году вы­шла по­весть «Еги­пет­ская мар­ка» о со­бы­ти­ях в Пет­ро­гра­де в пе­ри­од ме­ж­ду дву­мя ре­во­лю­ция­ми 1917 года, варь­и­рую­щая го­го­лев­ские мо­ти­вы. При по­сред­ни­че­ст­ве Н.И. Бу­ха­ри­на из­дал по­след­нюю при­жиз­нен­ную по­этическую книгу «Сти­хо­тво­ре­ния», а так­же сборник из­бран­ных кри­тических ста­тей «О по­эзии» (оба в 1928 года).

В 1928 году из-за ошиб­ки из­да­тель­ст­ва, ука­зав­ше­го пе­ре­во­дчи­ком ро­ма­на Ш. де Кос­те­ра «Ле­ген­да о Ти­ле Улен­шпи­ге­ле» Мандельштама (ко­то­рый в дей­ст­ви­тель­но­сти вы­сту­пил ре­дак­то­ром), ра­зы­грал­ся скан­дал, обер­нув­ший­ся об­щественным шель­мо­ва­ни­ем Мандельштама и его доб­ро­воль­ным от­чу­ж­де­ни­ем от це­ха пи­са­те­лей (этот раз­рыв за­пе­чат­лён в пам­фле­те «Чет­вёр­тая про­за», 1930 год, опубликован в 1966 году).

В 1930 году Мандельштам со­вер­шил по­езд­ку по За­кав­ка­зью. Впе­чат­ле­ния от по­езд­ки лег­ли в ос­но­ву по­этического цик­ла «Ар­ме­ния» (час­тич­но опубликован в 1931 году) и про­за­ического «Пу­те­ше­ст­вия в Ар­ме­нию» (1933 год).

В ря­де по­сле­дую­щих сти­хо­тво­ре­ний дек­ла­ри­ро­вал раз­рыв не толь­ко с официальной советской дей­ст­ви­тель­но­стью, но и с куль­тур­ной тра­ди­ци­ей в це­лом, бе­ря на се­бя мис­сию соз­да­ния но­вой куль­ту­ры, поч­ти не опи­раю­щей­ся на дос­ти­же­ния пред­ше­ст­вен­ни­ков. «Про­ща­ние» с про­шлым - про­грамм­ное эс­се «Раз­го­вор о Дан­те» (1933 год, опубликован в английском переводе в 1965 году, на русском языке - 1967 год), в цен­тре ко­то­ро­го - «за­кон об­ра­ти­мой и об­ра­щаю­щей­ся по­эти­че­ской ма­те­рии, су­ще­ст­вую­щей толь­ко в ис­пол­ни­тель­ском по­ры­ве». По­эзия позд­не­го Мандельштама ста­но­вит­ся всё бо­лее за­шиф­ро­ван­ной, её под­тек­стом час­то вы­сту­па­ют преж­ние сти­хи Мандельштама и со­бы­тия его жиз­ни. В но­ябре 1933 года Мандельштам на­пи­сал от­ча­ян­ную по­этическую ин­век­ти­ву «Мы жи­вём, под со­бою не чуя стра­ны…», на­прав­лен­ную лич­но про­тив И.В. Ста­ли­на, за ко­то­рую был аре­стован и от­прав­лен в ссыл­ку в Во­ро­неж (1934-1937 годы). Од­ним из яр­ких об­раз­цов поэ­зии это­го пе­рио­да ста­ло са­мое длин­ное и наи­бо­лее труд­ное для чи­та­тель­ско­го по­ни­ма­ния по­этическое про­из­ве­де­ние Мандельштама - «Сти­хи о не­из­вест­ном сол­да­те» (1937 год).

Для сти­ля Мандельштама ха­рак­тер­на сгу­щён­ная ме­та­фо­рич­ность, обу­слов­лен­ная опо­рой на клю­че­вые сло­ва при про­пус­ке свя­зую­щих ло­гических звень­ев (ко­то­рые ино­гда мо­гут быть вос­ста­нов­ле­ны по чер­но­ви­кам), а так­же ас­со­циа­тив­но­стью мыш­ле­ния. На­чав со стрем­ле­ния к струк­тур­ной яс­но­сти и чёт­ко­сти, Мандельштам в позд­ний пе­ри­од, во мно­гом под влия­ни­ем В. Хлеб­ни­ко­ва, при­шёл к по­эзии но­вых смы­слов и тём­ных, не­ред­ко па­ра­док­саль­ных об­ра­зов, ко­то­рые час­то соз­да­ют­ся сбли­же­ния­ми слов по прин­ци­пу их зву­ко­во­го сход­ст­ва. Клю­че­вую роль в по­эти­ке Мандельштама иг­ра­ют скры­тые ци­та­ты, ис­точ­ни­ком ко­то­рых бы­ла для Мандельштама вся ев­ропейская ли­те­ра­ту­ра (ак­ме­изм Мандельштам оп­ре­де­лял как «тос­ку по ми­ро­вой куль­ту­ре»).

В 1938 году аре­сто­ван по­втор­но; от­прав­лен по эта­пу на Даль­ний Вос­ток, где и умер в пе­ре­сыль­ном ла­ге­ре. Реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но: по де­лу 1938 года - в 1956 году, по де­лу 1934 года - в 1987 году.

Сочинения:

Ка­мень / Изд. под­гот. Л.Я. Гинз­бург и др. Л., 1990;

Собр. про­из­ве­де­ний: Сти­хо­тво­ре­ния / Под­гот. тек­ста и прим. С.В. Ва­си­лен­ко, Ю.Л. Фрей­ди­на. М., 1992;

Собр. соч.: В 4 т. / Сост. П.М. Нер­лер, А.Т. Ни­ки­та­ев. М., 1993-1997;

Пол­ное собр. сти­хо­тво­ре­ний / Вступ. ст. М.Л. Гас­па­ро­ва, А.Г. Ме­ца; под­гот. тек­ста и прим. А.Г. Ме­ца. СПб., 1995;

Сти­хо­тво­ре­ния. Про­за / Вступ. ст. и ком­мент. М.Л. Гас­па­ро­ва. М., 2001;

Шум вре­ме­ни / Вступ. ст. А.Г. Би­то­ва; прим. А.А. Мо­ро­зо­ва. М., 2002.

Дополнительная литература:

Brown C. Mandelstam. Camb., 1973;

Con­cordance to the poems of O. Mandelstam / Ed. D. J. Koubourlis. Ithaca, 1974;

Nilsson N.Á. O. Mandelstam: five poems. Stockh., 1974;

Broyde St. O. Mandel’stam and his age: a commentary on the themes of war and revo­lution in the poetry, 1913-1923. Camb., 1975;

Гинз­бург Л.Я. По­эти­ка О. Ман­дель­шта­ма // Гинз­бург Л.Я. О ста­ром и но­вом: ста­тьи и очер­ки. Л., 1982;

Се­мен­ко И.М. По­эти­ка по­зд­не­го Ман­дель­шта­ма. Рим, 1986;

Frei­din G. A coat of many colors: O. Mandelstam and his mythologies of self-presentation. Berk., 1987;

Жизнь и твор­че­ст­во О.Э. Ман­дель­шта­ма. Во­ро­неж, 1990;

Тод­дес Е.А. По­эти­че­ская идео­ло­гия // Ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние. 1991. № 3;

О. Ман­дель­штам: к 100-ле­тию со дня ро­ж­де­ния: [Сб.]. М., 1991;

Ус­пен­ский Б.А. Ана­то­мия ме­та­фо­ры у Ман­дель­шта­ма // Но­вое ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние. 1994. № 7; Ман­дель­штам и ан­тич­ность. М., 1995;

Гас­па­ров М.Л. О. Ман­дель­штам: гра­ж­дан­ская ли­ри­ка 1937 г. М., 1996;

Се­гал Д.М. О. Ман­дель­штам. Ис­то­рия и по­эти­ка. Ие­ру­са­лим, 1998. Кн. 1-2;

Ман­дель­штам Н.Я. Вос­по­ми­на­ния. М., 1999; она же. Вто­рая кни­га. М., 1999.