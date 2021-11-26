ЛУЧИЗМ

ЛУЧИЗМ - на­прав­ле­ние в русском аван­гар­диз­ме начала XX века.

Его ос­но­во­по­лож­ни­ком был М. Ф. Ла­рио­нов , раз­ра­бо­тав­ший в 1912-1915 годы тео­рию Лучизма как од­но­го из пер­вых опы­тов аб­ст­рак­цио­низ­ма (ма­ни­фест «Лу­чизм», статья «Лу­чи­стая жи­во­пись» в сборнике «"Ос­ли­ный хвост" и "Ми­шень"»; ма­ни­фест «Лу­чи­сты и бу­дущ­ни­ки», под­пи­сан­ный груп­пой ху­дож­ни­ков; все - 1913). На­хо­дясь под впе­чат­ле­ни­ем идей итальянского фу­ту­риз­ма, Ла­рио­нов пы­тал­ся пред­ста­вить Лучизм как итог все­го пред­ше­ст­вую­ще­го раз­ви­тия искусства; за­да­чей жи­во­пи­си , по его мне­нию, бы­ло изо­бра­же­ние не са­мих пред­ме­тов, а ис­хо­дя­щей от них «сум­мы лу­чей» («стиль лу­чи­стой жи­во­пи­си име­ет в ви­ду про­стран­ст­вен­ные фор­мы, воз­ни­каю­щие от пе­ре­се­че­ния от­ра­жён­ных лу­чей раз­лич­ных пред­ме­тов, фор­мы, вы­де­лен­ные во­лею ху­дож­ни­ка»).

Приё­мы Лучизма в твор­че­ст­ве са­мо­го М. Ф. Ла­рио­но­ва пре­тер­пе­ли зна­чительную эво­лю­цию. Этап ран­не­го («реа­ли­сти­че­ско­го») Лучизма (1912) со­хра­ня­ет эле­мен­ты фи­гу­ра­тив­но­сти. В 1912-1914 годы по­яв­ля­ют­ся су­гу­бо бес­пред­мет­ные «лу­чи­стые» ком­по­зи­ции. Сле­дую­щая ста­дия - «пнев­мо­лу­чизм», или «лу­чизм кон­цен­три­ро­ван­ный», ко­то­ро­му не да­ёт­ся под­роб­но­го тео­ре­тического обос­но­ва­ния; про­из­ве­де­ни­ям это­го пе­рио­да свой­ст­вен­ны бо­лее сво­бод­ная жи­во­пис­ность и спон­тан­ность. С 1915 года в сти­ли­сти­ке Лучизма ху­дож­ник соз­да­ёт так­же бес­пред­мет­ные рель­е­фы (из фар­фо­ро­вых че­реп­ков, зо­ло­той и цвет­ной бу­ма­ги и пр.) и объ­ём­ные ком­по­зи­ции (из лу­чи­нок, па­лок, ве­рё­вок и др.); приё­мы лу­чиз­ма он ис­поль­зо­вал в сце­но­гра­фии до начале 1920-х годов («про­стран­ст­вен­но-ки­не­ти­че­ский лу­чизм»). Идеи Лучизма раз­де­ля­ли Н. С. Гон­ча­ро­ва , Т. Н. Бо­го­ма­зов, К. М. Зда­не­вич, М. В. Ле­дан­тю, С. М. Ро­ма­но­вич, В. А. Обо­лен­ский, А. В. Шев­чен­ко; влия­ние Лучизма ис­пы­та­ли А. Д. Дре­вин и В. Е. Тат­лин.

См. так­же литературу при статье М. Ф. Ла­рио­нов.

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