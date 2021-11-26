ЛУЧИЗМ
ЛУЧИЗМ - направление в русском авангардизме начала XX века.
Его основоположником был М. Ф. Ларионов, разработавший в 1912-1915 годы теорию Лучизма как одного из первых опытов абстракционизма (манифест «Лучизм», статья «Лучистая живопись» в сборнике «"Ослиный хвост" и "Мишень"»; манифест «Лучисты и будущники», подписанный группой художников; все - 1913). Находясь под впечатлением идей итальянского футуризма, Ларионов пытался представить Лучизм как итог всего предшествующего развития искусства; задачей живописи, по его мнению, было изображение не самих предметов, а исходящей от них «суммы лучей» («стиль лучистой живописи имеет в виду пространственные формы, возникающие от пересечения отражённых лучей различных предметов, формы, выделенные волею художника»).
Приёмы Лучизма в творчестве самого М. Ф. Ларионова претерпели значительную эволюцию. Этап раннего («реалистического») Лучизма (1912) сохраняет элементы фигуративности. В 1912-1914 годы появляются сугубо беспредметные «лучистые» композиции. Следующая стадия - «пневмолучизм», или «лучизм концентрированный», которому не даётся подробного теоретического обоснования; произведениям этого периода свойственны более свободная живописность и спонтанность. С 1915 года в стилистике Лучизма художник создаёт также беспредметные рельефы (из фарфоровых черепков, золотой и цветной бумаги и пр.) и объёмные композиции (из лучинок, палок, верёвок и др.); приёмы лучизма он использовал в сценографии до начале 1920-х годов («пространственно-кинетический лучизм»). Идеи Лучизма разделяли Н. С. Гончарова, Т. Н. Богомазов, К. М. Зданевич, М. В. Ледантю, С. М. Романович, В. А. Оболенский, А. В. Шевченко; влияние Лучизма испытали А. Д. Древин и В. Е. Татлин.
См. также литературу при статье М. Ф. Ларионов.