ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский график, живописец, сценограф, народный художник РСФСР (1945 год).
Внук Н. Л. Бенуа, сын Е. А. Лансере, повлиявшего на становление его художественных интересов, брат Н. Е. Лансере, З. Е. Серебряковой. После смерти отца испытывал влияние художников и архитекторов семьи Бенуа (главным образом А. Н. Бенуа), скульптора А. Л. Обера. Учился в Рисовальной школе ОПХ в Санкт-Петербурге (1892-1895 годы), затем в Париже - в академиях Ф. Коларосси и Р. Жюлиана, в студиях Ж. П. Лорана и Ж. Ж. Бенжамен-Констана (1895-1898 годы). Член объединений «Мир искусства» (с 1900 года; с 1910 года член-учредитель; в 1915-1916 годах председатель комитета), Союз русских художников (1903-1910 годы), Общества архитекторов (с 1906 года), АХРР (с 1927 года), Общества живописцев (1929-1930 годы).
Среди ранних графических работ Лансере - иллюстрации к «Повестям» Е. А. Лыткиной (1894 год), книге «Легенды о старинных замках Бретани» Е. В. Балобановой (1899 год), повестям «Выстрел» и «Дубровский» А. С. Пушкина (1899 год). В конце 1890-х - 1910-х годах выступал как журнальный и книжный график (оформление журнала «Мир искусства», «Художественные сокровища России», «Детский отдых», «Золотое руно» и др.; 3-го тома издания «Царская охота на Руси» Н. И. Кутепова, 1902 год; книг «Собрание стихов» С. К. Маковского, 1905 год; «Сирийские рассказы» С. С. Кондурушкина, т. 1-2, 1908-1910 годы; «Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны» А. Н. Бенуа, 1910 год; «История русского искусства» И. Э. Грабаря, 1910-1913 годы; произведений М. Ю. Лермонтова «Демон» и «Ашик-Кериб», 1914 год, и др.). Был мастером графики «малых форм» (экслибрисы, издательские и почтовые марки и др.), автором афиш (для выставки «Ломоносов и Елизаветинское время», 1912 год); в 1905-1908 годах создавал политически острые рисунки для революционных журналов «Жупел», «Адская почта», «Зритель».
Одним из первых среди художников Серебряного века Лансере передал атмосферу обыденного Санкт-Петербурга [«Казанский собор», автолитография; «Старый Никольский рынок» («Барки», ГРМ), «Васильевский остров, 7-я линия» (ГТГ); обе - акварель; все 1901 год; «Калинкин мост», автолитография, 1902 год]. Станковая графика Лансере на исторические темы в этот период отличается достоверностью в воссоздании эпохи и одновременно её романтической поэтизацией («Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе», 1905 год, ГТГ; «Петербург начала XVIII века», 1906 год, ГРМ; «Корабли времён Петра Первого», 1909 год, ГРМ, и 1911 год, ГТГ). Иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1912-1916, 1931, 1937-1938, 1942 годы) и «Казаки» (1917, 1928, 1936-1937 годы) выполнены в чёткой графической, а иногда в смягчённой живописной манере.
Воспринял влияние русского символизма (оформление книги «Царь Голод» Л. Н. Андреева, 1908 год), модерна (панно в «Caf ́e de France» в Санкт-Петербурге, 1907 год, не сохранилось), неоренессанса (росписи дома Тарасова в Москве, 1910-1911 годы), необарокко (эскизы плафона дома Носовых в Москве, 1910-1911 годы; панно «Заморская торговля» для дома И. П. Мануса в Санкт-Петербурге, 1917 год, ГТГ) и неоклассицизма (росписи Памятного зала АХ в Петрограде, 1915 год). Сотрудничал с архитекторами (И. В. Жолтовским, А. И. Таманяном, В. А. Щуко) в разработке интерьеров. Участвовал в оформлении выставки «Современное искусство» в Санкт-Петербурге (1903 год). С 1900-х годов работал как театральный художник (оформление неосуществлённой постановки пьесы «Ярмарка на индикт св. Дениса» Н. Н. Евреинова в Старинном театре, Санкт-Петербург, 1907-1908 годы, совместно с А. Н. Бенуа). Заведовал художественной частью гранильных фабрик в Петергофе и Екатеринбурге (1911-1916 годы), фарфорового и стекольного заводов в Санкт-Петербурге.
В декабре 1914 года - марте 1915 года находился на Кавказском фронте в качестве военного корреспондента. В конце 1917 года переехал в Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск) в Дагестане; в 1918-1919 годах художник Отдела пропаганды Добровольческой армии. В 1920 году переехал в Тифлис, где работал в Этнографическом музее (1920-1922 годы); с 1925 года член-сотрудник Кавказского археологического института. Значительную часть станкового наследия Лансере связана с его поездками 1890-1930-х годах по Европе и Азии (посетил Бретань, 1897 год; Сибирь, Маньчжурию и Японию, 1902 год; Псковскую и Киевскую губернии, 1903 год; Италию, 1899 и 1907 годы; Давид-Гареджу в Грузии, 1921 год; Турцию, 1922 год; Дагестан, 1925 год; Францию, 1927 год; Джульфу в Азербайджане, 1929 год; Сванети, 1929 год; Киргизию, 1939 год), во время и после которых он создавал (как и его отец) этнографически точные работы.
С 1934 года жил в Москве. Черты дореволюционного творчества сохраняются в исторических произведениях, созданных в советское время (серия «Трофеи русского оружия», гуашь, 1942 год), в портретной и пейзажной живописи, натюрмортах. Работал также в области монументальной живописи (в Харькове - панно во Дворце рабочего, 1931-1932 годы; в Москве - росписи Казанского вокзала, 1933-1934, 1945-1946 годы, ресторана гостиницы «Москва», темпера, 1937 год, ныне - в Научно-исследовательском музее архитектуры; эскизы оформления Большого зала Дворца Советов, 1938-1941 годы, и др.) и сценографии («Макбет» У. Шекспира, 1928 год, неосуществлённая постановка К. А. Марджанишвили в Грузинском театре драмы в Кутаиси; «Юлий Цезарь» Шекспира, 1924 год, и «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1938 год, обе постановки в Малом театре в Москве), в промышленном графике и как художник кино.
В 1934-1945 годах Лансере публиковал статьи, о монументальной живописи и проблемах художественного образования. Автор дневников и многочисленных альбомов натурных зарисовок. Преподавал в Санкт-Петербурге - в Школе живописи и рисования Е. С. Зарудной-Кавос и А. М. Языковой (начало 1910-х годов), в Новой художественной мастерской (1915-1916 годы); в Тифлисе - в АХ (1922-1934 годы; декан живописного факультета в 1926-1930 годах), в Москве - в МАРХИ (1934-1938 годы; руководитель кафедры графических дисциплин), в Академии архитектуры (с 1935 года); также в ИЖСА (1935-1938 годы; профессор живописи и руководитель монументальной мастерской).
Среди учеников: Т. Г. Абакелия, П. М. Блёткин, И. И. Габашвили, У. М. Джапаридзе, М. А. Джемал, С. С. Кобуладзе, К. Б. Санадзе. Государственная премия СССР (1943 год).
Его дети - живописец, архитектор, книжный график Евгений Евгеньевич Лансере (1907-1988 годы), архитектор Наталья Евгеньевна Лансере (1909-1994 годы).
Сочинения:
Лето в Ангоре. Рисунки и заметки из дневника поездки в Анатолию летом 1922. Л., 1925.