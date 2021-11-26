ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский гра­фик, жи­во­пи­сец, сце­но­граф, народный художник РСФСР (1945 год).

Внук Н. Л. Бе­нуа, сын Е. А. Лан­се­ре, по­вли­яв­ше­го на ста­нов­ле­ние его ху­дожественных ин­те­ре­сов, брат Н. Е. Лан­сере, З. Е. Се­ре­бря­ко­вой. По­сле смер­ти от­ца ис­пы­ты­вал влия­ние ху­дож­ни­ков и ар­хи­тек­то­ров се­мьи Бе­нуа (главным образом А. Н. Бе­нуа), скульп­тора А. Л. Обе­ра. Учил­ся в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1892-1895 годы), за­тем в Па­ри­же - в ака­де­ми­ях Ф. Ко­ла­рос­си и Р. Жю­лиа­на, в сту­ди­ях Ж. П. Ло­ра­на и Ж. Ж. Бен­жа­мен-Кон­ста­на (1895-1898 годы). Член объ­е­ди­не­ний «Мир ис­кус­ства» (с 1900 года; с 1910 года член-уч­ре­ди­тель; в 1915-1916 годах председатель ко­ми­те­та), Со­юз рус­ских ху­дож­ни­ков (1903-1910 годы), Общества ар­хи­тек­то­ров (с 1906 года), АХРР (с 1927 года), Общества жи­во­пис­цев (1929-1930 годы).

Сре­ди ран­них гра­фических ра­бот Лансере - ил­лю­ст­ра­ции к «По­вес­тям» Е. А. Лыт­ки­ной (1894 год), книге «Ле­ген­ды о ста­рин­ных зам­ках Бре­та­ни» Е. В. Ба­ло­ба­но­вой (1899 год), по­вес­тям «Вы­стрел» и «Дуб­ров­ский» А. С. Пуш­ки­на (1899 год). В конце 1890-х - 1910-х годах вы­сту­пал как жур­наль­ный и книж­ный гра­фик (оформ­ле­ние журнала «Мир ис­кус­ст­ва», «Ху­до­же­ст­вен­ные со­кро­ви­ща Рос­сии», «Дет­ский от­дых», «Зо­ло­тое ру­но» и др.; 3-го то­ма издания «Цар­ская охо­та на Руси» Н. И. Ку­те­по­ва, 1902 год; книг «Соб­ра­ние сти­хов» С. К. Ма­ков­ско­го, 1905 год; «Си­рий­ские рас­ска­зы» С. С. Кон­ду­руш­ки­на, т. 1-2, 1908-1910 годы; «Цар­ское Се­ло в цар­ст­во­ва­ние им­пе­рат­ри­цы Ели­са­ве­ты Пет­ров­ны» А. Н. Бе­нуа, 1910 год; «Ис­то­рия рус­ско­го ис­кус­ст­ва» И. Э. Гра­ба­ря, 1910-1913 годы; про­из­ве­де­ний М. Ю. Лер­мон­то­ва «Де­мон» и «Ашик-Ке­риб», 1914 год, и др.). Был мас­те­ром гра­фи­ки «ма­лых форм» (экс­либ­ри­сы, из­да­тель­ские и поч­то­вые мар­ки и др.), ав­то­ром афиш (для вы­став­ки «Ло­мо­но­сов и Ели­за­ве­тин­ское вре­мя», 1912 год); в 1905-1908 годах соз­да­вал по­ли­ти­че­ски ост­рые ри­сун­ки для ре­во­люционных жур­на­лов «Жу­пел», «Ад­ская поч­та», «Зри­тель».

Од­ним из пер­вых сре­ди ху­дож­ни­ков Се­ребря­но­го ве­ка Лансере пе­ре­дал ат­мо­сфе­ру обы­ден­но­го Санкт-Пе­тер­бур­га [«Ка­зан­ский со­бор», ав­то­ли­то­гра­фия; «Ста­рый Ни­коль­ский ры­нок» («Бар­ки», ГРМ), «Ва­силь­ев­ский ост­ров, 7-я ли­ния» (ГТГ); обе - ак­ва­рель; все 1901 год; «Ка­лин­кин мост», ав­то­ли­то­гра­фия, 1902 год]. Стан­ко­вая гра­фи­ка Лансере на ис­то­рические те­мы в этот пе­ри­од от­ли­ча­ет­ся дос­то­вер­но­стью в вос­соз­да­нии эпо­хи и од­но­вре­мен­но её ро­ман­тической по­эти­за­ци­ей («Им­пе­рат­ри­ца Ели­за­ве­та Пет­ров­на в Цар­ском Се­ле», 1905 год, ГТГ; «Пе­тер­бург на­ча­ла XVIII ве­ка», 1906 год, ГРМ; «Ко­раб­ли вре­мён Пет­ра Пер­во­го», 1909 год, ГРМ, и 1911 год, ГТГ). Ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям Л. Н. Тол­сто­го «Хад­жи-Му­рат» (1912-1916, 1931, 1937-1938, 1942 годы) и «Ка­за­ки» (1917, 1928, 1936-1937 годы) вы­пол­не­ны в чёт­кой гра­фи­че­ской, а ино­гда в смяг­чён­ной жи­во­пис­ной ма­не­ре.

Вос­при­нял влия­ние русского сим­во­лиз­ма (оформ­ле­ние книги «Царь Го­лод» Л. Н. Ан­д­рее­ва, 1908 год), мо­дер­на (пан­но в «Caf ́e de France» в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1907 год, не сохранилось), не­оре­нес­сан­са (рос­пи­си до­ма Та­ра­со­ва в Мо­ск­ве, 1910-1911 годы), не­оба­рок­ко (эс­ки­зы пла­фо­на до­ма Но­со­вых в Мо­ск­ве, 1910-1911 годы; пан­но «За­мор­ская тор­гов­ля» для до­ма И. П. Ма­ну­са в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1917 год, ГТГ) и не­о­клас­си­циз­ма (рос­пи­си Па­мят­но­го за­ла АХ в Пет­ро­гра­де, 1915 год). Со­труд­ни­чал с ар­хи­тек­то­ра­ми (И. В. Жол­тов­ским, А. И. Та­ма­ня­ном, В. А. Щу­ко) в раз­ра­бот­ке ин­терь­е­ров. Уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии вы­став­ки «Со­вре­мен­ное ис­кус­ст­во» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1903 год). С 1900-х годов ра­бо­тал как те­ат­раль­ный ху­дож­ник (офор­мле­ние нео­су­щест­влён­ной по­ста­нов­ки пье­сы «Яр­мар­ка на ин­дикт св. Де­ни­са» Н. Н. Ев­реи­но­ва в Ста­рин­ном те­ат­ре, Санкт-Пе­тер­бург, 1907-1908 годы, совместно с А. Н. Бе­нуа). За­ве­до­вал ху­дожественной ча­стью гра­ниль­ных фаб­рик в Пе­тер­го­фе и Ека­те­рин­бур­ге (1911-1916 годы), фар­фо­ро­во­го и сте­коль­но­го за­во­дов в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

В декабре 1914 года - мар­те 1915 года на­хо­дил­ся на Кав­каз­ском фрон­те в ка­че­ст­ве во­енного кор­рес­пон­ден­та. В конце 1917 года пе­ре­ехал в Те­мир-Хан-Шу­ру (ны­не Буй­накск) в Да­ге­ста­не; в 1918-1919 годах ху­дож­ник От­де­ла про­па­ган­ды Доб­ро­воль­че­ской ар­мии. В 1920 году пе­ре­ехал в Тиф­лис, где ра­бо­тал в Эт­но­гра­фическом му­зее (1920-1922 годы); с 1925 года член-со­труд­ник Кав­каз­ско­го ар­хео­ло­гического института. Зна­чительную часть стан­ко­во­го на­сле­дия Лансере свя­за­на с его по­езд­ка­ми 1890-1930-х годах по Ев­ро­пе и Азии (по­се­тил Бре­тань, 1897 год; Си­бирь, Мань­чжу­рию и Япо­нию, 1902 год; Псков­скую и Ки­ев­скую гу­бер­нии, 1903 год; Ита­лию, 1899 и 1907 годы; Да­вид-Га­ред­жу в Гру­зии, 1921 год; Тур­цию, 1922 год; Да­ге­стан, 1925 год; Фран­цию, 1927 год; Джуль­фу в Азер­байд­жа­не, 1929 год; Сва­не­ти, 1929 год; Кир­ги­зию, 1939 год), во вре­мя и по­сле ко­то­рых он соз­да­вал (как и его отец) эт­но­гра­фи­че­ски точ­ные ра­бо­ты.

С 1934 года жил в Мо­ск­ве. Чер­ты до­ре­во­люционного твор­че­ст­ва со­хра­ня­ют­ся в ис­то­рических про­из­ве­де­ни­ях, соз­дан­ных в советское вре­мя (се­рия «Тро­феи рус­ско­го ору­жия», гу­ашь, 1942 год), в порт­рет­ной и пей­заж­ной жи­во­пи­си, на­тюр­мор­тах. Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си (в Харь­ко­ве - пан­но во Двор­це ра­бо­че­го, 1931-1932 годы; в Мо­ск­ве - рос­пи­си Ка­зан­ско­го во­кза­ла, 1933-1934, 1945-1946 годы, рес­то­ра­на гос­ти­ни­цы «Мо­ск­ва», тем­пе­ра, 1937 год, ны­не - в Научно-исследовательском му­зее ар­хи­тек­ту­ры; эс­ки­зы оформ­ле­ния Боль­шо­го за­ла Двор­ца Со­ве­тов, 1938-1941 годы, и др.) и сце­но­гра­фии («Мак­бет» У. Шек­спи­ра, 1928 год, не­осу­ще­ст­в­лён­ная по­ста­нов­ка К. А. Мард­жа­ни­шви­ли в Грузинском те­ат­ре дра­мы в Ку­таи­си; «Юлий Це­зарь» Шек­спи­ра, 1924 год, и «Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва, 1938 год, обе по­ста­нов­ки в Ма­лом те­ат­ре в Мо­ск­ве), в промышленном гра­фи­ке и как ху­дож­ник ки­но.

В 1934-1945 годах Лансере пуб­ли­ко­вал ста­тьи, о мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си и про­бле­мах ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния. Ав­тор днев­ни­ков и мно­го­численных аль­бо­мов на­тур­ных за­ри­со­вок. Пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в Шко­ле жи­во­пи­си и ри­со­ва­ния Е. С. За­руд­ной-Ка­вос и А. М. Язы­ко­вой (начало 1910-х годов), в Но­вой ху­до­же­ст­венной мас­тер­ской (1915-1916 годы); в Тиф­ли­се - в АХ (1922-1934 годы; де­кан жи­во­пис­но­го факультета в 1926-1930 годах), в Мо­ск­ве - в МАРХИ (1934-1938 годы; ру­ко­во­ди­тель ка­фед­ры гра­фических дис­ци­п­лин), в Ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры (с 1935 года); так­же в ИЖСА (1935-1938 годы; профессор жи­во­пи­си и ру­ко­во­ди­тель мо­ну­мен­таль­ной мас­тер­ской).

Сре­ди уче­ни­ков: Т. Г. Аба­ке­лия, П. М. Блёт­кин, И. И. Га­ба­шви­ли, У. М. Джа­па­рид­зе, М. А. Дже­мал, С. С. Ко­бу­лад­зе, К. Б. Са­над­зе. Государственная премия СССР (1943 год).

Его де­ти - жи­во­пи­сец, ар­хи­тек­тор, книж­ный гра­фик Ев­ге­ний Ев­гень­е­вич Лан­се­ре (1907-1988 годы), архитектор На­талья Ев­гень­ев­на Лан­се­ре (1909-1994 годы).

Сочинения:

Ле­то в Ан­го­ре. Ри­сун­ки и за­мет­ки из днев­ни­ка по­езд­ки в Ана­то­лию ле­том 1922. Л., 1925.