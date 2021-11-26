КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский живописец, сценограф, литератор.
Д. член петербургской АХ (1905 год). Брат С.А. Коровина. Родился в старообрядческой семье. Учился в МУЖВЗ (1875-1884 годы) у А.К. Саврасова, Е.С. Сорокина и В.Д. Поленова, а также в петербургской АХ (1882 год). Его соучениками и друзьями были И.И. Левитан, М.В. Нестеров, А.Е. Архипов, Л.О. Пастернак; длительные дружеские отношения связывали К.А. Коровина с В.А. Серовым.
Уже первые работы К.А. Коровин свидетельствуют о явном влиянии импрессионизма («Портрет хористки», 1883 год, ГТГ). С 1887 года художник регулярно бывал в Париже. На протяжении всего творческого пути художник был увлечён передачей световоздушной среды, поисками композиции, воплощающей принцип «жизненно-случайного»; тяготел к намеренной эскизности манеры. Художественные устремления, определившиеся в ранних произведениях, развивают работы «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1886-1888 годы, ГТГ) с тонкой градацией серого и чёрного, портрет певицы Т.С. Любатович (1886 год, ГРМ), «За чайным столом» (1887-1888 годы, Музей-заповедник Поленово, Тульская обл.), «В лодке» (1887-1888 годы, ГТГ). В пейзажах К.А. Коровина точно передан характер изображаемых мест: атмосфера Юга в кавказских работах (1889 год), оттенки холодных серебристо-серых мерцаний скупых лучей света в пейзажах Русского Севера («Зима в Лапландии», «Ручей Св. Трифона в Печенге», обе работы 1894 год, ГТГ).
С 1885 года К.А. Коровин стал активным участником Абрамцевского художественного кружка, с деятельностью которого связано начало его работы в театре. В 1885-1891 и 1896-1899 годы оформлял спектакли Частной русской оперы С.И. Мамонтова, в т. ч. «Садко» Н.А. Римского-Корсакова (1897 год, совместно с С.В. Малютиным), «Юдифь» А.Н. Серова (1898 год, совм. с В.А. Серовым), а также Товарищества русской оперы П.Г. Солодовникова в Москве («Хованщина» М.П. Мусоргского, 1897 од, совм. с А.М. Васнецовым и Малютиным, и др.).
В 1899-1919 годыдекоратор при Дирекции императорских (до 1917 года) театров в Москве (в 1910-1919 годы главный декоратор и художетсвеный-консультант) и в Санкт-Петербурге - Петрограде (1902-1923 годы); оформил св. 100 спектаклей.
Среди его работ в Большом и Мариинском театрах: оперы - «Русалка» А.С. Даргомыжского (1900 год, совм. с А.Я. Головиным), «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (1908 год), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907 год, совм. с А.М. Васнецовым) и «Золотой петушок» (1909 год) Римского-Корсакова; балеты - «Дон Кихот» Л.Ф. Минкуса (1900 год, совм. с Головиным и Н.А. Клодтом), «Лебединое озеро» (1901 год, с ними же) и «Щелкунчик» (1919 год) Чайковского, «Раймонда» А.К. Глазунова (1908 год).
К.А. Коровин участвовал в оформлении спектаклей Русских сезонов за границей (дивертисмент «Пир», 1909 год), труппы А.П. Павловой и др. Работал также для драматических трупп (Общества литературы и искусства и Малого театра - в Москве, петербургского Александринского театра). Спектакли в декорациях К.А. Коровина неоднократно возобновлялись в театрах Москвы и Ленинграда (после 1924 года). Один из крупнейших реформаторов русского театрально-декорационного искусства, К.А. Коровин создал новый тип декораций «большого стиля» - зрелищных, красочных, эмоционально соответствующих сценическому действию.
Под влиянием работы в театре в станковом искусстве К.А. Коровин усиливается декоративное начало: в пейзажах (виды Крыма, русских деревень и ночного Парижа), натюрмортах, интерьерах, также в портретах (И.А. Морозова, 1903 год, ГТГ; Ф.И. Шаляпина, 1911 год, ГРМ, и др.). Как художник-монументалист К.А. Коровин проявил себя в оформлении созданного по собственному проекту павильона Крайнего Севера для Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде (панно - в ГТГ); разработал архитектурный проект павильона кустарной промышленности и написал 30 панно на темы Сибири, Крайнего Севера, Ср. Азии (ныне - в ГРМ) для русского отдела на Всемирной выставке 1900 года в Париже. За эту работу он был награждён орденом Почётного легиона (1900 год) и рядом золотых и серебряных медалей.
Один из учредителей Союза русских художников (1903 год). Преподавал в МУЖВЗ (1901-1918 годы). В 1918 году К.А. Коровин входил в Комиссию по охране памятников искусства и старины в Москве; преподавал в ГСХМ.
В начале 1923 года эмигрировал, поселился в Париже, оформлял спектакли театров Парижа, Турина, Лондона, Копенгагена, Каунаса; писал пейзажи вечернего Парижа и натюрморты, но признанием не пользовался. Жил бедно, зарабатывал в основном литературным трудом, печатая в русских изданиях рассказы о деревенской жизни, путевые очерки, воспоминания. Преподавал в Русской художественной академии в Париже (1929-1939 годы).
Его сын - живописец и сценограф Алексей Константинович Коровин (1897-1950 годы), с 1923 года также работал в Париже.
Сочинения:
Краски России. Очерки, воспоминания, рассказы. Л., 1986;
К. Коровин вспоминает... 2-е изд. М., 1990