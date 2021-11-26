КАЛМАКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

КАЛМАКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский живописец, график, сценограф.

Сын русского ге­не­ра­ла и италь­ян­ки. Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1895 год). Специального ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. В 1895-1903 годах жил в Ита­лии, где изу­чал жи­во­пись Воз­ро­ж­де­ния. Как ху­дож­ник сло­жил­ся к 1906 году; ис­пы­тал влия­ние Л. С. Бак­ста , К. А. Со­мо­ва и О. Бёр­дс­ли. Вхо­дил в аван­гар­ди­ст­скую груп­пу «Тре­уголь­ник» (1908-1910 год), уча­ст­во­вал в вы­став­ках «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (1912-1916 годы). Ув­ле­че­ние сим­во­лиз­мом, тя­го­те­ние к мис­ти­ко-эро­тическим об­раз­ам про­яви­лось в оформ­ле­нии спек­так­лей «Чёр­ные мас­ки» Л. Н. Ан­д­рее­ва (1907 год), «Са­ло­мея» («Ца­рев­на») О. Уай­ль­да (1908 год; по­ста­нов­ка бы­ла за­пре­ще­на цен­зу­рой; оба - Те­атр В. Ф. Ко­мис­сар­жев­ской), «Ноч­ные пля­ски» Ф. К. Со­ло­гу­ба (1908 год, Ли­тей­ный те­атр), «Ве­ли­кий князь Мо­с­ков­ский и го­ни­мый им­пе­ра­тор» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо (1911 год, Ста­рин­ный те­атр) и др. - в Санкт-Пе­тер­бур­ге; «Жизнь есть сон» П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки (1914 год, Ка­мер­ный те­атр, Мо­ск­ва).

Жи­во­пис­ные ра­бо­ты Калмакова, от­ме­чен­ные изо­щрён­ным де­ко­ра­ти­виз­мом и гра­фич­но­стью, близ­ки пе­тербургскому ва­ри­ан­ту сти­ля мо­дерн. Его ком­по­зи­ции по­строе­ны на рез­ких кон­тра­стах цве­та, ху­дож­ник ис­поль­зу­ет рель­еф­ный ма­зок, се­реб­ря­ную крас­ку и на­клад­ное зо­ло­то; приё­мы со­еди­не­ния мо­за­ич­ной ор­на­мен­таль­но­сти фо­на или де­та­лей оде­ж­ды с глад­ко­на­пи­сан­ны­ми фи­гу­ра­ми за­им­ст­во­ва­ны у Г. Клим­та («Ат­лас и Гес­пе­ри­ды», 1911 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Нью-Йорк; «Смерть», 1913 год, КГ, Во­ло­гда; «Ан­гел безд­ны», 1916 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Фран­ция; «Ар­те­ми­да и спя­щий Эн­ди­ми­он», 1917 год, ГРМ, и др.). Оформ­лял кни­ги («Прин­цес­са Ле­ра» Н. И. Кро­ни­до­ва, 1911 год, и др.).

В це­лом про­из­ве­де­ния Калмакова яв­но эк­лек­тич­ны; в них пре­об­ла­да­ет литературный ал­ле­го­ризм. В 1918-1922 годах жил в Стам­бу­ле, за­тем в Фин­лян­дии и Эс­то­нии, с 1924 года - в Па­ри­же, где ра­бо­тал главным образом в об­лас­ти стан­ко­вой жи­во­пи­си и гра­фи­ки. Ин­те­рес к твор­че­ст­ву Калмакова (как од­но­му из пред­ше­ст­вен­ни­ков сюр­реа­лиз­ма) воз­ро­дил­ся в 1960-е годы, по­сле его рет­ро­спек­тив­ных вы­ста­вок в Па­ри­же и Лон­до­не.

Иллюстрация:

Н. К. Кал­ма­ков. «Ар­те­ми­да и спя­щий Эн­ди­ми­он». 1917. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.