ХЛЕБНИКОВ ВЕЛИМИР

Русский поэт, писатель, драматург, философ, теоретик футуризма.

Виктор Хлебников родился 28 октября 1885 года в Астраханской губернии. Отец его, Владимир Алексеевич, был ученым-естественником, орнитологом и лесоводом, мать, Екатерина Николаевна, - историком. Кроме Виктора, в семье было еще четверо детей. Детские годы Хлебникова прошли в Поволжье, откуда семья переехала в Симбирскую губернию. В 1897 году Виктор был отправлен в Симбирск для поступления в гимназию, где проучился недолго: в следующем году семья переехала в Казань. По окончании восьми классов гимназии Хлебников поехал в геологическую экспедицию в Дагестан, вернувшись оттуда, в 1903 году поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета.

В университете Хлебников принимал участие в студенческих демонстрациях, в 1904 году был исключен и отправился в Москву. Затем, вновь поступив в Казанский университет на естественное отделение, с перерывами учился там до 1908 года.

В 1908 году Хлебников перевелся в Петербургский университет на естественное отделение. В Петербурге, однако, его интересовала не столько учеба, сколько литературная жизнь: полугодом ранее, в Крыму, Хлебников познакомился с Вячеславом Ивановым, а после переезда постоянно посещал поэтические вечера символистов и акмеистов, на которых бывали Ф. Сологуб, С. Городецкий , М. Кузмин и другие. В «Башне» Вячеслава Иванова Хлебников был наречен славянским именем «Велимир». В 1909 году под влиянием нового увлечения он переводится на факультет восточных языков (санскрит), а затем – на славяно-русское отделение историко-филологического факультета. В 1911 году Хлебникова исключили из университета за неуплату.

К 1910 году Хлебников отдаляется от символистов и сближается с поэтами-футуристами. Первое знакомство с ними и, в частности, с В. Каменским, относится к 1908 – 1909 годам. Тогда же начинается и его литературная деятельность – с опубликованного в журнале «Весна» стихотворения в прозе «Искушение грешника». Известность же ему принесло опубликованное в первом футуристическом сборнике «Садок судей» в начале 1910 года стихотворение «Заклятие смехом». Каменский познакомил Хлебникова с Бурлюками, Е. Гуро, М. Матюшиным .

Хлебников быстро стал своего рода «центром» футуристического кружка. Его увлечение словотворчеством служило источником вдохновения для поэтов-футуристов. Маяковский так писал о роли Хлебникова в этом движении: «…Он ставил поэтическую задачу, давал способ ее разрешения, а пользование решением для практических целей - это он предоставлял другим». В 1911 году Хлебников увлекся числами и закономерностями. В 1912 году в Херсоне он издал первую брошюру, посвященную этой теме – «Учитель и ученик». В том же году вышел манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу», на первой странице которого было напечатано стихотворение Хлебникова «Бобэобэ пелись губы…», тогда же был издан второй «Садок судей», в котором были напечатаны произведения поэта.

В 1916 году Хлебникова призвали на военную службу. Война оставила большой след в его творчестве: в стихотворениях 1915 – 1916 годов преобладает антивоенная тематика. Октябрьскую революцию Хлебников принял восторженно. В 1917 году были изданы «Труба марсиан» и «Временник 2-й», в котором был напечатан манифест-поэма о Государстве Времени.

1917 – 1918 годы провел в Москве, позже много путешествовал, жил в Баку, где работал в местном отделении РОСТА, в Иране, где служил при штабе революционной армии лектором. В 1918 году в Харькове им были созданы «Ладомир», «Ночь в окопе», написана большая статья «Наша основа», в которой излагались его теоретические и философские взгляды. В 1921 году в Железноводске Хлебников заболел и переехал в Пятигорск для лечения. Начав курс лечения, поэт не закончил его и уехал в Москву, чтобы подготовить к печати сборник «Зангези». Летом 1922 года уехал на две недели в деревню Санталово под Новгородом, где болезнь обострилась. 28 июня он умер. Сборник «Зангези» увидел свет спустя несколько дней после его смерти.

Сочинения:

Собрание сочинений в шести томах. М., 2000-2006.