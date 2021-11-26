АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА

Русская поэтесса, писательница, переводчица.

Родилась в семье инженера-механика флота в отставке. В 1900-1905 годах училась в Царскосельской гимназии, в 1906-1907 годах - в киевской Фундуклеевской гимназии. В 1908-1910 годах обучалась на юридическом факультете киевских Высших женских курсов и на Высших историко-литературных курсах Раева в Петербурге. В 1910 году вышла замуж за поэта Н. С. Гумилева, в 1912 году родила сына - Л. Н. Гумилева . В 1910 году «вместе с товарищами по Первому Цеху поэтов - Мандельштамом , Зенкевичем и Нарбутом - сделалась акмеисткой».

В 1911 году опубликовала первые стихи под именем Анна Ахматова. К периоду акмеизма в ее творчестве относятся также сборники стихов «Вечер» (1912) и «Четки» (1914). Ахматова стала одним из ведущих поэтов Серебряного века. После Октябрьской революции 1917 года в России, которую восприняла как расплату за греховность прежней жизни, работала в библиотеке Агрономического института. В сборниках этого периода сочетает любовную лирику с элементами гражданской поэзии: «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921), «Anno Domini MCMXXI» (1922). В 1923-1934 годах практически не печаталась, стихи подвергались жесткой цензуре. Многие стихотворения тех лет были утеряны в переездах и во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны .

В 1935-1940 годах написана знаменитая поэма «Реквием», по­священная жертвам репрессий 1930-х годов (опубликована в 1987 году). В 1941 году извест­ность приобрела патриотиче­ская лирика Ахматовой: «Клятва», «Мужество». В 1944 году написаны очерки «Три сирени», «В гостях у смерти» - первый опыт прозы. Во время и после войны Ахматова стала чаще печататься, но не подчинила свое творчество партийным указаниям. 14 августа 1946 года в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах ’’Звезда’’ и ’’Ленинград’’» была охарактеризована как «типичная представительница чуждой нашему народу безыдейной поэзии». Согласно постановлению, стихи Ахматовой пропитаны «духом пессимизма и упадничества, выражают вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократиче­ского эстет­ства и декадентства». Постановление стало фактическим «запретом на профессию» до 1950 года (сборник «Слава миру»).

Ахматова получала средства к существованию, преимущественно занимаясь переводами. В 1946-1951 годах была исключена из Союза писателей. В период «оттепели» начался новый подъем в творчестве Ахматовой, она становится живой легендой для шестидесятников , сформировался круг ее почитателей и учеников, о чем Ахматова с иронией замечала в эпиграмме: «Я научила женщин говорить… Но, Боже, как их замолчать заставить!». В 1962 году Ахматова была номинирована на Нобелевскую премию по литературе, в 1964 году получила премию «Этна Таормино» (Италия), в 1965 году - диплом почетного доктора Оксфордского университета . В 1962 году закончила «Поэму без героя», которую писала 22 года, посвященную эпохе Серебряного века. В 1965 году вышел сборник «Бег времени».

Сочинения:

Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л., 1976;

Ахматова А. Сочинения: В 2 т. М., 1986.