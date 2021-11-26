АГАПКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Русский советский военный композитор, музыкант, дирижер. Автор марша «Прощание славянки» и еще порядка сорока маршей, вальсов, музыкальных аранжировок. Полковник Советской армии.

Родился 3 февраля 1884 года в д. Шанчерово Рязанской губернии (в настоящее время г. Михайлов Рязанской области). В годовалом возрасте лишился матери. Отец работал батраком, грузчиком в Астраханском порту, умер в возрасте 39 лет, когда сыну исполнилось семь лет. Мачеха – Анна Матвеевна Агапкина, овдовев, одна воспитывала Василия и еще троих детей. Семья нищенствовала, Василий вместе со сводными сестрами вынужден был просить милостыню. В десятилетнем возрасте мальчик был взят учеником в оркестр 308-го резервного Царевского батальона Астраханского полка. Через пять лет он уже стал лучшим солистом-корнетистом в оркестре. В 1899-1906 годах Агапкин служил вольнонаемным музыкантом в различных военных оркестрах на Кавказе. Большую часть жалования отправлял домой.

В 1906 году был призван в армию на срочную службу в Тифлисе, в 16-й драгунский Тверской полк.

В 1909 году, по окончании службы приехал в Тамбов, где был принят на сверхсрочную службу штаб-трубачем 7-го запасного кавалерийского Тамбовского полка. Там же в 1911 году поступил в Тамбовское музыкальное училище на медно-духовое отделение в класс Федора Михайловича Кадичева. Перед поступлением в училище Агапкин за полгода экстерном прошел четырехлетний гимназический курс и сдал экзамен на «отлично». В подготовке к поступлению в училище Василию Ивановичу активно помогала его супруга Ольга.

В октябре 1912 года началась Первая Балканская война. Россия помогала братским славянским народам, на фронт с вокзалов отправлялись воевать русские солдаты, офицеры, новобранцы. Под впечатлением трогательных и драматических сцен проводов добровольцев Василий Иванович осенью 1912 года сочинил военный марш, названный им «Прощание славянки». Свое первое произведение начинающий композитор показал знатоку и ценителю военной духовой музыки Якову Богораду. Богорад помог Агапкину в оркестровке марша и напечатал в симферопольской типографии первый тираж нот. Особенностью этого музыкального произведения явилось то, что, в отличие от большинства бравурных военных маршей, произведение Василия Агапкина было написано в минорной тональности.

Вскоре марш обрел популярность. А еще через два года, в 1914-м, под музыку «Прощания славянки» уже отправлялись на фронт эшелоны с солдатами и офицерами на фронта Первой мировой.

На музыку марша поэты сочиняли стихи. Известно множество стихотворных вариантов марша «Прощание славянки»: белогвардейские «Вспоили вы нас и вскормили», «По неровным дорогам Галиции»; «Снова даль предо мной неоглядная» А. Галича; «Этот марш не смолкал на перронах» В. Федотова; «Наступает минута прощания» В. Лазарева и другие.

Это знаковое музыкальное произведение, сочиненное Агапкиным, однажды спасло ему жизнь и предопределило дальнейшую его судьбу. В 1918 году в Тамбове установилась советская власть. Полк, в котором служил музыкант, был переформирован, и Агапкин добровольно остался служить в Красной армии, уже в качестве капельмейстера Красного гусарского Варшавского полка. Участвовал в боях на Южном и Юго-Западном фронте. Заболел тифом, был отправлен на долечивание в Тамбов. Как раз в это время в Тамбове вспыхнул антоновский мятеж. Агапкин был схвачен и должен был быть расстрелян. Однако его супруга ходатайствовала за него, как за автора «Прощания славянки». Композитор чудом остался жив.

После восстания в Тамбов первыми вошли части особого назначения ВЧК. Мятеж был жестоко подавлен, Агапкина освободили. В этих войсках впоследствии и пришлось служить Василию Агапкину всю свою жизнь.

В августе 1922 года музыканта перевели в Москву в качестве капельмейстера оркестра Центральной школы ОГПУ. Коллектив слыл одним из лучших в Москве. В 1924 году оркестр Агапкина участвовал в похоронах Ленина. В 1928 году в Болшевской коммуне для беспризорников Василий Иванович Агапкин создал учебный духовой оркестр из воспитанников-сирот. Многие годы почти каждый вечер Василий Иванович дирижировал своим оркестром в московском саду «Эрмитаж». Для него дирекцией сада была выстроена новая эстрадная «раковина».

В 1938 году Василий Агапкин участвовал в комиссии по усовершенствованию боя часов Спасской башни.

В начале Великой Отечественной войны Агапкин был назначен старшим капельмейстером Отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского войск НКВД. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади в Москве Василий Агапкин дирижировал сводным оркестром. В числе многих музыкальных произведений, провожавших бойцов на защиту рубежей Москвы, был и марш «Прощание славянки».

24 июня 1945 года на Параде Победы оркестр Агапкина был в составе сводного оркестра: Василий Иванович руководил фанфаристами и барабанщиками. По взмаху его дирижерской палочки раздалась барабанная дробь, сопровождавшая символический момент сбрасывания поверженных фашистских знамен к подножию мавзолея.

После войны оркестр Агапкина продолжал выступать в саду «Эрмитаж». Участвовал в парадах на Красной площади, в воздушных парадах в Тушине, выезжал на гастроли.

Всего Василий Иванович Агапкин прослужил военным музыкантом 61 год. В 1955 году был вынужден уйти в отставку. В архивах НКВД сохранился донос, сделанный на музыканта замполитом его же оркестра, датированный 1953 годом. С этого времени и до 1964 года он практически постоянно проживал на даче в городе Хотьково, в небольшом доме, выделенном ему государством. Здесь он занимался композиторской работой, принимал учеников.

Умер Василий Иванович Агапкин 29 октября 1964 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. На памятнике композитору высечены начальные такты марша «Прощание славянки».

Дочь – Аза Васильевна Свердлова (род. 1922г.), внук – Юрий Свердлов.

Память

Именем Василия Агапкина названа улица в Тамбове и детская школа искусств в г. Михайлов Рязанской области.

В Тамбове открыт памятник композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову.

В г. Михайлов Рязанской области установлен бюст В. И. Агапкина.

В г. Хотьково Московской области установлена мемориальная доска В. И. Агапкину.

В Москве на Белорусском вокзале установлена скульптурная композиция «Прощание славянки».

Сочинения

Марши: «Прощание славянки», «Походный марш на темы монгольских народных песен», «Кавалерийский марш» и др.

Вальсы: «Волшебный сон», «Любовь музыканта», « Голубая ночь», «Сиротка», «Ночь над Москвой»и др.