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XIX век стал для русской культуры периодом небывалого подъёма. Сменялись различные эстетические направления: сентиментализм, романтизм, реализм. Утверждались ценности русской литературы: народность, патриотизм, высокие гуманистические идеалы и поиски социальной справедливости. В XIX веке творили такие писатели, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Н. А. Некрасов, А. А. Фет, Ф. М. Достоевский, А. И. Куприн, М. Горький и многие другие классики.

Композиторы не стремились к заимствованиям у иностранных авторов, а искали собственные пути музыкального самовыражения. Примером может служить появление русского романса, где народные мотивы сочетались с романтизмом. В XIX веке творили такие композиторы, как М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский.

Общественное значение русской культуры XIX века заключается в том, что она способствовала просвещению общества, росту политической культуры и правосознания жителей страны. Передовое демократическое искусство второй половины XIX века способствовало пробуждению русского народа, укреплению его революционного самосознания и чувства национальной гордости.