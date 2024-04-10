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19.06.2026
Русская культура и её общественное значение
Русская литература второй половины XIX века, в отличие от западного искусства, ...
Концентрировалась на изображении действий человека в конкретных жизненных обстоятельствах
Стремилась проникнуть в суть духовных исканий людей и опиралась на православную традицию
Уделяла основное внимание сатирическому обличению пороков помещичьего и чиновничьего быта
Отличалась стремлением создать обобщённый портрет героя, отрицающего устои общества
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