ПЛАТОН (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ)

ПЛАТОН (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ) - пра­во­слав­ный цер­ков­ный дея­тель, ми­тро­по­лит Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ский и Аля­скин­ский; в миру Ро­ж­де­ст­вен­ский Пор­фи­рий Фё­до­ро­вич.

Сын свя­щен­ни­ка. Ие­рей (1887 год). Окон­чил Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (КДА, 1895 год), на по­след­нем кур­се ака­де­мии по­стри­жен в мо­на­ше­ст­во (1894 год). Кан­ди­дат (1895 год), ма­гистр (1898 год) бо­го­сло­вия. По­мощ­ник ин­спек­то­ра КДА (1898 год), ин­спек­тор, за­тем экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор, рек­тор КДА (1902-1907 годы). В 1902 году ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом Чи­ги­рин­ский, ви­ка­рий Ки­ев­ской епар­хии; на­стоя­тель Кие­во-Брат­ско­го монастыря (1902-1907 годы). С 1906 года из­да­вал журнал «Цер­ковь и на­род». Член второй Государственной ду­мы (1907 год). Ар­хи­епископ Але­ут­ский и Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ский (с 1907 года), Ки­ши­нёв­ский и Хо­тин­ский (с 1914 года), ар­хи­епископ Кар­та­лин­ский и Ка­хе­тин­ский, эк­зарх Гру­зии, член Свя­тей­ше­го Си­но­да (с 1915 года). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года - от­стра­нён грузинскими ав­то­ке­фа­ли­ста­ми от управ­ле­ния епар­хи­ей. С апреля 1917 года - пер­во­при­сут­ст­вую­щий в Си­но­де, на­зна­чен­ном Временным пра­ви­тель­ст­вом, с ию­ня - председатель Со­ве­та по ук­ре­п­ле­нию и рас­про­стра­не­нию ве­ры. 13 (26) августа 1917 года - воз­ве­дён в сан ми­тро­по­ли­та и на­зна­чен на Тиф­лис­скую и Ба­кин­скую ка­фед­ру эк­зар­хом Кав­каз­ским. Уча­ст­ник По­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ 1917-1918 годов. Во вре­мя бо­ёв в Мо­ск­ве в октябре (но­ябре) 1917 года по по­ру­че­нию со­бо­ра вёл пе­ре­го­во­ры с боль­ше­ви­ка­ми о пе­ре­ми­рии. В декабре 1917 года был из­бран член Свя­щен­но­го Си­но­да. Митрополит Хер­сон­ский и Одес­ский [с 9 (22) февраля 1918 года]. С 1918 года ак­тив­но под­дер­жи­вал Бе­лое дви­же­ние на Юге Рос­сии, уча­ст­ник Юж­но-Рус­ско­го цер­ков­но­го со­бо­ра 1919 года в Став­ро­по­ле. Ле­том - осе­нью 1920 года - исполняющий обязанности председателя Вре­мен­но­го выс­ше­го цер­ков­но­го управ­ле­ния на Юге Рос­сии.

В но­ябре 1920 года эмиг­ри­ро­вал. Вхо­дил в со­став Выс­ше­го русского цер­ков­но­го управ­ле­ния (ВРЦУ) за гра­ни­цей. В апреле 1921 года не­офи­ци­аль­но при­нял управ­ле­ние Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской епар­хи­ей. Член за­ру­беж­но­го Ар­хие­рей­ско­го си­но­да. В 1922 году Американским цер­ков­ным со­бо­ром Платонов был при­знан пра­вя­щим ар­хие­ре­ем Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской епар­хии и ут­вер­ждён ми­тро­по­ли­том всея Аме­ри­ки и Ка­на­ды, что бы­ло под­твер­жде­но ука­зом пат­ри­ар­ха Ти­хо­на (29 сентября 1923 года). 16 января 1924 года «вви­ду имею­щих­ся дан­ных о контр­ре­во­лю­ци­он­ных вы­сту­п­ле­ни­ях» пат­ри­ар­хом Ти­хо­ном и Си­но­дом от­стра­нён от управ­ле­ния епар­хи­ей и вы­зван для цер­ков­но­го су­да в Мо­ск­ву. Указ об уволь­не­нии, опуб­ли­ко­ван­ный в советских га­зе­тах, не был вы­слан за гра­ни­цу, и Платонов его не ис­пол­нил. IV Все­аме­ри­кан­ский со­бор в Дет­рой­те (2 - 4 апреля 1924 года) (пер­во­на­чаль­но без уча­стия Платонова) под­твер­дил пра­ва Платонова на ти­тул пра­вя­ще­го епи­ско­па и по­ста­но­вил объ­я­вить Русскую пра­во­слав­ную епар­хию в США са­мо­управ­ляю­щей­ся Цер­ко­вью впредь до со­зы­ва Все­российского со­бо­ра (то есть её временную ав­то­ке­фа­лию). Платонов не под­дер­жал это по­ста­нов­ле­ние и ос­тал­ся ло­яль­ным Рус­ской пра­во­слав­ной церк­ви за гра­ни­цей (РПЦЗ). Од­на­ко в ию­не 1926 года Ар­хие­рей­ский со­бор РПЦЗ не под­твер­дил его пол­но­мо­чий на управ­ле­ние Русской цер­ковью в Аме­ри­ке, в от­вет Платонов по­ки­нул со­бор, за что был ис­клю­чён из чле­нов Ар­хие­рей­ско­го си­но­да; в 1927 году ос­во­бо­ж­дён от управ­ле­ния Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской епар­хи­ей и за­пре­щён в свя­щен­но­слу­же­нии в её пре­де­лах. Платонов не вы­пол­нил это­го по­ста­нов­ле­ния, 19 декабря 1927 года бы­ла про­воз­гла­ше­на Американская пра­во­слав­ная ка­фо­лическая цер­ковь, не при­знан­ная пра­во­слав­ны­ми по­ме­ст­ны­ми церк­ва­ми . Од­на­ко в декабре 1928 года от её соз­да­ния от­ка­за­лись. В 1928 году Платонов об­ра­тил­ся за под­держ­кой в Мо­ск­ву к заместителю пат­ри­ар­ше­го ме­сто­блю­сти­те­ля митрополиту Сер­гию (Стра­го­род­ско­му), при­знав его гла­вой Русской церк­ви. В от­вет­ном пись­ме (апрель 1929 года) по­лу­чил тре­бо­ва­ние дать под­пис­ку о ло­яль­но­сти советской вла­сти. От­ка­зав­шись от это­го, Платонов в мае 1933 года без со­гла­сия Московской пат­ри­ар­хии объ­я­вил Американскую цер­ковь ав­то­ном­ной. В августе 1933 года митрополит Сер­гий и Си­нод, не при­знав эту ав­то­но­мию, по­ста­но­ви­ли пре­дать Платонова су­ду ар­хие­ре­ев с за­пре­ще­ни­ем в свя­щен­но­слу­же­нии. Это­му ре­ше­нию Платонов не под­чи­нял­ся вплоть до смер­ти. За­пре­ще­ние в свя­щен­но­слу­же­нии со сто­ро­ны РПЦЗ сня­то с Платонова по­смерт­но в 1934 году. Пат­ри­арх Алек­сий I в 1946 году раз­ре­шил со­вер­шать па­ни­хи­ды по Платонову с тем, что­бы с это­го мо­мен­та цер­ков­ное за­пре­ще­ние счи­та­лось по­смерт­но сня­тым.

За вре­мя управ­ле­ния Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской епар­хи­ей Платонов при­вёл к пра­во­сла­вию многих униа­тов (главным образом кар­па­то­рос­сов). По его ини­циа­ти­ве бы­ли от­кры­ты об­ще­жи­тие русских эмиг­ран­тов и дом пре­ста­ре­лых в Нью-Йор­ке.

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