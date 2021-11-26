ПЛАТОН (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ)
ПЛАТОН (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ) - православный церковный деятель, митрополит Северо-Американский и Аляскинский; в миру Рождественский Порфирий Фёдорович.
Сын священника. Иерей (1887 год). Окончил Киевскую духовную академию (КДА, 1895 год), на последнем курсе академии пострижен в монашество (1894 год). Кандидат (1895 год), магистр (1898 год) богословия. Помощник инспектора КДА (1898 год), инспектор, затем экстраординарный профессор, ректор КДА (1902-1907 годы). В 1902 году рукоположен в епископы с титулом Чигиринский, викарий Киевской епархии; настоятель Киево-Братского монастыря (1902-1907 годы). С 1906 года издавал журнал «Церковь и народ». Член второй Государственной думы (1907 год). Архиепископ Алеутский и Северо-Американский (с 1907 года), Кишинёвский и Хотинский (с 1914 года), архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии, член Святейшего Синода (с 1915 года). После Февральской революции 1917 года - отстранён грузинскими автокефалистами от управления епархией. С апреля 1917 года - первоприсутствующий в Синоде, назначенном Временным правительством, с июня - председатель Совета по укреплению и распространению веры. 13 (26) августа 1917 года - возведён в сан митрополита и назначен на Тифлисскую и Бакинскую кафедру экзархом Кавказским. Участник Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов. Во время боёв в Москве в октябре (ноябре) 1917 года по поручению собора вёл переговоры с большевиками о перемирии. В декабре 1917 года был избран член Священного Синода. Митрополит Херсонский и Одесский [с 9 (22) февраля 1918 года]. С 1918 года активно поддерживал Белое движение на Юге России, участник Южно-Русского церковного собора 1919 года в Ставрополе. Летом - осенью 1920 года - исполняющий обязанности председателя Временного высшего церковного управления на Юге России.
В ноябре 1920 года эмигрировал. Входил в состав Высшего русского церковного управления (ВРЦУ) за границей. В апреле 1921 года неофициально принял управление Северо-Американской епархией. Член зарубежного Архиерейского синода. В 1922 году Американским церковным собором Платонов был признан правящим архиереем Северо-Американской епархии и утверждён митрополитом всея Америки и Канады, что было подтверждено указом патриарха Тихона (29 сентября 1923 года). 16 января 1924 года «ввиду имеющихся данных о контрреволюционных выступлениях» патриархом Тихоном и Синодом отстранён от управления епархией и вызван для церковного суда в Москву. Указ об увольнении, опубликованный в советских газетах, не был выслан за границу, и Платонов его не исполнил. IV Всеамериканский собор в Детройте (2 - 4 апреля 1924 года) (первоначально без участия Платонова) подтвердил права Платонова на титул правящего епископа и постановил объявить Русскую православную епархию в США самоуправляющейся Церковью впредь до созыва Всероссийского собора (то есть её временную автокефалию). Платонов не поддержал это постановление и остался лояльным Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Однако в июне 1926 года Архиерейский собор РПЦЗ не подтвердил его полномочий на управление Русской церковью в Америке, в ответ Платонов покинул собор, за что был исключён из членов Архиерейского синода; в 1927 году освобождён от управления Северо-Американской епархией и запрещён в священнослужении в её пределах. Платонов не выполнил этого постановления, 19 декабря 1927 года была провозглашена Американская православная кафолическая церковь, не признанная православными поместными церквами. Однако в декабре 1928 года от её создания отказались. В 1928 году Платонов обратился за поддержкой в Москву к заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому), признав его главой Русской церкви. В ответном письме (апрель 1929 года) получил требование дать подписку о лояльности советской власти. Отказавшись от этого, Платонов в мае 1933 года без согласия Московской патриархии объявил Американскую церковь автономной. В августе 1933 года митрополит Сергий и Синод, не признав эту автономию, постановили предать Платонова суду архиереев с запрещением в священнослужении. Этому решению Платонов не подчинялся вплоть до смерти. Запрещение в священнослужении со стороны РПЦЗ снято с Платонова посмертно в 1934 году. Патриарх Алексий I в 1946 году разрешил совершать панихиды по Платонову с тем, чтобы с этого момента церковное запрещение считалось посмертно снятым.
За время управления Северо-Американской епархией Платонов привёл к православию многих униатов (главным образом карпатороссов). По его инициативе были открыты общежитие русских эмигрантов и дом престарелых в Нью-Йорке.