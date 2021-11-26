ПИМЕНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

ПИМЕНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ - российский скульп­тор, академик (1844 год) и профессор (1854 год) пе­тербуржской Академии Художеств.

Сын С.С. Пи­ме­но­ва. Учил­ся в Петербургской Академии Художеств (1824-1833 годы) у от­ца и С.И. Галь­бер­га, окон­чил с ма­лой зо­ло­той ме­да­лью за ба­рель­еф «Гек­тор уп­ре­ка­ет Па­ри­са» и ос­тав­лен в Академии Художеств для усо­вер­шен­ст­во­ва­ния.

По­сле смер­ти от­ца за­вер­шил ра­бо­ту по со­з­да­нию ста­туй «За­кон» и «Пра­во­су­дие» для зда­ния Се­на­та и Си­но­да в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1833 год). В 1836 году ис­пол­нил ста­тую (на боль­шую зо­ло­тую ме­даль) «Па­рень, иг­раю­щий в баб­ки» (гипс, ГРМ), вос­пе­тую А.С. Пуш­ки­ным : «Юно­ша три­ж­ды шаг­нул, на­кло­нил­ся, ру­кой о ко­ле­но / Бод­ро опер­ся, дру­гой под­нял мет­кую кость…». В этой скульп­ту­ре, трак­то­ванной в жан­ро­вом клю­че, Пименов раз­ви­ва­ет клас­сические тра­ди­ции, обо­га­щая их национальной те­ма­ти­кой. Ста­туя Пименова и «Па­рень, иг­раю­щий в свай­ку» А.В. Ло­га­нов­ско­го (1836 год), так­же по­лу­чив­ше­го боль­шую зо­ло­тую ме­даль, бы­ли от­ли­ты из чу­гу­на и ус­та­нов­лены на по­ста­мен­тах пе­ред ко­лон­на­дой Алек­сан­д­ров­ско­го двор­ца в Цар­ском Се­ле (ны­не город Пуш­кин в со­ста­ве Санкт-Пе­тер­бур­га).

В 1837-1850 годах - годах пен­сио­нер Академии Художеств в Ита­лии. В этот пе­ри­од ра­бо­тал над над­гро­бия­ми, порт­ре­та­ми (в том числе жан­ро­вы­ми - «Маль­чик, про­ся­щий ми­ло­сты­ню», 1842 год, мра­мор, ГРМ), фи­гу­ра­ми еван­ге­ли­стов для Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

По­сле воз­вра­ще­ния в Рос­сию вы­пол­нил брон­зо­вые скульп­тур­ные груп­пы «Вос­кре­се­ние Хри­сто­во» (1853 год) и «Пре­об­ра­же­ние» (1854 год) для ма­лых ико­но­ста­сов Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра; клас­сическая яс­ность форм и урав­но­ве­шен­ность ком­по­зи­ций со­че­та­ют­ся в них с внутренним на­пря­же­ни­ем и эмо­цио­наль­ной си­лой. Тру­дил­ся над про­ек­та­ми скульп­тур­ных групп для Бла­го­ве­щен­ско­го мос­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге (мо­де­ли - в ГРМ и Му­зее Российской Академии Художеств, Санкт-Пе­тер­бург), ком­по­зи­ции «Ге­ор­гий По­бе­до­но­сец» для Ге­ор­ги­ев­ско­го за­ла Крем­лёв­ско­го двор­ца (мо­дели - брон­за, 1854-1855 годы, ГРМ). Ис­пол­нил порт­рет­ные бюс­ты архитектора К.И. Рос­си (гипс то­ни­ро­ван­ный, 1835 год), инженер-генерал А.Я. Виль­со­на (мра­мор, 1857 год; оба - ГРМ), императора Ни­ко­лая I (для за­ла Бир­жи в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1859 года, ГРМ; в ви­де русского ви­тя­зя, 1860 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; оба - мра­мор).

Ав­тор па­мят­ни­ков адмиралу М.П. Ла­за­ре­ву в Се­ва­сто­по­ле, графу М.С. Во­рон­цо­ву в Тиф­ли­се (оба ус­та­нов­ле­ны в 1867 году), фельдмаршалу И.Ф. Пас­ке­ви­чу в Вар­ша­ве (ус­та­нов­лен в 1870 году), так­же фи­гур для ко­раб­лей «Алек­сандр Нев­ский», «Дмит­рий Дон­ской», «Пе­ре­свет», «Ос­ля­бя». Пре­по­да­вал в пе­тербургской Академии Художеств с 1855 года, ру­ко­во­дил скульп­тур­ным клас­сом ака­де­мии.

Его брат - архитектор Па­вел Сте­па­но­вич Пи­ме­нов (1814-1860 годы).