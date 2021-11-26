ПЕВНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

ПЕВНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - бо­го­слов- го­ми­лет и пи­са­тель-пуб­ли­цист.

Сын свя­щен­ни­ка. Окон­чил Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (КДА; 1855 год). Ма­гистр бо­го­сло­вия (1855 год), ба­ка­лавр по ка­фед­ре об­щей сло­вес­но­сти КДА (1855 год), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор (1860 год), с 1862 года на ка­фед­ре цер­ков­ной сло­вес­но­сти (го­ми­ле­ти­ки), ко­то­рую воз­глав­лял бо­лее 40 лет. Ор­ди­нар­ный профессор (1862 год). С 1869 года пре­по­да­вал так­же пас­тыр­ское бо­го­сло­вие. Лек­ции Певницкого по пас­тыр­ско­му бо­го­сло­вию, счи­тав­шие­ся об­раз­цо­вы­ми, позд­нее бы­ли из­да­ны отдельными кни­га­ми («Свя­щен­ник», «Слу­же­ние свя­щен­ни­ка…», «Свя­щен­ст­во»), вы­дер­жав­ши­ми несколько пе­ре­из­да­ний. Доктор бо­го­сло­вия (1872 год), заслуженный ор­ди­нар­ный профессор (1881 год). От­ли­чал­ся край­не пра­вы­ми взгля­да­ми. Бу­ду­чи членом Учеб­но­го комитета при Свя­тей­шем Си­но­де, при­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в со­став­ле­нии но­во­го кон­сер­ва­тив­но­го ус­та­ва ду­хов­ных ака­де­мий (1884 год), ли­к­ви­ди­ро­вав­ше­го ака­де­мическое са­мо­управ­ле­ние. В 1906 году член ко­мис­сии при Пред­со­бор­ном при­сут­ст­вии по об­су­ж­де­нию ре­фор­мы ус­та­ва ака­де­мий; вы­сту­пал сто­рон­ни­ком ус­та­ва 1884 года, про­тив вы­тес­не­ния бо­го­слов­ских дис­ци­п­лин свет­ски­ми дис­ци­п­ли­на­ми. В 1906 году по собственному же­ла­нию уво­лен от служ­бы, из­бран почётным членом КДА (1906 год). В 1907 году вер­нул­ся в КДА сверх­штат­ным про­фес­со­ром .

Ре­дак­тор (1860-1905 годы) ака­де­мического журнала «Тру­ды Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии». Ак­тив­но со­труд­ни­чал с журналом «Вос­крес­ное чте­ние» (в 1878-1883 годах был его ре­дак­то­ром). Ав­тор ме­муа­ров .

Сочинеиня:

О судь­бах бо­го­слов­ской нау­ки в на­шем Оте­че­ст­ве // Тру­ды Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии. 1869. № 11-12;

Из ис­то­рии го­ми­ле­ти­ки. Средневековые гомилетики. К., 1895;

Из истории гомилетики. Го­ми­ле­ти­ка в но­вое вре­мя, по­сле ре­фор­ма­ции Лю­те­ра. К., 1899;

Об от­но­ше­нии к церк­ви на­ше­го об­ра­зо­ван­но­го об­ще­ст­ва. К., 1902;

Цер­ков­ное крас­но­ре­чие и его ос­нов­ные за­ко­ны. К., 1906;

Мои вос­по­ми­на­ния. Слу­же­ние в Ака­де­мии в долж­но­сти про­фес­со­ра. К., 1912.

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