ПАВЕЛ ПРУССКИЙ

ПАВЕЛ ПРУССКИЙ (Леднёв Пётр Иванович) - русский ре­ли­ги­оз­ный дея­тель, мис­сио­нер, ар­хи­ман­д­рит.

Из старообрядческой семьи. Принадлежал к Федосеевскому согласию, пользовался большим уважением попечителей Преображенского кладбища в Москве (центра федосеевцев), на средства которых в 1848 году был направлен в Восточную Пруссию для устройства там старообрядческого монастыря. В поселке Экертсдорф (ныне поселок Войново, Варминско-Мазурское воеводство, Польша) основал Войновский Свято-Троицкий монастырь. Вскоре принял монашество. В 1851 году из-за разногласий в монастыре переехал в Австрию - в село Климоуцы (ныне Климэуци, Румыния), близ села Белая Криница (ныне Глыбокского района Черновицкой области, Украина), где, возможно, основал общину Поморского согласия. В 1852 году возвратился в Войновский монастырь, который под его руководством стал важным центром духовной жизни федосеевцев Восточной Пруссии.

Павел Прусский расширил обитель, учредил библиотеку, организовал обучение детей. Основал также женский монастырь в Пупах (ныне село Спыхово, Польша ) близ Экертсдорфа. Около 1856 года Павел Прусский отказался от федосеевского неприятия брака и стал допускать на исповедь и общее моление так называемых новожёнов (беспоповцев различных согласий, допускавших вступление в брак), что в 1858 году вызвало его разрыв с федосеевцами. В 1859 году часть мазурских старообрядцев во главе с Павлом Прусским примкнула к брачным поморцам (новожёнам), другая часть сохранила федосеевские взгляды на брак. В 1861 году Павел Прусский установил в Войновском монастыре моление за возвращение священства. В 1867 году он вместе с 15 монахами перешёл в единоверие, покинув Войновский монастырь. 25.2(8.3).1868 года епископом Леонидом (Краснопевковым), викарием Московской епархии, было совершено присоединение Павла Прусского к синодальной Церкви. Павел Прусский поселился в Москве в Никольском единоверческом монастыре, где 15(27).12.1868 года был рукоположен в иеромонахи и назначен настоятелем этого монастыря; возведён в сан игумена, затем - архимандрита (1880).

С конца 1860-х годов Павел Прусский совершал миссионерские поездки с целью обращения старообрядцев в единоверие. Автор многочисленных публицистических и научных сочинений о старообрядчестве и единоверии. Его стараниями Никольский единоверческий монастырь стал центром миссионерской деятельности в отношении старообрядцев. Известный собиратель А.И. Хлудов (1818-1882 годы) пожертвовал монастырю богатейшую коллекцию рукописей и печатных книг, которая в 1883 году была открыта для публичного доступа.