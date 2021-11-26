ПАРЛАНД АЛЬФРЕД АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПАРЛАНД АЛЬФРЕД АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский архитектор и педагог, академик архитектуры (1881), профессор (1892) и действительный член (1905) петербургской АХ.
Учился в Штутгартской политехнической школе, затем в петербургской АХ (1862-1871). В 1876-1885 годы пенсионер АХ в Европе. Первая постройка Парланда - церковь Воскресения Христова в Троице-Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом в неовизантийском стиле (1872-1876 годы, не сохранилась) - обеспечила ему известность в придворных кругах, с которыми был связан настоятель пустыни архим. Игнатий (Малышев). Благодаря его протекции Парланду был заказан проект храма-памятника Воскресения Христова на месте смертельного ранения императора Александра II на Екатерининском канале в Санкт-Петербурге (Спас на крови, 1887-1907 годы; в соавторстве с архимандритом Игнатием). Проект в русском стиле представлял собой «компиляцию» из знаменитых памятников древне-русского зодчества XVI-XVII веков; затем он был доработан и значительно изменён группой архитекторов под руководством Д.И. Гримма. Другие работы Парланда менее известны и ныне почти все полностью или частично утрачены. Исключение составляют Николо-Георгиевская церковь в усадьбе Ракеевых в Смоленской губернии (ныне деревня Смогири Смоленской области; 1878-1884 годы) и надгробие В.Н. Хитрово на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге (1915). Кроме того, Парланд занимался реставрацией Казанского собора в Санкт-Петербурге (1910).
Сочинения:
Храм Воскресения Христова, сооруженный на месте смертельного поранения в бозе почившего императора Александра II на Екатерининском канале в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, 1907;
Храмы древней Греции. М., 1909;
К истории архитектурной декорации в Италии. СПб., 1913. Т. 1.