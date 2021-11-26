МЯСОЕДОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
МЯСОЕДОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский живописец, академик (1870) и действительный член (1893) Петербургской Академии художеств.
Отец И.Г. Мясоедова.
Учился в Петербургской Академии художеств (1853-1862) у А.Т. Маркова и Т.А. Неффа. Пенсионер Академии художеств во Франции, Германии, Италии, Испании (1863-1866, 1867-1869).
Один из организаторов Товарищества передвижных художественных выставок (1870), автор его первого устава.
В жанровых картинах обращался к темам нищеты и бесправия крестьянства («Земство обедает», 1872, ГТГ), изображал величие и красоту крестьянского труда («Страдная пора. Косцы», 1887, ГРМ).
Писал также картины на исторические темы («Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе», 1862, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург; работы, посвящённые обороне Севастополя во время Крымской войны, 1871-1872, ГИМ; «Чтение манифеста 19 февраля 1861 года», 1873, ГТГ; «Самосжигатели», 1884, там же; «Пушкин и его друзья слушают Мицкевича в салоне князя З.А. Волконской», 1907, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург), пейзажи («Дорога во ржи», 1881, ГТГ, и др.), портреты (автопортреты - 1870, Музей изобразительных искусств, Тула, и 1878, ГТГ; портрет И.И. Шишкина, 1891, КГ, Пенза).
Преподавал в Петербургской Академии художеств (1893-1902); в 1895 году открыл также рисовальные классы в Полтаве.