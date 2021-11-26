МУСОРГСКИЙ МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ
МУСОРГСКИЙ МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ - российский композитор, пианист.
Из старинной дворянской семьи. Отец Пётр Алексеевич (1798-1853) - помещик, коллежский секретарь в отставке; мать Юлия Ивановна (в девичестве Чирикова; 1807-1865) – дочь губернского секретаря. Фамилией Мусорский композитор подписывал деловые бумаги, букву «г» внёс в 1860-х годах в частной переписке. Мусоргскийс 6 лет играл на фортепиано, импровизировал. С 1849 года жил в Санкт-Петербурге, учился в Петропавловской школе, в 1852-1886 годах в Школе гвардии подпрапорщиков. Брал уроки игры на фортепиано у Ант. А. Герке (ученика Дж. Филда). В 1852 году издано первое сочинение Мусоргского - полька «Подпрапорщик» («Porte- enseigne Polka»). По окончании школы произведён в прапорщики Преображенского полка (в 1856 году на дежурстве во 2-м сухопутном госпитале познакомился с А. П. Бородиным).
Значительное влияние на музыкальное развитие Мусоргского оказало знакомство с М. А. Балакиревым (под его руководством Мусоргский начал серьёзно заниматься композицией, изучал музыку М. И. Глинки, западноевропейских композиторов), а также с А. С. Даргомыжским, В. В. Стасовым, Л. И. Шестаковой (сестрой Глинки). С 1857 года член Балакиревского кружка («Могучая кучка»). В 1860 году в концерте РМО под управлением А. Г. Рубинштейна исполнено Скерцо B-dur, в 1861 году хором и оркестром Мариинского театра под управлением К. Н. Лядова - «Сцена в храме из трагедии "Эдип" Софокла» (музыка в дальнейшем вошла в неоконченную оперу «Саламбо» и коллективную оперу- балет «Млада»). В 1860, 1861 годах Мусоргский ездил в Москву, посетил Ново-Иерусалимский монастырь
В 1863-1865 годах Мусоргский жил в «коммуне» с группой молодых друзей (под влиянием романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского); из-за материальных трудностей был вынужден поступить на государственную службу (Инженерное управление, 1863-1867; Лесной департамент Министерства государственных имуществ и Ревизионная комиссия Государственного контроля, 1868-1880). Выступал в концертах как пианист (главным образом как аккомпаниатор). В 1879 году совершил с певицей Д. М. Леоновой концертную поездку по югу России (Полтава, Елисаветград, Херсон, Одесса, Севастополь, Ялта, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Воронеж, Тамбов), с 1880 года был аккомпаниатором в открытой Леоновой школе (курсах) пения.
Черты самостоятельного стиля Мусоргского ранее всего обнаружились в песнях и романсах: «Но если бы с тобою...» (1863) на слова В. С. Курочкина, «Ночь» (фантазия; 1864; текст - перелицовка стихотворения А. С. Пушкина, в редакции 1871 года - его прозаическая обработка), «Желание» («Хотел бы в единое слово…») на стихи Г. Гейне в переводе Л. А. Мея (1866) и «Молитва» на слова М. Ю. Лермонтова (1865). Особая группа песен предваряет оперы: «Песня старца» на слова И. В. Гёте (из «Вильгельма Мейстера», 1863) - реалистичный портрет-монолог, «Дуют ветры, ветры буйные» на слова А. В. Кольцова (1864). «Калистрат» на стихотворение Н. А. Некрасова (1864) открывает галерею «картинок» из народной жизни и вместе с тем группу необычно трактованных колыбельных («Спи, усни, крестьянский сын» на слова из пьесы «Воевода» А. Н. Островского, 1865; «Колыбельная Ерёмушки» на стих. Некрасова, 1868). «Светик Савишна» («Песенка дурачка») – отражение реальной сценки, увиденной Мусоргским в деревне летом 1865 года: юродивый объяснялся в любви, стыдясь своего несчастного положения. «Сиротка» («Барин мой миленький…») - сценка, не уступающая «Светик Савишне» достоверностью декламации, богатством психологических нюансов.
Сатирико-юмористическую линию, весьма важную в творчестве Мусоргского, представляют «Семинарист» («Картинка с натуры», 1866), «Озорник» (1867). В «Классике» (1867) Мусоргский осмеял блюстителя музыкальных правил критика А. С. Фаминцына; в «Райке» («Музыкальная шутка», 1870) в духе ярмарочного представления выведены директор Санкт-Петербургской консерватории Н. И. Заремба, пылкий поклонник колоратур А. Патти - критик Ф. М. Толстой, грозный «титан» А. Н. Серов и Евтерпа - великая княгиня Елена Павловна.
В 1866 году завязалась дружба Мусоргского с Н. А. Римским-Корсаковым (знакомство состоялось ещё в 1861 году); особенно интенсивным было их творческое общение в 1868-1872 - годы одновременной работы Мусоргского над «Борисом Годуновым» и Римского-Корсакова над «Псковитянкой». Первая завершённая масштабная партитура - симфоническая картина «Иванова ночь на Лысой горе» («Ведьмы», 1867). Скептическая оценка и требование переделок со стороны М. А. Балакирева вызвали охлаждение отношений после 10-летней дружбы. Пьеса при жизни Мусоргского так и не прозвучала (в дальнейшем композитор дополнил её вокальными партиями и включил в неоконченную оперу-балет «Млада» как «Праздник Чернобога», затем в «Сорочинскую ярмарку» как «Сонное видение паробка»). В центре творческих исканий Мусоргского была опера. Смелым опытом декламационной оперы в развитие идей А. С. Даргомыжского явилась «Женитьба» (на неизменённый текст Н. В. Гоголя, не окончена).
Параллельно, живя у старинных друзей А. П. и Н. П. Опочининых, Мусоргский создавал одно из своих величайших творений - оперу «Борис Годунов» (либретто Мусоргского по А. С. Пушкину и Н. М. Карамзину, 1868-1869, 2-я редакция - 1872). На выбор сюжета повлиял историк литературы В. В. Никольский, с которым Мусоргский познакомился в 1868 году. Музыкальный материал «Бориса Годунова» был в значительной мере заимствован из неоконченной оперы «Саламбо» (по Г. Флоберу, 1863-1866), что во многом обеспечило быстроту создания 1-й редакции. Первый показ оперы состоялся в доме художника К. Е. Маковского (1870). После того как Оперный комитет Мариинского театра забраковал 1-ю редакцию «Бориса Годунова» (главная претензия - отсутствие женских ролей), Мусоргский подверг оперу переработке: добавил две картины т. н. польского акта (клавир - весна и лето 1871 года, партитура - начало 1872 года) и «Сцену под Кромами» (партитура - июнь 1872), которая, вопреки рекомендациям комитета, укрупнила массовую, народно-хоровую линию.
Так возникли две разные, вполне самостоятельные редакции «Бориса Годунова» (1869 и 1872). В числе принципиально важных изменений - новый план «Сцены в тереме» (введён звон курантов, придающий особую экспрессию сцене галлюцинаций; монолог «Достиг я высшей власти» фактически написан заново; рассказ Фёдора Годунова «о попиньке», прерывающий мрачные думы Бориса, ярко контрастирует с подавленным состоянием царя и диалогом с Шуйским, драматическая напряжённость которого резко обострена). В «Сцене в келье» появились молитвенные хоры монахов за сценой, оттеняющие величавую фигуру Пимена и смятение Григория. Увеличение масштабов вынудило автора сократить часть прежнего текста: выпала картина «У Василия Блаженного» (песня Юродивого перенесена в финал «Сцены под Кромами»), изъяты повествование Пимена об угличском убийстве, чтение царского указа Щелкаловым («Грановитая палата»); первая картина Пролога обрывается на хоре калик перехожих. Вторая редакция была поставлена (со значительными сокращениями) по настоянию певицы Ю.Ф. Платоновой (1874, Мариинский театр). «Борис Годунов» вызвал ожесточённые споры, причём мнения разделились не только между демократич. и консервативно-охранительными кругами (первые горячо приветствовали оперу, вторые встретили её враждебно), но и в близкой композитору группе музыкантов. Особенно ранила Мусоргского полная мелочных придирок рецензия Ц.А. Кюи.
«Борис Годунов» - новый тип исторической оперы. Композитор произвёл реформу, по радикальности не уступающую вагнеровской, при этом синтезировал исконно русские музыкальные традиции. Впервые опера «сделалась» психологической драмой. Психологическая и эпико-трагедийная линии нераздельны, переплетаются с линией бытописательной, комедийными элементами. Контрасты, контрапункты и переключения создают особую драматургическую многоплановость. Сократив (в сравнении с драмой А. С. Пушкина) показ боярских интриг, Мусоргский многое добавил от себя, в т. ч. сцену галлюцинаций и даже целый 5-й акт. Характерные для русской оперы цитаты народных песен встречаются в «Борисе Годунове», хотя Мусоргский, как правило, предпочитал брать не мелодию, а слова. Жанровая определённость текста служила «компасом» в процессе сочинения собственной музыки, метр и ритм стиха задавали структурную канву мелодии, и зачастую музыка почти неотличима от подлинников (песня Шинкарки). Фольклорными интонациями насыщены многие участки оркестровой ткани и сольные партии (плач Ксении, песня Юродивого, в которой сплавлены жанры плача-причитания и колыбельной).
Существенная роль принадлежит церковным и «паралитургическим» пластам интонационности. Пение калик перехожих, навеянное личным слуховым опытом (по свидетельству И. Е. Репина, Мусоргский припоминал и пел «много хоров нищих»), - необходимая составная часть многоликой, тонко дифференциров. характеристики народной массы. С образом Димитрия связан единственный часто повторяемый лейтмотив в «Борисе Годунове» - драматургически многозначный, символизирующий и несбывшиеся народной надежды на «доброго» правителя, и наглого авантюриста Отрепьева; его протяжённость и выразительная окраска меняются в зависимости от ситуации (идёт ли речь об убиенном царевиче или о Самозванце).
Психологическая напряжённость партии Бориса обусловила её строение в виде цепи ариозно-декламационных монологов, имеющих собственный фонд сквозных, развивающихся лейттем. Принцип характеристичности гармоний и интервалов, намеченный ещё в «Женитьбе», достиг высокой степени обобщённости. Завершение оперы «Сценой под Кромами» (подсказано В. В. Никольским) - шаг огромной важности. Стихийный бунт, перерастающий в смуту, покорность новоявленному государю - всё это дышало остро актуальной правдой истории.
Достигнув в «Борисе Годунове» творческой зрелости, Мусоргский в 1870-х годах обратился к новым значительным замыслам. Крупнейшее его произведение этого периода - опера «Хованщина» (на сюжет из истории стрелецких восстаний в Москве конца XVII века, предложенный В. В. Стасовым, либретто Мусоргского, 1872-1880 годы, не инструментована). Уже в 1870 году Мусоргский начал штудировать исторические материалы, делал многочисленные выписки из «Истории России» С. М. Соловьёва, публикаций источников (И. А. Желябужского, Д. Матвеева, собрания Н. С. Тихонравова) и специальных трудов по расколу (И. Е. Троицкого, А. П. Щапова и др.). Обдумывая план «Хованщины», сформулировал девиз «Прошедшее в настоящем - вот моя задача» (из письма Стасову 1872). В реализации труднейшей цели - самостоятельно сконструировать сюжет, драматургически оправдать взаимоотношения действующих лиц - ему помогал Стасов; ценя его энергию и участие, Мусоргский принимал далеко не все стасовские советы.
Фабула рождалась вместе с воплощающими её музыкальными идеями до окончательной кристаллизации либретто (его чистовик был записан Мусоргским на одной из поздних стадий работы); отдельные эпизоды, почти законченные, выбрасывались, например картина в Немецкой слободе. Ряд страниц оперы сложился до августа 1873 года: «любовное отпевание» Марфы, унисонный хор раскольников, знаменитое оркестровое вступление «Рассвет на Москве-реке». Переутомление, переживания из-за оскорбительных рецензий на «Бориса Годунова», смерть друзей - В. А. Гартмана (1873), Н. П. Опочининой (1874), О. А. Петрова (1878) - часто и надолго отвлекали композитора от «Хованщины». Связанное с постепенным развалом «Могучей кучки» болезненное чувство непризнанности и «непонятости» («Не может быть, чтобы я был кругом не прав в моих стремлениях, не может быть. Но досадно, что с музыкусами развалившейся "кучки" приходится толковать через "шлагбаум", за которым они остались», - писал М. А. А. Голенищеву-Кутузову, 1877) нашло выражение в усилившейся во второй половине 1870-х годов «нервной лихорадке» и как следствие - в пристрастии к алкоголю.
«Хованщина» - своего рода историософская драма, в которой, в отсутствие ярко выраженного центрального персонажа, раскрываются целые пласты народной жизни и поднимается тема духовной трагедии всего народа при сломе его традиционного уклада. По сравнению с «Борисом Годуновым» действие «народной музыкальной драмы» (как определил жанр своей новой оперы сам Мусоргский) носит более разветвлённый характер: большое количество отдельных самостоятельных нитей сплетается в один узел. В опере множество действующих лиц, интересы и стремления которых сталкиваются между собой. Разные социальные группы (стрельцы, «пришлые люди московские», раскольники, крепостные девушки князя Хованского) получают индивидуальную характеристику.
Особое место занимает лирическая драма Марфы, связанная лишь косвенно с политической борьбой. Всё это определило особенности драматургического строения «Хованщины», известную её «рассредоточенность», большую роль относительно самостоятельных, закруглённых вокальных эпизодов песенного и ариозного типа. Возрастающая роль песенно-мелодического начала характерна и для лирико-комедийной оперы «Сорочинская ярмарка» (по повести Н. В. Гоголя), над которой Мусоргский работал с 1874 года (не окончена; завершена Ц. А. Кюи в 1916, поставлена 1917, Театр музыкальной драмы, Петроград; в дальнейшем ставилась в редакции П. А. Ламма и В. Я. Шебалина). Здесь проявилось присущее Мусоргскому мастерство комедийных характеристик, основанных на претворении речевых интонаций, иногда пародийно окрашенных (партия Поповича).
Вершину камерного вокального творчества Мусоргского составляют «Детская» на собственные слова (1868-1872) и 2 поздних цикла на слова А. А. Голенищева-Кутузова: «Без солнца» (1874) и «Песни и пляски смерти» (1875-1877). По поводу «Детской» К. Дебюсси заметил, что «никто не обращался к лучшему, что в нас есть, с большей нежностью и глубиной». В музыке этого цикла острая характеристичность сочетается с необычайно тонкой интонационно-выразительной нюансировкой. Такое же богатство оттенков, чуткость к малейшим изменениям эмоциональной окраски слов присущи вокальной декламации в цикле «Без солнца». Развивая некоторые стороны лирики А. С. Даргомыжского, Мусоргский создаёт глубоко правдивый образ социально обездоленного, одинокого и обманутого в своих надеждах человека, родственный миру «униженных и оскорблённых» в русской литературе XIX века. Если «Без солнца» - своеобразная лирическая исповедь композитора, то в «Песнях и плясках смерти» тема человеческого страдания достигает трагедийной силы. Образы цикла отличаются жизненной реалистич. конкретностью и определённостью социальной характеристики, чему способствует использование бытующих муз. форм и интонаций («Колыбельная», «Серенада», «Трепак», марш в «Полководце»).
Инструментальное творчество Мусоргского сравнительно невелико по объёму. Одной из вершин русского программного симфонизма является симфоническая картина «Иванова ночь на Лысой горе» (1867), сюжетом которой послужили старинные народные поверья. «Форма и характер моего сочинения российски и самобытны», - писал композитор, указывая, в частности, на используемый им типично русский приём свободных «разбросанных вариаций». Такой же самобытностью отличается фортепианная сюита «Картинки с выставки» (создана в 1874 году под непосредственным впечатлением от посмертной выставки работ В. А. Гартмана), в которой дана галерея разнохарактерных образов жанрового, сказочно-фантастического и эпического планов, объединённых в одно многокрасочное звуковое полотно. Тембровое богатство, «оркестральность» фортепианного звучания подсказали ряду музыкантов мысль об оркестровой обработке этого сочинения (наибольшую популярность завоевала инструментовка М. Равеля, 1922).
Новаторское значение творчества Мусоргского лишь немногими было оценено при его жизни. В. В. Стасов первым заявил, что Мусоргский «принадлежит к числу людей, которым потомство ставит монументы». Оперы Мусоргского прочно утвердились на сцене только на рубеже XIX-XX веков. «Борис Годунов» после длительного перерыва был исполнен в редакции Н. А. Римского-Корсакова в 1896 году (на сцене Большого зала Санкт-Петербургской консерватории), мировое признание получил после того, как в заглавной партии выступил Ф. И. Шаляпин (1898). Подлинная авторская редакция оперы была восстановлена в 1928 году (Ленинградский театр оперы и балета). «Хованщина», инструментованная Римским-Корсаковым и исполненная в 1886 году в Санкт-Петербурге силами любителей, затем была поставлена московской Частной русской оперой С. И. Мамонтова (1897), а на императорской сцене - только в 1911 году по инициативе Шаляпина. Творческие находки Мусоргского в области музыкальной декламации и гармонического колорита вызывали интерес К. Дебюсси, М. Равеля, Л. Яначека и других композиторов. Большая заслуга в деле восстановления подлинных авторских редакций произведений Мусоргского принадлежит Б. В. Асафьеву и П. А. Ламму. Традиции Мусоргского получили самостоятельное, обновлённое развитие в творчестве Д. Д. Шостаковича (ему принадлежит оркестровка ряда сочинений М.), Г. В. Свиридова и других отечественных композиторов. В 1970 году в селе Наумово основан Дом-музей Мусоргского.