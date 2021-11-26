МОРДОВЦЕВ ДАНИИЛ ЛУКИЧ
МОРДВЦЕВ ДАНИИЛ ЛУКИЧ - русский и украинский писатель, публицист, историк; действительный статский советник (1886 год).
Из купеческой семьи.
Окончил Санкт-Петербургский университет (1854 год).
Помощник секретаря (с 1856 года), секретарь (с 1869 года) Саратовского губернского статистического комитета; вошёл в кружок местной интеллигенции во главе с Н.И. Костомаровым, который оказал значительное влияние на мировоззрение и творчество Д.Л. Мордовцева.
С 1873 года в Санкт-Петербурге, служил в Министерстве путей сообщения: с 1875 года заведующий статистическим отделом, с 1877 года старший помощник делопроизводителя Департамента железных дорог.
В 1876-1881 годы редактор «Журнала Министерства путей сообщения».
С 1886 года в отставке.
Печатался с 1859 года: романтическая поэма «Казаки и море» (создана в 1854 году).
Получил известность как автор исторических романов в духе массовой литературы: «Лжедмитрий», «Двенадцатый год» (оба 1879 год), «Сагайдачный» (1882 год), «За чьи грехи?» (1891 год) о С.Т. Разине, «Державный плотник» (1899 год) о Петре I и пр., а также романов о разночинцах: «Новые русские люди» (1868 год) и пр.
В романе «Великий раскол» (1881 год) использованы «Житие» протопопа Аввакума и другие исторические источники.
Среди сочинений Д.Л. Мордовцева: рассказы о жизни украинского народа в традиции М. Вовчка, в т. ч. «Нищие» («Старцi», 1855 год), «Звонарь» («Дзвонарь», 1858 год, опубликовано в 1861 году), «Солдатка» (1859 год).
Главная сфера научных интересов Д.Л. Мордовцева - массовые народные движения XVII-XVIII веков: «Самозванцы и понизовая вольница» (тома 1-2, 1867 год), «Гайдаматчина» (тома 1-2, 1870 год), «Политические движения русского народа» (тома 1-2, 1871 год) и др.
Подчёркивал стихийный и разрушительный характер народных выступлений.
Книга Д.Л. Мордовцева «Накануне воли. Архивные силуэты» (1889 год), где использованы материалы из саратовских архивов о положении крестьянства накануне отмены крепостного права, в 1890 году была запрещена цензурой, а её тираж уничтожен.
Сочинения:
Полн. собр. исторических романов, повестей и рассказов. СПб., 1914. Т. 1–33;
Полн. собр. соч. П., 1915. Т. 1–12.