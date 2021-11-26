МОЛЧАНОВ ИВАН ЕВСТРАТЬЕВИЧ

МОЛЧАНОВ ИВАН ЕВСТРАТЬЕВИЧ - русский народный пе­вец, со­би­ра­тель народных пе­сен.

Из кре­сть­ян Яро­слав­ской губернии. В юно­сти пел в цер­ков­ном хо­ре в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Вы­сту­пал пуб­лич­но с 17-18 лет. В 1850-е годы ор­га­ни­зо­вал пер­вый в ис­то­рии кон­церт­ный хор из кре­сть­ян (около 30 муж­чин и маль­чи­ков), ко­то­рый вы­сту­пал в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, Вла­ди­ми­ре, Кур­ске, Ниж­нем Нов­го­ро­де и других. Так­же ру­ко­во­дил сол­дат­ски­ми пол­ко­вы­ми хо­ра­ми.

За­пи­сы­вал пес­ни от кре­сть­ян, мас­те­ро­вых, сол­дат, лю­би­те­лей народных пе­сен раз­ных со­сло­вий; со­б­ран­ные им пес­ни пуб­ли­ко­ва­лись в по­пу­ляр­ных пе­сен­ни­ках (1850-1860-е годы).

Ав­тор пес­ни «Бы­ло де­ло под Пол­та­вой». С его го­ло­са за­пи­сы­ва­ли пес­ни (главным образом про­тяж­ные) М.И. Глин­ка , В.Ф. Одо­ев­ский (в том чсиле «Не шу­ми, ма­ти зе­лё­ная дуб­ра­вуш­ка»). Около 1860 года на­чал учить­ся му­зы­ке у Одо­ев­ско­го (по циф­ро­вой сис­те­ме Э. Ше­ве).