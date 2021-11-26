«МОГУЧАЯ КУЧКА»
«МОГУЧАЯ КУЧКА» (Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа) - творческое содружество русских композиторов во главе с М.А. Балакиревым, сложившееся в конце 1850-х - начале 1860-х годов в Санкт-Петербурге.
Поначалу - вольное объединение одарённых любителей; организаторский талант и музыкальная эрудиция Балакирева обусловили быстрый профессиональный рост членов кружка.
Помимо Балакирева в «Могучую кучку» входили А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, примыкали к ней А.С. Гуссаковский, H.H. Лодыженский, Н.В. Щербачёв, со временем отошедшие от композиторской деятельности.
Образное наименование «Могучая кучка» дал идеолог кружка В.В. Стасов в статье «Славянский концерт г. Балакирева» (по поводу концерта в честь славянской делегаций на Всероссийской этнографической выставке 1867 года). Термин «Новая русская музыкальная школа» предложен самими композиторами «Могучей кучки» в знак преемственности с искусством старших мастеров - М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Тесно связана с «Могучая кучка» была Л.И. Шестакова (сестра Глинки и пропагандист его сочинений).
Центром музыкально-просветительской деятельности «Могучей кучки» явилась Бесплатная музыкальная школа (создана в 1862 году по инициативе Балакирева и Г.Я. Ломакина), в концертах которой исполнялись произведения членов кружка и близких по направлению русских и зарубежных композиторов.
Деятельность «Могучей кучки» - важнейший этап в развитии русской музыки, определивший её пути в конце XIX - начале XX векав. Её высшие достижения связаны с жанром оперы («Борис Годунов» и «Хованщина» М.П. Мусоргского, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Псковитянка», «Снегурочка» и «Садко» Н.А. Римского-Корсакова).
В симфоническом творчестве композиторов «Могучей кучки» важную роль выполняют программно-изобразительные и жанровые элементы (симфонии Бородина и М.А. Балакирева; симфонические произведения Римского-Корсакова). В камерном вокальном творчестве психологизм и поэтичность одухотворённость сочетаются с острой жанровой характерностью, драматизмом. В камерных инструментальных жанрах произведения выдающейся художественной ценности были созданы только Бородиным (2 струнных квартета, фортепианный квинтет). В области фортепианной музыки колористическим своеобразием отличается фантазия «Исламей» Балакирева, глубиной, оригинальностью замысла и совершенством воплощения - цикл «Картинки с выставки» Мусоргского.
Опора на архаический фольклор (включая вновь открытые былинные напевы, календарные и другие обрядовые песни), знаменный распев, напевы паралитургических духовных стихов, стилизация (вслед за Глинкой) интонаций и ритмов восточной музыки обусловили особенности музыкального языка наиболее одарённых представителей «Могучей кучки» - А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова.
Модализмы (в т. ч. симметричные лады), сложные метры, гармоническая и тембровая колористика, другие особенности ритма, гармонии и музыкальной формы, не вписывавшиеся в эстетические стереотипы западно-европейской классико-романтической музыки и прочно вошедшие в арсенал членов кружка, стали знаком национального своеобразия русской композиторской школы, способствовали её мировому признанию, оказав влияние, в частности, на французских композиторов. Принципы гармонизации народных песенных мелодий были выработаны Балакиревым в сборниках «40 русских народных песен» (на основе собственных записей, сделанных во время поездки по Волге с поэтом Н.В. Щербиной в 1860 годы).
Новаторская устремлённость членов «Могучей кучки» сближала их с западно-европейскими романтиками - Г. Берлиозом, Ф. Листом. Считая истоком всей новой музыки творчество Л. ван Бетховена, они (особенно Ц.А. Кюи, систематически выступавший в печати) односторонне негативно и предвзято оценивали музыкальное наследие добетховенского периода, итальянскую оперу, творчество Р. Вагнера.
В русской музыкальной жизни 1860-х годов «Могучая кучка» находилась в конфронтации с Русским музыкальным обществом и Санкт-Петербургской консерваторией (во главе с А.Г. Рубинштейном).
К середине 1870-х годов «Могучая кучка» распалась, что в большой мере было вызвано внутренние творческие расхождениями, естественным самоопределением композиторов кружка и лишь отчасти - душевным кризисом М.А. Балакирева, его временным отходом от активного участия в музыкальной жизни.
С «Могучей кучкой» преемственно связан Беляевский кружок.
Исторические источники:
Римский-Корсаков H. A. Летопись моей музыкальной жизни. СПб., 1909. М., 1955.