МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ЛАРИОНОВИЧ

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ЛАРИОНОВИЧ (ИЛЛАРИОНОВИЧ) - русский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик.

Сын воль­но­от­пу­щен­ни­ка, вы­слу­жив­ше­го по­томственного дво­рян­ст­во, и киргизской княж­ны.

В 1846-1848 годы по­се­щал воль­но­слу­ша­те­лем лек­ции на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Санкт-Пе­тербургского университета, где сбли­зил­ся с Н.Г. Чер­ны­шев­ским .

В 1848-1852 годы жил в Ниж­нем Нов­го­ро­де, за­тем в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

На­чал пе­ча­тать­ся в 1845 году как по­эт и пе­ре­во­дчик.

Про­за - в тра­ди­ци­ях на­ту­раль­ной шко­лы: по­весть «Адам Ада­мыч» (1851 год) о по­шло­сти про­винциальной жиз­ни, при­нёс­шая М.Л. Михайлову литературную из­вест­ность; по­весть «Кру­жев­ни­ца» (1852 год), ро­ма­ны «Ма­рья Ива­нов­на» (1853 год), «Пе­ре­лёт­ные пти­цы» (1854 год), рас­ска­зы и др.

В 1859-1861 годы воз­глав­лял иностранный от­дел в ре­дак­ции журнала «Со­вре­мен­ник»; про­па­ган­ди­ро­вал твор­че­ст­во Г. Лонг­фел­ло, Т. Гу­да и др., пуб­ли­ко­вал ста­тьи в под­держ­ку жен­ской эман­си­па­ции .

В 1860 году М.Л. Михайлов вклю­чил­ся в ре­во­люционную дея­тель­ность; уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии и пе­ча­та­нии про­кла­ма­ций, при­зы­вав­ших к свер­же­нию са­мо­дер­жа­вия. В 1861 году аре­сто­ван, при­го­во­рён к 6 го­дам ка­тор­ги, под­верг­нут гражданской каз­ни и от­прав­лен в Си­бирь (де­ло М.Л. Михайлов ста­ло пер­вым по­ли­тическим про­цес­сом в цар­ст­во­ва­ние Алек­сан­д­ра II ). В 1862 году не­офи­ци­аль­но ос­во­бо­ж­дён от ка­торж­ных ра­бот; жил у бра­та на Ка­за­ков­ском при­ис­ке в За­бай­ка­лье, в 1864 году пе­ре­ве­дён в Ка­даю.

Сти­хо­тво­ре­ния 1860-х годов - гражданская ли­ри­ка, под­чи­нён­ная за­да­чам ре­во­люционной про­па­ган­ды («Па­мя­ти Доб­ро­лю­бо­ва», «Креп­ко, друж­но вас в объ­я­тья…», оба 1861 год; «Пя­те­ро», 1862 год; «И за сте­ной тюрь­мы - тю­рем­ное мол­ча­нье…», 1863? год). В ад­ресо­ван­ных Л.П. Шел­гу­но­вой «За­пис­ках» (1862 год, опубликованы в 1906 году) рас­ска­зал о сво­ём аре­сте, след­ст­вии и эта­пи­ро­ва­нии к мес­ту ссыл­ки. В цик­ле «Си­бир­ские очер­ки» (опубликован в 1867 году) от­ра­зи­лись впе­чат­ле­ния от об­ще­ния с ка­торж­ни­ка­ми. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: цикл бел­лет­ри­стических очер­ков о пер­во­быт­ных лю­дях «За пре­де­ла­ми ис­то­рии. (За мил­лио­ны лет)» (опубликован в 1869 году), литературная кри­ти­ка.

С име­нем М.Л. Михайлова свя­за­но на­ча­ло но­во­го эта­па в раз­ви­тии сти­хотворного пе­ре­во­да в Рос­сии, ко­гда ста­ла це­нить­ся точ­ность в пе­ре­да­че ха­рак­тер­ных черт по­этической фор­мы (мет­ри­ка, стро­фи­ка, риф­мов­ка) ори­ги­на­ла.

Пе­ре­во­дил Г. Гей­не (сб. «Пес­ни Гей­не», 1858 год), фак­ти­че­ски впер­вые по­зна­ко­мив с ним русского чи­та­те­ля; П.Ж. Бе­ран­же (1860-е годы; пе­ре­во­ды М.Л. Михайлова сво­ей бли­зо­стью к ори­ги­на­лу по­ле­мич­ны по от­но­ше­нию к воль­ным пе­ре­ло­же­ни­ям В.С. Ку­роч­ки­на), И.В. Гё­те, Ф. Шил­ле­ра, Л. Улан­да, К.Ф.Д. Шу­бар­та, Р. Бёрн­са, Б. Кор­ну­ол­ла, Ш. Пе­тё­фи и др.

Сочинения:

Полн. собр. соч. СПб., 1913–1914. Т. 1–4;

Соч. М., 1958. Т. 1–3;

Собр. сти­хо­тво­ре­ний. Л., 1969;

Из­бран­ное. М., 1979.