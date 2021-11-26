МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ Павел Иванович

Русский про­за­ик, ис­то­рик.

(псевд. Ан­д­рей Пе­чер­ский)

Дво­ря­нин, сын офи­це­ра. Окон­чил ф-т сло­вес­ных на­ук Ка­зан­ско­го ун-та (1837). В 1838–46 ра­бо­тал учи­те­лем в гим­на­зи­ях Пер­ми и Ниж­не­го Нов­го­ро­да; сбли­зил­ся с В. И. Да­лем. С 1841 кор­рес­пон­дент Ар­хео­гра­фи­че­ской ко­мис­сии; с 1846 чл. Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва. В 1845–50 воз­глав­лял ре­дак­цию не­офиц. час­ти «Ни­же­го­род­ских гу­берн­ских ве­до­мо­стей». С 1847 слу­жил чи­нов­ни­ком осо­бых по­ру­че­ний при ни­же­го­род­ском гу­бер­на­то­ре, с 1850 в МВД. Спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по во­про­сам ста­ро­об­ряд­че­ст­ва, со­ста­вил «От­чёт о со­вре­мен­ном со­стоя­нии раско­ла в Ни­же­го­родской гу­бер­нии» (1854), 3-том­ный сек­рет­ный «Сбор­ник по­ста­нов­ле­ний, от­но­ся­щих­ся к рас­ко­лу» (1860–63). По­сле вы­хо­да в от­став­ку (1866) пе­ре­ехал в Мо­ск­ву и за­нял­ся лит. дея­тель­но­стью. По­след­ние го­ды жил в сво­ём ни­же­го­род­ском име­нии в Ля­хо­во.

Де­бю­ти­ро­вал ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фич. очер­ком в ж. «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» в 1839. По­сле пуб­ли­ка­ции в 1840 двух от­рыв­ков из не­за­вер­шён­но­го ро­ма­на «То­рин» в ма­не­ре ран­не­го Н. В. Го­го­ля 12 лет не пе­ча­тал­ся. По­вес­ти и рас­ска­зы «Кра­силь­ни­ко­вы» (1852), «Ста­рые го­ды», «Мед­ве­жий угол» (обе 1857), «Имя­нин­ный пи­рог» (1858) со­че­та­ли эт­но­гра­физм с тен­ден­ция­ми ли­бе­раль­ной «об­ли­чи­тель­ной» бел­лет­ри­сти­ки. Эво­лю­ция от­но­ше­ния М.-П. к ста­ро­об­ряд­че­ст­ву от рез­ко от­ри­ца­тель­но­го до тер­пи­мо­го на­шла от­ра­же­ние в по­вес­тях «По­яр­ков» (1857), «Гри­ша» (1861), а так­же в пуб­ли­ци­стич. цик­лах «Пись­ма о рас­ко­ле» (1862), «Ста­ро­об­ряд­че­ские ар­хие­реи» (1863), «Ис­то­ри­че­ские очер­ки по­пов­щи­ны» (1864).

Круп­ней­шее про­из­ве­де­ние М.-П. – ди­ло­гия «В ле­сах» (1871–75) и «На го­рах» (1875–81): опи­сы­вая про­ник­но­вение бур­жу­аз­ных от­но­ше­ний в пат­ри­ар­халь­ный мир ста­ро­об­ряд­че­ско­го За­вол­жья, М.-П. с эт­но­гра­фич. точ­но­стью вос­соз­да­ёт жиз­нен­ный ук­лад разл. со­ци­аль­ных групп (куп­цов, про­мыш­лен­ни­ков, ра­бо­чих, свя­щен­ни­ков, кре­сть­ян, сек­ты хлы­стов и др.). Соз­дан­ные с при­вле­че­ни­ем об­шир­но­го фольк­лор­но­го ма­те­риа­ла (сказ­ки, ле­ген­ды, ис­то­рич. и ли­рич. пес­ни, пла­чи, по­сло­ви­цы, по­ве­рья), ро­ма­ны от­ли­ча­ют­ся бо­гат­ст­вом и жи­вопис­но­стью язы­ка. Про­за М.-П. ока­за­ла влия­ние на твор­че­ст­во А. Бе­ло­го, А. М. Ре­ми­зо­ва и др.

Сочинения:

Полн. собр. соч. 2-е изд. СПб.; М., 1911. Т. 1–7;

Собр. соч.: В 8 т. М., 1976.

Автор статьи: Ю. И. Гле­бов.