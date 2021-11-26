МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ Павел Иванович
Русский прозаик, историк.
(псевд. Андрей Печерский)
Дворянин, сын офицера. Окончил ф-т словесных наук Казанского ун-та (1837). В 1838–46 работал учителем в гимназиях Перми и Нижнего Новгорода; сблизился с В. И. Далем. С 1841 корреспондент Археографической комиссии; с 1846 чл. Русского географического общества. В 1845–50 возглавлял редакцию неофиц. части «Нижегородских губернских ведомостей». С 1847 служил чиновником особых поручений при нижегородском губернаторе, с 1850 в МВД. Специализировался по вопросам старообрядчества, составил «Отчёт о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии» (1854), 3-томный секретный «Сборник постановлений, относящихся к расколу» (1860–63). После выхода в отставку (1866) переехал в Москву и занялся лит. деятельностью. Последние годы жил в своём нижегородском имении в Ляхово.
Дебютировал историко-этнографич. очерком в ж. «Отечественные записки» в 1839. После публикации в 1840 двух отрывков из незавершённого романа «Торин» в манере раннего Н. В. Гоголя 12 лет не печатался. Повести и рассказы «Красильниковы» (1852), «Старые годы», «Медвежий угол» (обе 1857), «Имянинный пирог» (1858) сочетали этнографизм с тенденциями либеральной «обличительной» беллетристики. Эволюция отношения М.-П. к старообрядчеству от резко отрицательного до терпимого нашла отражение в повестях «Поярков» (1857), «Гриша» (1861), а также в публицистич. циклах «Письма о расколе» (1862), «Старообрядческие архиереи» (1863), «Исторические очерки поповщины» (1864).
Крупнейшее произведение М.-П. – дилогия «В лесах» (1871–75) и «На горах» (1875–81): описывая проникновение буржуазных отношений в патриархальный мир старообрядческого Заволжья, М.-П. с этнографич. точностью воссоздаёт жизненный уклад разл. социальных групп (купцов, промышленников, рабочих, священников, крестьян, секты хлыстов и др.). Созданные с привлечением обширного фольклорного материала (сказки, легенды, историч. и лирич. песни, плачи, пословицы, поверья), романы отличаются богатством и живописностью языка. Проза М.-П. оказала влияние на творчество А. Белого, А. М. Ремизова и др.
Сочинения:
Полн. собр. соч. 2-е изд. СПб.; М., 1911. Т. 1–7;
Собр. соч.: В 8 т. М., 1976.
Автор статьи: Ю. И. Глебов.