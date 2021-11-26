МАРТЫНОВЫ

МАРТЫНОВЫ - российские кни­го­тор­гов­цы и из­да­те­ли, бра­тья.

Из ку­печеской се­мьи. С 1857 года ра­бо­та­ли в кни­го­тор­го­вой фир­ме Я. А. Иса­ко­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Иван Гав­ри­ло­вич [13(25).03.1840 года, Санкт-Пе­тер­бург - 17(29).01.1889 года, там же], от­крыл в Санкт-Пе­тер­бур­ге пер­вый в Рос­сии спе­циа­ли­зированный ан­тик­вар­ный ма­га­зин (1874 год), в 1883-1888 годах из­дал 8 ка­та­ло­гов с раз­де­лом «Deside­rata», где пе­ча­тал спи­ски ред­ких из­да­ний, ра­зы­ски­вае­мых биб­лио­фи­ла­ми (за­фик­си­ро­вал около 9 тысяч из­да­ний XVIII века).

Ни­ко­лай Гав­ри­ло­вич [14(26).01.1843 года, Санкт-Пе­тер­бург - 15(28).12.1915 года, там же], в 1878 году ос­но­вал собственную из­да­тель­скую и кни­го­тор­го­вую фир­му в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Из­дал пол­ные со­б­ра­ния со­чи­не­ний Д. В. Гри­го­ро­ви­ча (1884-1889 годы), А. Н. Ост­ров­ско­го (1885-1886 годы), С. Т. Ак­са­ко­ва (1886 год), Л. А. Мея (1887 год) и др., се­рию «Те­ат­раль­ная биб­лио­те­ка»; вы­пус­кал так­же но­ты, гра­ви­ро­ван­ные порт­ре­ты, на­учные и тех­нические кни­ги, учебные из­да­ния и др.

Ре­дак­тор-из­да­тель журнала «Книж­ная бир­жа» (1905-1907 годы), из­да­тель журнала «Вест­ник за­гра­нич­но­го и оте­че­ст­вен­но­го пче­ло­вод­ст­ва» (1906-1907 годы), ре­дак­тор журнала «Книж­ный вест­ник» (1911-1912 годы). Один из пер­вых тео­ре­ти­ков отечественной книж­ной тор­гов­ли, Н. Г. Мар­ты­нов обоб­щил свой опыт в ра­бо­тах: «Уча­стие кни­ги в тор­го­во-про­мыш­лен­ном ми­ре и во­об­ще в жиз­ни че­ло­ве­ка. (Из за­пи­сок ста­ро­го книж­ни­ка)» (1902 год), «Ссу­ды под кни­ги» (1910 год). Опуб­ли­ко­вал свыше 200 ста­тей по про­бле­мам книж­но­го де­ла, биб­лио­гра­фии, кни­го­тор­гов­ли [в т. ч. «Ста­ти­сти­ка в книж­ном де­ле» (журнал «Книж­ный вест­ник», 1904 год, № 6), «Спо­со­бы наи­боль­ше­го рас­про­стра­не­ния книг» (Там же, 1904 год, № 10–11)]. Вы­сту­пал за ре­фор­ми­ро­ва­ние отечественного книж­но­го рын­ка, раз­ра­бо­тал ряд пред­ло­же­ний по уст­ра­не­нию про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду из­да­те­ля­ми и кни­го­про­дав­ца­ми, ме­ж­ду оп­то­вы­ми и мел­ко­оп­то­вы­ми, сто­лич­ны­ми и про­вин­ци­аль­ны­ми кни­го­про­дав­ца­ми.

Со­ста­вил «Ста­ти­сти­че­ские таб­ли­цы рос­сий­ско­го кни­го­из­да­тель­ст­ва…» за 1908-1909 годы (1909-1910 годы), ука­за­те­ли «Рос­пись рус­ским пе­рио­ди­че­ским из­да­ни­ям. Пе­ре­чень І. жур­на­лов и га­зет, ІІ. ка­лен­да­рей, еже­год­ни­ков, ад­рес­ных, па­мят­ных и спра­воч­ных книг на 1912 год» (1911 год), «Сис­те­ма­ти­че­ская рос­пись книг, бро­шюр, ат­ла­сов и карт на рус­ском и ино­стран­ном язы­ках по всем от­рас­лям ис­клю­чи­тель­но мор­ско­го де­ла» (1911-1914 годы, выпуск 1-3). Член-уч­ре­ди­тель (1883 год) и ак­тив­ный дея­тель Русского общества кни­го­про­дав­цев и из­да­те­лей. Один из ор­га­ни­за­то­ров Шко­лы кни­го­про­дав­че­ско­го де­ла (1907 год, Санкт-Пе­тер­бург), вы­пу­ск­ни­ки ко­то­рой долж­ны бы­ли за­ни­мать­ся во­про­са­ми ре­гу­ли­ро­ва­ния и ин­фор­мационным обес­пе­че­ния книж­ной от­рас­ли. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Русского общества лю­би­те­лей пе­ния и му­зы­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге и др.

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