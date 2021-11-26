МАРТЫНОВЫ
МАРТЫНОВЫ - российские книготорговцы и издатели, братья.
Из купеческой семьи. С 1857 года работали в книготорговой фирме Я. А. Исакова в Санкт-Петербурге. Иван Гаврилович [13(25).03.1840 года, Санкт-Петербург - 17(29).01.1889 года, там же], открыл в Санкт-Петербурге первый в России специализированный антикварный магазин (1874 год), в 1883-1888 годах издал 8 каталогов с разделом «Desiderata», где печатал списки редких изданий, разыскиваемых библиофилами (зафиксировал около 9 тысяч изданий XVIII века).
Николай Гаврилович [14(26).01.1843 года, Санкт-Петербург - 15(28).12.1915 года, там же], в 1878 году основал собственную издательскую и книготорговую фирму в Санкт-Петербурге. Издал полные собрания сочинений Д. В. Григоровича (1884-1889 годы), А. Н. Островского (1885-1886 годы), С. Т. Аксакова (1886 год), Л. А. Мея (1887 год) и др., серию «Театральная библиотека»; выпускал также ноты, гравированные портреты, научные и технические книги, учебные издания и др.
Редактор-издатель журнала «Книжная биржа» (1905-1907 годы), издатель журнала «Вестник заграничного и отечественного пчеловодства» (1906-1907 годы), редактор журнала «Книжный вестник» (1911-1912 годы). Один из первых теоретиков отечественной книжной торговли, Н. Г. Мартынов обобщил свой опыт в работах: «Участие книги в торгово-промышленном мире и вообще в жизни человека. (Из записок старого книжника)» (1902 год), «Ссуды под книги» (1910 год). Опубликовал свыше 200 статей по проблемам книжного дела, библиографии, книготорговли [в т. ч. «Статистика в книжном деле» (журнал «Книжный вестник», 1904 год, № 6), «Способы наибольшего распространения книг» (Там же, 1904 год, № 10–11)]. Выступал за реформирование отечественного книжного рынка, разработал ряд предложений по устранению противоречий между издателями и книгопродавцами, между оптовыми и мелкооптовыми, столичными и провинциальными книгопродавцами.
Составил «Статистические таблицы российского книгоиздательства…» за 1908-1909 годы (1909-1910 годы), указатели «Роспись русским периодическим изданиям. Перечень І. журналов и газет, ІІ. календарей, ежегодников, адресных, памятных и справочных книг на 1912 год» (1911 год), «Систематическая роспись книг, брошюр, атласов и карт на русском и иностранном языках по всем отраслям исключительно морского дела» (1911-1914 годы, выпуск 1-3). Член-учредитель (1883 год) и активный деятель Русского общества книгопродавцев и издателей. Один из организаторов Школы книгопродавческого дела (1907 год, Санкт-Петербург), выпускники которой должны были заниматься вопросами регулирования и информационным обеспечения книжной отрасли. Активно участвовал в деятельности Русского общества любителей пения и музыки в Санкт-Петербурге и др.