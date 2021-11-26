МАКСИМОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ

МАКСИМОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ - российский жи­во­пи­сец , ака­де­мик пе­тербургской Академии Художеств (1878).

Про­ис­хо­дил из кре­сть­ян­ской се­мьи.

Учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге в ико­но­пис­ных мас­тер­ских (1855-1862 годы) и в АХ (1863-1866 годы) у А.Т. Мар­ко­ва.

Уча­ст­ник вы­ста­вок То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок с 1871 года (член ТПХВ с 1872 года).

Изо­бра­жал сце­ны кре­сть­ян­ско­го бы­та, с ост­рой на­блю­да­тель­но­стью рас­кры­вал нра­вы и обы­чаи русской де­рев­ни («Боль­ное ди­тя», 1864 год; «Ба­буш­ки­ны сказ­ки», 1867 год; «Се­мей­ный раз­дел», 1876 год; «При­ход кол­ду­на на кре­сть­ян­скую свадь­бу», 1875 год; «Боль­ной муж», 1881 год, все - в ГТГ; «Сле­пой хо­зя­ин», 1884 год, ГРМ), за­пе­чат­лел ухо­дя­щий в про­шлое об­лик ста­рых по­ме­щичь­их уса­деб («Всё в про­шлом», 1889 год, ГТГ).

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фи­че­ские за­пис­ки // Пре­дисл. И.Е. Ре­пи­на // Го­лос ми­нув­ше­го. 1913. № 4-7.