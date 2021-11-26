КУРОЧКИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
КУРОЧКИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ - русский поэт, переводчик, публицист.
Сын крестьянина-вольноотпущенника, выслужившего потомственное дворянство. Учился в 1-м кадетском корпусе в С.-Петербурге; в 1846 году поступил в Дворянский полк, где познакомился с Д. Д. Минаевым. Дебютировал в печати стихотворением по случаю юбилея великого князя Михаила Павловича (1848 год). Был гренадерским офицером; выйдя в отставку (1853 год), определился на гражданскую службу, которую оставил в 1856 году. В 1857-1858 годах вёл периодическое фельетонное обозрение в газете «Санкт-Петербургские ведомости». В 1859 году основал и редактировал (до 1865 года совместно с художником-карикатуристом Н. А. Степановым) сатирический журнал «Искра». В 1861 году за границей встречался с А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым. Вступил в общество «Земля и воля» 1860-х году; в 1862 году стал одним из его руководителей. В 1866 году арестован в связи с покушением Д. В. Каракозова на императора Александра II; около 3 месяцев провёл в Петропавловской крепости.
Блестящий поэт сатирического направления, Курочкин испытал влияние Н. А. Некрасова, продолжив начатую им линию освоения нового для поэзии «непоэтического» материала. С творчеством Курочкина связано зарождение в России сатирической публицистической поэзии, мгновенно откликавшейся на злободневные политические и литературные проблемы: многие стихотворения первоначально были органической частью его статей и фельетонов. Для создания комического эффекта Курочкин иронически использовал известные литературные произведения как «оболочку» для пародии или фельетона [«Два скандала (Сцена из комедии "Горе от ума", разыгранная в 1862 году)», 1862 год; «Новый Пантелей-целитель (Подражание старому "Пантелею-целителю" графа А. К. Толстого)», 1875 год, и другое]; прибегал к цитатам, помещая их в контекст, по смыслу противоположный первоначальному; давал стихам пародийные подзаголовки - «элегия», «идиллия», «легенда», контрастирующие с их содержанием; обращался к приёму «маски», повествуя от имени подставного лица («Письмо об России Фукидзи-Жен-Ициро к другу его Фукуте-Чао-Цее-Цию», 1862 год). Язык остроумных и язвительных стихов Курочкина интонационно и лексически максимально приближен к разговорному: «Ни в мать, ни в отца» (1853 год), «Двуглавый орёл» (1857 год), «Знаки препинания», «Жалоба чиновника» (оба 1859 года), «Идеальная ревизия», «Дилетантизм в литературе», «Дилетантизм в науке» (все 1860 года) и другие.
Широкую известность Курочкину принесли переводы П. Ж. Беранже, объединённые в 1858 году в сборнике «Песни Беранже». Тексты Беранже Курочкин нередко перерабатывал, актуализируя и приближая к реалиям русской жизни («Навуходоносор», «Господин Искариотов», «Кукольная комедия», «Соловьи», «Сон бедняка» и другие). Многие из них, насыщенные разговорными оборотами и каламбурами, воспринимались как оригинальные русские произведения. Некоторые стихи Курочкина положены на музыку А. С. Даргомыжским («Мчит меня в твои объятья», «Старый капрал», «В разлуке»), М. П. Мусоргским («В разлуке»).
Автор сатирической комедии в стихах для театра марионеток «Принц Лутоня» (опубликовано в 1880 году) по мотивам комедии М. Монье.
Сочинения:
Собрание стихотворений. М., 1947 год
Стихотворения. Статьи. Фельетоны. М., 1957 год
Поэты «Искры». Л., 1987. Т. 1 год