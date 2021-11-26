КИВШЕНКО АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ

КИВШЕНКО АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ - российский жи­во­пи­сец и гра­фик, академик петербургской Академии Художеств (1884 год).

Учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (до 1867 года) у И. Н. Крам­ско­го (посещал также рисовальные вечера Артели художников, 1864-1867 годы), затем в Академии Художеств (1867-1877 годы) у К. Т. Гуна. Для получения права заграничного пенсионерства исполнил свою лучшую историческую картину «Военный совет в Филях в 1812 году» (1880 год, ГРМ; повторения - 1882 год, ГТГ и Музей истории и реконструкции Москвы).

В 1880-1883 годах пенсионер Академии Художеств в Германии и Франции. Много путешествовал по России, посетил также Турцию (1886 год), Австрию, Северную Италию и Болгарию (1892 год); принимал участие в археологической экспедиции Н. П. Кон­да­ко­ва в Си­рию и Па­ле­сти­ну (1891 год).

Пи­сал ба­таль­ные кар­ти­ны (в т. ч. по­свя­щён­ные русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов, для Военной галереи Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, 1886-1895 годы), жанровые работы, близкие передвижникам («Съезд на ярмарку на Украине», 1882 год, КГ, Екатеринбург), охотничьи сцены («На охоте», 1889 год, ГМИИ), пейзажи, исторические полотна («Марию Стюарт заставляют подписать отречение от престола», 1881 год, КГ, Новосибирск).

Исполнял также акварели, иллюстрации для журналов и книг (к произведениям Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова). Преподавал в Санкт-Петербурге - в Центральном училище технического рисования (1883-1889 годы) и в Академии Художеств (профессор с 1893 года).

Иллюстрация:

А. Д. Кив­шен­ко. «Во­ен­ный со­вет в Фи­лях в 1812 го­ду». 1880. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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