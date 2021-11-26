КИЕВСКАЯ СТАРИНА

КИЕВСКАЯ СТАРИНА - росскийский историко-этнографический и литературно-художественный журнал.

Издавался в 1882-1906 годах ежемесячно в Киеве на русском языке. Вышло 300 номеров, объединённых в 94 тома. Тираж достигал 1 тысячи экземпляров. Основан по инициативе историков А. М. Лазаревского и В. Б. Антоновича. Вокруг редакции «Киевской старины» сложился своеобразный научный центр украиноведения.

Журнал публиковал статьи и материалы по этнографии, фольк­ло­ри­сти­ке , археологии (в 1901 году отдел «Археологическая летопись Южной России» преобразован в самостоятельный журнал), истории Украины с древнейших времён до середины XIX века, уделяя преимущественно внимание XVI-XIX векам - истории За­по­рож­ской Се­чи и гет­ман­ст­ва ,а также Церкви (главным образом РПЦ) и истории отдельных областей в этот период.

На страницах журнала разрабатывались вопросы архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин. В нём изданы: «Мемуары, касающиеся истории Юга России» (Г. Боплана, М. Литвина, Э. Ляссоты, С. Окольского, Я. Собесского); дневники казацкой старшины («диариуши» Я. А. Марковича, Н. Ханенко); воспоминания о деятелях культуры XIX века (Н. И. Костомарове, П. А. Кулише, Н. В. Лысенко, М. А. Максимовиче, Т. Г. Шевченко); переписка государственных деятелей (Б. М. Хмельницкого, И. Е. Выговского, И. С. Ма­зе­пы , графов К. Г. Разумовского, П. А. Румянцева и др.), учёных, поэтов и писателей (Шевченко, Н. В. Гоголя и др.); разнообразные материалы из государственных, церковных, семейных архивов и частных коллекций, большая часть которых ныне утрачена.

Журнал публиковал художественные произведения на русском (с 1890 года) и украинском (с 1897 года) языках (В. К. Винниченко, Б. Д. Гринченко, П. П. Гулак-Артемовского, И. К. Карпенко-Карого, М. М. Коцюбинского, О. Ю. Кобылянской, Панаса Мирного, И. С. Нечуя-Левицкого, М. П. Старицкого, Леси Украинки, И. Я. Франко и др.). В «Киевской старине» издавались ранее неизвестные произведения Шевченко (главным образом русскоязычные), а также исследования о его творчестве.

Журнал объединял многих украинофилов, пропагандировал идеи национальной, исторической и этнографической самобытности Украины. В полемике с газетой «Ки­ев­ля­нин» отстаивал самостоятельное значение украинского литературного языка. Редакция «Киевской старины» распространяла украиноязычные книги через земские книжные склады, народные читальни и библиотеки, громады (к которым принадлежали многие сотрудники «Киевской старины») и т.д.

С образованием нелегального союза громад - Всеукраинской организации (1897 год) «Киевская старина» фактически стала его печатным органом. В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов опуб­ли­ко­ва­ны ра­нее за­пре­щён­ные к из­да­нию в Рос­сии пуб­ли­ци­стического со­чи­не­ния М. П. Дра­го­ма­но­ва по украинско-польскому во­про­су.

С «Киевской стариной» активно сотрудничали Д. И. Ба­га­лей, Н. П. Ва­си­лен­ко, М. Ф. Вла­ди­мир­ский-Бу­да­нов, М. С. Гру­шев­ский, М. В. Дов­нар-За­поль­ский, В. Н. До­ма­ниц­кий, М. П. Дра­го­ма­нов, С. А. Еф­ре­мов, П. И. Жи­тец­кий, В. С. Икон­ни­ков, М. Ф. Ко­ма­ров, Н. И. Кос­то­ма­ров , А. Е. Крым­ский, О. П. Ле­виц­кий И. А. Лин­ни­чен­ко, И. В. Лу­чиц­кий, Н. П. Ог­лоб­лин и др.

Журнал выходил на условиях предварительной цензуры, при этом до 1898 года материалы с текстом на украинском языке подлежали контролю Санкт-Петербургского цензурного комитета (а не киевского отдельного цензора). К публикации не были допущены устав Кирилло-Мефодиевского братства, «Материалы по этнографии Новороссийского края» В. Н. Ястребова, памятник фольклора «О военных поселениях и о воле» и др.

Редакторы: Ф. Г. Лебединцев (1882-1887 годы; издатель в 1882-1888 годах), А. С. Лашкевич (1888-1889 годы, редактор-издатель), Е. А. Кивлицкий (1889-1893 годы; в 1889 году исполняющий обязанности редактора), В. П. Науменко (1893-1906 годы, издатель в 1902-1906 годах). Издателем в 1889-1901 годах был К. М. Гамалея, в 1906 году - Е. К. Трегубов. С конца 1889 года журнал фактически принадлежал членам Старой (Киевской) громады. Часть средств на его издание предоставляли меценат В. Ф. Симиренко, старогромадовцы и др.

В 1907 году журнал принял название «Україна» и стал выходить на украинском языке (редактор - Науменко), однако прежнего успеха не имел и вскоре был преобразован в «Записки Українського наукового товариства в Києвi» (тома 1-18, 1908-1918 годы).

С 1992 года в Киеве вновь издаётся журнал «Київська старовина» («Киевская старина»), декларирующий преемственность от «Киевской старины».

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