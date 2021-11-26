КЕШЕВ АДИЛЬ-ГИРЕЙ КУЧУКОВИЧ

КЕШЕВ АДИЛЬ-ГИРЕЙ КУЧУКОВИЧ - абазинский писатель.

Пи­сал на русском языке. Ро­дил­ся в се­мье аба­зин­ско­го князя Ку­чу­ка Ке­ше­ва (Ке­че­ва). Учил­ся на восточном фа­куль­те­те Санкт-Пе­тербургского университета (1860-1861 годы), был исключён за участие в антиправительственных волнениях.

В 1861-1867 годах переводчик с тюркских языков в канцелярии начальника Ставропольской губернии, преподаватель гимназии. В 1868-1872 годах редактор газеты «Терские ведомости» (Владикавказ). Первые рассказы («Два месяца в ауле», «Ученик джиннов», «Чучело») напечатаны в 1860 году в журнале «Библиотека для чтения» под общим названием «Записки черкеса».

В журнале «Русский вестник» опубликовал по­весть Абреки» (1860 год) и рассказ «На холме» (1861 год). Кешев был знатоком истории, этнографии и культуры горцев Северного Кавказа; он описывал быт, обычаи, нравы абазинов, черкесов и др.

Сочинения:

За­пис­ки чер­ке­са: по­вес­ти, рас­ска­зы, очер­ки, ста­тьи, пись­ма. Наль­чик, 1988.

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