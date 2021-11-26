КЕШЕВ АДИЛЬ-ГИРЕЙ КУЧУКОВИЧ
КЕШЕВ АДИЛЬ-ГИРЕЙ КУЧУКОВИЧ - абазинский писатель.
Писал на русском языке. Родился в семье абазинского князя Кучука Кешева (Кечева). Учился на восточном факультете Санкт-Петербургского университета (1860-1861 годы), был исключён за участие в антиправительственных волнениях.
В 1861-1867 годах переводчик с тюркских языков в канцелярии начальника Ставропольской губернии, преподаватель гимназии. В 1868-1872 годах редактор газеты «Терские ведомости» (Владикавказ). Первые рассказы («Два месяца в ауле», «Ученик джиннов», «Чучело») напечатаны в 1860 году в журнале «Библиотека для чтения» под общим названием «Записки черкеса».
В журнале «Русский вестник» опубликовал повесть Абреки» (1860 год) и рассказ «На холме» (1861 год). Кешев был знатоком истории, этнографии и культуры горцев Северного Кавказа; он описывал быт, обычаи, нравы абазинов, черкесов и др.
Сочинения:
Записки черкеса: повести, рассказы, очерки, статьи, письма. Нальчик, 1988.