КАЛИННИКОВЫ (братья)

Российские музыканты, братья: Василий Сергеевич (1(13).1.1866–29.12.1900(11.1.1901)) композитор; Виктор Сергеевич (1870–23.2.1927) дирижёр, композитор.

Ва­си­лий Сер­гее­вич [1(13).1.1866, с. Вои­ны Мцен­ско­го у. Ор­лов­ской губ. – 29.12.1900 (11.1.1901), Ял­та], ком­по­зи­тор. Из се­мьи чи­нов­ни­ка. Учил­ся в Ор­лов­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии, в 1884 по­сту­пил в Моск. конс., но пере­шёл в Муз.-дра­ма­тич. учи­ли­ще Моск. фи­лар­мо­нич. об-ва, ко­то­рое окон­чил в 1892 по клас­сам фа­го­та и тео­рии му­зы­ки ( гар­мо­нию изу­чал у С. Н. Круг­ли­ко­ва, ор­ке­ст­ров­ку и ком­по­зи­цию – у П. И. Бла­рам­бер­га). По­се­щал в Моск. ун-те лек­ции В. О. Клю­чев­ско­го по рус. ис­то­рии. Иг­рал в ор­ке­ст­ре, пре­по­да­вал пе­ние в на­чаль­ных гор. учи­ли­щах, вы­сту­пал в ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра. С 1893 из-за бо­лез­ни жил пре­им. в Кры­му. Ещё в сту­денч. годы К. бы­ли ис­пол­не­ны его сим­фо­нич. кар­ти­на «Ним­фы» (1889), увер­тю­ра к кан­та­те «Ио­анн Да­ма­скин» (1890), Се­ре­на­да для струн­но­го ор­ке­ст­ра (1891), в 1888 из­да­ны 3 ро­ман­са. Ши­ро­кую из­вест­ность при­нес­ла К. его 1-я сим­фо­ния, с 1897 ис­пол­няв­шая­ся с боль­шим ус­пе­хом в Рос­сии и за ру­бе­жом. Наи­бо­лее ин­тен­сив­ной творч. дея­тель­ность К. бы­ла во 2-й пол. 1890-х гг. В этот пе­ри­од им соз­да­ны 2-я сим­фо­ния (1897), 2 ин­тер­мец­цо для ор­ке­ст­ра, сим­фо­нич. кар­ти­на «Кедр и паль­ма» (1898), му­зы­ка к тра­ге­дии «Царь Бо­рис» А. К. Тол­сто­го (пост. в 1899, Ма­лый те­атр, Мо­ск­ва). По за­казу С. И. Ма­мон­то­ва ин­ст­ру­мен­то­вал од­ну сце­ну из опе­ры М. П. Му­сорг­ско­го «Хо­ван­щи­на» (в свя­зи с её по­ста­нов­кой в моск. Ча­ст­ной рус. опе­ре, 1897). В 1899–1900 ра­бо­тал над опе­рой «1812 год» (либр. Ма­мон­то­ва), од­на­ко окон­чить её не ус­пел (про­лог пост. в 1901, Ча­ст­ная рус. опе­ра).

Пред­ста­ви­тель мос­ков­ской шко­лы, про­дол­жа­тель тра­ди­ций П. И. Чай­ков­ско­го ; осн. часть творч. на­сле­дия – про­из­ве­де­ния для сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра. По скла­ду да­ро­ва­ния К. был ли­ри­ком, хо­тя зна­чит. ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­ма­ют эпич., жан­ро­во-бы­то­вые и пей­заж­ные об­ра­зы. Про­цесс ли­ри­за­ции жан­ра осо­бен­но про­явил­ся в 1-й сим­фо­нии (созд. в 1895) – са­мом цель­ном со­чи­не­нии К. Сим­фо­ния от­ли­ча­ет­ся пе­сен­ной ши­ро­той и вы­ра­зи­тель­но­стью тем, по­эти­че­ской мяг­ко­стью ко­ло­ри­та, для неё ха­рак­тер­ны плав­ная не­то­ро­п­ли­вость сим­фо­нич. раз­ви­тия, не­пре­рыв­ность ме­ло­дич. по­то­ка, от­сут­ст­вие ост­рых кон­тра­стов. Ли­ри­че­ская трак­тов­ка сю­же­та при­су­ща и сим­фо­нич. кар­ти­не «Кедр и паль­ма» (по сти­хо­тво­ре­нию Г. Гей­не; в пер. A. Н. Май­ко­ва; ис­пол­не­на в 1899, Мо­ск­ва), про­грамм­ность ко­то­рой но­сит обоб­щён­ный ха­рак­тер, что оп­ре­де­ли­ло и срав­ни­тель­но скром­ную роль ко­ло­ри­сти­че­ски-изо­бра­зит. мо­мен­тов в му­зы­ке. В луч­ших ро­ман­сах К. (напр., «Ко­ло­ко­ла» на сло­ва К. Р.) по­эти­че­ски вос­при­ня­тые об­ра­зы рус. при­ро­ды слу­жат фо­ном для во­пло­ще­ния ли­ри­че­ско­го чув­ст­ва. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли «Гру­ст­ная пе­сен­ка» g-moll и ряд др. фп. пьес, во­шед­ших в пе­да­го­гич. ре­пер­ту­ар («Рус­ское ин­тер­мец­цо», «Ме­ну­эт» и др.). Сре­ди др. со­чи­не­ний: для жен­ско­го хо­ра с ор­ке­ст­ром – Бал­ла­да («Над мо­рем кра­са­ви­ца де­ва си­дит», сло­ва М. Ю. Лер­мон­то­ва, 1894); для хо­ра а ка­пел­ла – 2 Хе­ру­вим­ские пес­ни (1885, 1886), фу­га D-dur, двой­ная фу­га Chris­te eleison; для го­лоса с фп. – 16 «муз. пи­сем» (к А. Ф. Арен­дсу, П. И. Бла­рам­бер­гу, А. Т. Гре­ча­ни­но­ву, С. Н. Круг­ли­ко­ву, С. И. Ма­мон­то­ву и др.), трио «При­ди ко мне» (сло­ва А. В. Коль­цо­ва).

Вик­тор Сер­гее­вич (1870, с. Вои­ны Мцен­ско­го у. Ор­лов­ской губ. – 23.2.1927, Сал­ты­ков­ка Мо­с­ков­ской губ.), ди­ри­жёр, пе­да­гог, ком­по­зи­тор. С 1888 учил­ся в Муз.-дра­ма­тич. учи­ли­ще Моск. фи­лар­мо­нич. об-ва. С 1897 пе­да­гог Моск. си­но­даль­но­го уч-ща (по­сле 1917 Хо­ро­вая ака­де­мия), в 1922–26 – Моск. конс. В 1899–1901 ди­ри­жёр и зав. муз. ча­с­тью МХТ. Чл. Муз.-эт­но­гра­фич. ко­мис­сии Об-ва лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии при Моск. ун-те (с 1901), ди­ри­жи­ро­вал хо­ром в уст­раи­вав­ших­ся ко­мис­си­ей «эт­но­гра­фи­че­ских кон­цер­тах», был со­ста­ви­те­лем сб-ков нар. пе­сен. Один из ор­га­ни­за­то­ров моск. На­род­ной конс. (1906). Пред­ста­ви­тель Но­во­го на­прав­ле­ния в рус. ду­хов­ной му­зы­ке, ав­тор цер­ков­ных и свет­ских хо­ро­вых со­чи­не­ний и пе­ре­ло­же­ний (в т. ч. ро­ман­сов А. П. Бо­ро­ди­на), Кон­церт­ной увер­тю­ры для ор­ке­ст­ра, дет­ских пе­сен.

Сочинения:

Ка­лин­ни­ков Вас. С. Собр. соч. М., 1972;

Ка­лин­ни­ков Вас. С. Пись­ма, до­ку­мен­ты, ма­те­риа­лы / Сост. В. А. Ки­се­лев. М., 1959. Т. 1–2.

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