ГЕРАРД ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ГЕРАРД ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский адвокат.
Брат Н.Н. Герарда. По окончании Училища правоведения (1859 год) Герард служил чиновником депутата Министерства юстиции в Царстве Польском (до 1866 года); член юридической комиссии, подготовившей введение Судебных уставов 1864 года для Польши. С 1866 года обер-секретарь Сената, член Санкт-Петербургского окружного суда. В 1868 году был принят в корпорацию присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1902-1903 годы представитель Санкт-Петербургского Совета присяжных поверенных.
Известен своими выступлениями на политичических процессах. В 1870-1890 годах выступал защитником в политических делах, включая самые крупные и значимые для своего времени (нечаевцев, «50-ти», «193-х», 1 марта 1881 года, «20-ти»). Один из основателей либерального юридического и политического еженедельника «Право» (1898 год), в состав пайщиков которого вошли все светила петербургской адвокатуры – В.О. Люстиг, Н.П. Карабчевский, А.Я. Пассовер, П.А. Потехин. Долгое время был представителем Обществава защиты детей от жестокого обращения.