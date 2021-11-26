ГЕРАРД ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ГЕРАРД ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский адвокат.

Брат Н.Н. Ге­рар­да . По окон­ча­нии Училища пра­во­веде­ния (1859 год) Герард слу­жил чи­нов­ни­ком депутата Министерства юс­ти­ции в Цар­ст­ве Поль­ском (до 1866 года); член юри­дической ко­мис­сии, под­го­то­вив­шей вве­де­ние Су­деб­ных ус­та­вов 1864 года для Поль­ши. С 1866 года обер-сек­ре­тарь Се­на­та, член Санкт-Пе­тербургского ок­руж­но­го су­да. В 1868 году был при­нят в кор­по­ра­цию при­сяж­ных по­ве­рен­ных ок­ру­га Санкт-Пе­тербургской су­деб­ной па­ла­ты. В 1902-1903 годы представитель Санкт-Пе­тербургского Со­ве­та при­сяж­ных по­ве­рен­ных.

Из­вес­тен свои­ми вы­сту­п­ле­ния­ми на по­ли­тичических про­цес­сах. В 1870-1890 годах вы­сту­пал за­щит­ни­ком в по­ли­тических де­лах, вклю­чая са­мые круп­ные и зна­чи­мые для сво­его вре­ме­ни (не­ча­ев­цев, «50-ти», «193-х», 1 марта 1881 года, «20-ти»). Один из ос­но­ва­те­лей ли­бе­раль­но­го юри­дического и по­ли­тического еже­не­дель­ни­ка «Пра­во» (1898 год), в со­став пай­щи­ков ко­то­ро­го во­шли все све­ти­ла пе­тербургской ад­во­ка­ту­ры – В.О. Люс­тиг, Н.П. Ка­раб­чев­ский , А.Я. Пас­со­вер, П.А. По­те­хин. Дол­гое вре­мя был представителем Обществава за­щи­ты де­тей от жес­то­ко­го об­ра­ще­ния.