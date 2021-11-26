ГЕЛЬЦЕР АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

ГЕЛЬЦЕР АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский сценограф.

Брат В. Ф. Гельцера. В 1873 году, по окончании московского Строгановского училища, поступил на службу в Большой театр, где был помощником К. Ф. Вальца, обучался декорационному искусству у П. А. Исакова. Один из ведущих российских сценографов конца XIX века, испытал влияние пейзажной живописи пе­ре­движ­ни­ков и русского салонного искусства.

Романтичный склад дарования Гельцера ярче всего проявился в пейзажных декорациях, где он для передачи различных состояний природы использовал эффекты постепенной градации цвета и света, возможности транспарантной (просвечивающей) декорации, а также введённого в 1890-х годах электрического освещения.

Среди лучших работ - движущаяся панорама во 2-м действии балета «Спящая красавица» П. И. Чайковского (1899 год). Участвовал в оформлении опер «Демон» А. Г. Ру­бин­штей­на (1879 год), «Ев­ге­ний Оне­гин» Чай­ков­ско­го (1881 год) и др.; оформ­лял так­же спек­так­ли Ма­ло­го те­ат­ра, в т. ч. «Бо­рис Го­ду­нов» А. С. Пуш­ки­на (1880 год), «Гро­за» А. Н. Ост­ров­ско­го (1883 год), «Гам­лет» У. Шек­спи­ра (1891 год).

Иллюстрация:

А. Ф. Гель­цер. Эс­киз де­ко­ра­ции (фраг­мент па­но­ра­мы) к ба­ле­ту «Спя­щая кра­са­ви­ца» П. И. Чай­ков­ско­го в Боль­шом те­ат­ре. 1899. Архив БРЭ.

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