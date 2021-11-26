ЭРАРСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Музыкант, дирижер.

Происхождение и первые шаги.

Из мещан. Стремясь получить музыкальное образование, юношей отправляется пешком в Москву. По пути около года работает рабочим на кожевенном заводе, копя деньги на дорогу. В Москве сперва подрабатывает помощником фотографа, посвящая свободное время самостоятельному обучению игре на фортепьяно. Вскоре начинает зарабатывать себе на жизнь в качестве тапёра и настройщика инструментов. Берёт уроки игры на фортепьяно у Ю. К. Арнольда и А. И. Дюбюка. Талант и мастерство начинающего музыканта были замечены Н. Г. Рубинштейном, который в 80-е годы ввёл Эрарского в лучший музыкальный круг Москвы.

Детский оркестр.

Создал в 1887 вместе с женой Клавдией Николаевной Э. первый детский оркестр, дебютировавший в зале Моск. общ-ва литературы и искусства на Тверской ул. Впосл. по инициативе дир. Синод. уч-ща хорового пения С.В. Смоленского репетиции и публичн. выступления детища Э. проходили в помещении этого учеб. заведения на Б. Никитской ул., 11. В 1891 г. оркестр состоял из 8 скрипок, 6 альтов, 4 виолончелей и 2 контрабасов. Однако вскоре по чертежам Э. был создан также ряд оригинал. клавишн. инструментов, звучанием похожих на фисгармонию, флейту-пикколо («дудофон»), синтез кларнета и фагота («кларинофон») и др.

В 1889 г. Эрарский познакомился с известным музыковедом и педагогом С.В. Смоленским, бывшим тогда директором Московского Синодального училища. От всей души полюбив оркестр Эрарского и став одним из самых ревностных его поклонников, Смоленский весной 1891 года устраивает Эрарского учителем музыки в Синодальное училище, предоставляет для оркестра зал училища и помогает снабдить оркестр смычковыми инструментами Численность оркестрантов, начиная с 7—8-летн. возраста, превысила 60. Исполнительным искусством воспитанников Э. восторгались А.С. Аренский, Э.Ф. Направник, А.Н. Корещенко, Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Танеев, предоставившие оркестру свои новые произв. Дважды побывал на дет. концертах П.И. Чайковский (26 апр. 1892 и 23 февр. 1893), радостно изумлявшийся небывалому звучанию собств. пьес, специально инструментованных дирижером.

К сожалению, культурно-воспитат. деятельность Э. была прервана развитием его психич. недуга, он провёл два года в Преображенской больнице для душевнобольных, где и скончался. На могиле Э. на Пятницком кладбище была установлена в 1900 чугун. плита весом более 8 пудов. Среди пожертвовавших деньги на этот пам-к (он сохранился до наших дней) были С.В. Смоленский, Д.С. Крейн, А. Д. Кастальский, С.Н. Кругликов, П.Г. Чесноков и др. муз. деятели М. Впоследствии оркестр Э. выступал под упр. М.М. Ипполитова-Иванова в программах Рус. хорового общ-ва в Москве.