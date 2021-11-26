ЕЛПАТЬЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ЕЛПАТЬЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - русский писатель, общественный деятель.

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Окон­чил Пе­ре­яс­лав­ское ду­хов­ное училище (1868), медицинский фа­куль­тет Московского университета (1878). За­ни­мал­ся медицинской прак­ти­кой. В 1880 году за связь с чле­на­ми «На­род­ной во­ли» был аре­сто­ван и вы­слан в Восточную Си­бирь под над­зор по­ли­ции. По­сле сня­тия административного над­зо­ра жил в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1887-1897), в Санкт-Пе­тер­бур­ге, с 1900 года - в Ял­те. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал. В 1906 году стал ор­га­ни­за­то­ром и ру­ко­во­ди­те­лем На­род­но-со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии; в том же го­ду за опуб­ли­ко­ва­ние бро­шю­ры «Зем­ля и сво­бо­да» был осу­ж­дён; в 1910-1911 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции жил в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1882 году. Твор­че­ст­во Елпатьевского, от­ра­зив­шее влия­ние про­зы В.Г. Ко­ро­лен­ко, М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, Г.И. Ус­пен­ско­го, про­ник­ну­то яр­ко вы­ра­жен­ной пуб­ли­ци­стической на­прав­лен­но­стью. Ав­тор очер­ков [«Очер­ки Си­би­ри» (1891-1892), ри­сую­щие кар­ти­ны жиз­ни и бы­та ссыль­ных и ка­тор­жан; «За гра­ни­цей» (1910), «Еги­пет» (1911), «Крым­ские очер­ки» (1913), где пе­ре­да­ны пу­те­вые впе­чат­ле­ния Елпатьевского, и др.], рас­ска­зов [в том числе «Рас­ска­зы о про­шлом» (1901) - о жиз­ни про­вин­ци­аль­но­го ду­хо­вен­ст­ва, в сре­де ко­то­ро­го про­шло дет­ст­во Елпатьевского], ме­муа­ров «Близ­кие те­ни» (т. 1, 1909; т. 2 - «Ли­те­ра­тур­ные вос­по­ми­на­ния», 1916), где да­ны литературные порт­ре­ты М. Горь­ко­го, А.П. Че­хо­ва, Л.Н. Тол­сто­го, Н.Г. Га­ри­на-Ми­хай­лов­ско­го, Г.И. Ус­пен­ско­го, Н.К. Ми­хай­лов­ско­го, Д.Н. Ма­ми­на-­Си­би­ря­ка и др.; кн. «Вос­по­ми­на­ния за 50 лет» (1929), вос­соз­даю­щей об­щественно-­по­ли­тическую и куль­тур­ную ат­мо­сфе­ру жиз­ни в Рос­сии конца XIX - начала XX веков.

Сочинения:

Собрание сочинений. СПб., 1911. Т. 1-3;

Рас­ска­зы. М., 1914. Т. 1-4;

Кру­тые го­ры: (Рас­ска­зы о про­шлом). М., 1963;

Вос­по­ми­на­ния за 50 лет. Уфа, 1984.