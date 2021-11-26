ЕЛПАТЬЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ЕЛПАТЬЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - русский писатель, общественный деятель.
Сын сельского священника. Окончил Переяславское духовное училище (1868), медицинский факультет Московского университета (1878). Занимался медицинской практикой. В 1880 году за связь с членами «Народной воли» был арестован и выслан в Восточную Сибирь под надзор полиции. После снятия административного надзора жил в Нижнем Новгороде (1887-1897), в Санкт-Петербурге, с 1900 года - в Ялте. Много путешествовал. В 1906 году стал организатором и руководителем Народно-социалистической партии; в том же году за опубликование брошюры «Земля и свобода» был осуждён; в 1910-1911 годах находился в заключении в Петропавловской крепости. После Октябрьской революции жил в Москве.
Дебютировал в печати в 1882 году. Творчество Елпатьевского, отразившее влияние прозы В.Г. Короленко, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Г.И. Успенского, проникнуто ярко выраженной публицистической направленностью. Автор очерков [«Очерки Сибири» (1891-1892), рисующие картины жизни и быта ссыльных и каторжан; «За границей» (1910), «Египет» (1911), «Крымские очерки» (1913), где переданы путевые впечатления Елпатьевского, и др.], рассказов [в том числе «Рассказы о прошлом» (1901) - о жизни провинциального духовенства, в среде которого прошло детство Елпатьевского], мемуаров «Близкие тени» (т. 1, 1909; т. 2 - «Литературные воспоминания», 1916), где даны литературные портреты М. Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Н.Г. Гарина-Михайловского, Г.И. Успенского, Н.К. Михайловского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и др.; кн. «Воспоминания за 50 лет» (1929), воссоздающей общественно-политическую и культурную атмосферу жизни в России конца XIX - начала XX веков.
Сочинения:
Собрание сочинений. СПб., 1911. Т. 1-3;
Рассказы. М., 1914. Т. 1-4;
Крутые горы: (Рассказы о прошлом). М., 1963;
Воспоминания за 50 лет. Уфа, 1984.