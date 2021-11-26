ДРОЖЖИН СПИРИДОН ДМИТРИЕВИЧ
ДРОЖЖИН СПИРИДОН ДМИТРИЕВИЧ - русский поэт.
Из семьи крепостного крестьянина. В 1860 году был отправлен в Санкт-Петербург на заработки, где познакомился с А. С. Сувориным (в книжном магазине которого служил некоторое время), Л. Н. Толстым; в 1896 году вернулся в родную деревню. Был знаком с Р. М. Рильке, который перевёл на немецкий язык несколько стихотворений Дрожжина и в 1900 году гостил у него. Член Общества любителей российской словесности (с 1905 года); был председателем Съезда пролетарских писателей из народа Тверской губернии (1919 год).
Печатался с 1873 года (стихотворение «Песня про горе добра-молодца»). Среди произведений Дрожжина - автобиография «Поэт-крестьянин С. Дрожжин в его воспоминаниях. 1848-1884» (1884), а также свыше 30 поэтических книг, в том числе сборники «Стихотворения 1866-1888 годов. С записками автора о своей жизни» (1889 год), «Песни крестьянина» (1898 год), «Поэзия труда и горя» (1901 год), «Заветные песни» (1907 год), «Песни старого пахаря. 1906-1912» (1913 год); сборники стихов для детей «Год крестьянина» (1899 год), «Родная деревня» (1905 год), «Четыре времени года. Сельская идиллия для детей» (1914 год) и другие. Дрожжин писал не только о тяжкой доле деревенской и городской бедноты [«Песни рабочих» (1875 год), «В избе» (1882 год)], но и о радости вдохновенного земледельческого труда [«Сельская идиллия» (1875 год), «Первая борозда» (1884 год)]. В поэзии Дрожжина чувствуется подражание русскому фольклору, а также Н. А. Некрасову, И. С. Никитину, А. В. Кольцову.
Сочинения:
Песни гражданина. М., 1974.