БЕНУА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Искусствовед, критик, художник, основатель объединения «Мир искусства».

Ранние годы

Родился в семье архитектора Николая Бенуа и его жены Камиллы. Дедушка Александра по материнской линии, Альберт Катеринович Кавос – создатель Мариинского театра, почетный архитектор Общества благородных девиц, Департамента государственных имуществ и прочих ведомств. В доме №15 по улице Глинки в Санкт-Петербурге, где проживало семейство Бенуа, царила творческая атмосфера. С раннего детства Александр был погружен в мир изобразительного и театрального искусства. Неудивительно, что интерес к художественному творчеству проявился в нем довольно рано. Среди его первых учителей рисования - старший брат Альберт, окончивший в 1877 г. Императорскую Академию художеств в звании художника-архитектора 1-й степени и преподававший в альма-матер акварель с середины 1880-х.

Начальное образование Бенуа получил в гимназии при Императорском Человеколюбивом обществе. В 1885-1890 гг. он обучался в Петербургской школе Карла Мая, где познакомился с К. Сомовым, В. Нувелем и Д. Философовым, ставшими его ближайшими друзьями и соратниками по художественному объединению «Мир искусства». Впоследствии Александр продолжил семейную традицию, поступив в Академию художеств, однако вскоре решил отказаться от продолжения обучения. Он выдержал экзамены на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который успешно окончил в 1894 г.

Становление

Уже в начале 1890-х Бенуа активно пробует себя в разных качествах. В 1893 г. он представил на суд широкой публики свои акварельные работы, которые были приняты весьма благосклонно. В 1894 г. была опубликована «История живописи XIX века», для которой Александр Николаевич написал главу о русских художниках. В том же году он женился на Анне Карловне Кинд, дочери музыканта К.И. Кинда, с которой был знаком с 1876 г. Брак оказался успешным – супруги прожили вместе около 60 лет. У пары было трое детей.

В 1896-1898 гг. Бенуа вместе с друзьями посетил Францию, где создал «Версальскую серию», принесшую ему первый успех и известность. Три картины, изображавшие прогулки Людовика XIV в парке знаменитого дворца, были приобретены П.М. Третьяковым. В этот же период Бенуа обращается в своем живописном творчестве и к темам российской истории («Парад при Павле I»). Внимание художника к историческим деталям, подчеркнутое уважение к традициям классицизма и ампира иногда сопровождались критическими замечаниями современников.

Творчество

В 1898 г. Бенуа вместе с С.П. Дягилевым основал художественное общество «Мир искусства», издававшее одноименный журнал. В том же году объединение организовало «Выставку русских и финляндских художников» в Музее центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица. Деятельность «Мира искусства» на раннем этапе его существования отличилась идейной общностью, выражавшейся в интересе к синтезу сформировавшихся в петровскую эпоху традиций русского изобразительного искусства и поиска новых средств их художественного выражения. Особое внимание уделялось прикладному искусству, книжной иллюстрации, народным промыслам и архитектуре.

В начале 1900-х Бенуа обращается к графике. Самая знаковая его работа этого периода – иллюстрации к «Медному всаднику» А.С. Пушкина, опубликованные в 1904 г. в журнале «Мир искусства». В том же году была издана «Азбука в картинках», над которой Бенуа работал около года. Издание вышло в свет в 1905 г. тиражом в 2500 экземпляров. Параллельно с созданием иллюстраций Бенуа активно занимался деятельностью «Мира искусства». На 1900-1904 гг. пришелся пик активности объединения, выразившейся, прежде всего, в организации выставок с работами его участников. Среди них – И. Левитан, М. Нестеров, К. Сомов, В. Серов и др. В эти же годы Бенуа занимается изданием журналов «Художественные сокровища России» и «Старые годы», подготовкой и изданием труда «Русская школа живописи» (1904).

На 1911 г. пришлась важная веха в графической карьере Бенуа – была издана «Пиковая дама» А.С. Пушкина с его иллюстрациями. Работы Бенуа, созданные с намеренными театральными лейтмотивами, стали знаковым художественным событием. Можно утверждать, что эти иллюстрации явились закономерным развитием и итогом деятельности Бенуа как художественного руководителя «Русских сезонов» С. Дягилева в 1908-1911 гг. В «Пиковой даме» проявилось превосходное знание быта пушкинского времени, любовь к архитектуре, синтез театральных и художественных средств выразительности. Важно отметить, что в 1910-е Бенуа не прекращает исследовательской деятельности. Так, были опубликованы его «История живописи всех времен и народов» и «Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны».

После революции в 1918 г. Бенуа был назначен художником и режиссером в Мариинском и Большом драматическом театре Петрограда. В 1919 г. возглавил Эрмитаж, совмещая новую должность с работой в театрах. Важнейшим достижением на этом посту стало издание каталога музея. В 1922 г. был выпущен альбом «Версаль», содержавший 26 акварелей художника и ставший крупнейшей его работой в послереволюционный период. Тема Версаля, проходящая красной нитью через все творчество Бенуа, стала своеобразным манифестом художника. Для Бенуа этот дворцово-парковый ансамбль являлся идеальным свидетельством гармонии человека, природы и искусства.

В 1925 г. отправился на Международную выставку современных декоративных и промышленных искусств в Париже. В 1926 г. вместе с семьей окончательно покинул СССР, поселившись в столице Франции. В эмиграции Бенуа работал как художник-постановщик в «Русском балете» Дягилева, а также сотрудничал с ведущими европейскими и североамериканскими театрами. Александр Николаевич продолжал заниматься иллюстрацией произведений русских и французских авторов. В 1940-е Бенуа работал над мемуарами. Скончался в Париже в 1960 г.