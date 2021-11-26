АНТОНОВИЧ Максим Алексеевич

Литературный критик, публицист и фи­лософ.

Постоянный сотрудник журнала «Современник» в 1861–1866. Негативная оценка «Отцов и детей» И. С. Тургенева стала причиной полемики между журналами «Современник» и «Русское слово», получившей название «раскол в нигилистах». Был близок к организации «Земля и воля» . Один из первых дарвинистов в России. В статьях по философии и естествознанию опирался на Д. Льюиса, Ч. Дарвина и И. М. Сеченова, критикуя идеалистические системы Платона, Гегеля, Канта и их русских последователей.

Автор статьи: Цыганова Л.А.