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АНТОНОВИЧ Максим Алексеевич
Литературный критик, публицист и философ.
Постоянный сотрудник журнала «Современник» в 1861–1866. Негативная оценка «Отцов и детей» И. С. Тургенева стала причиной полемики между журналами «Современник» и «Русское слово», получившей название «раскол в нигилистах». Был близок к организации «Земля и воля». Один из первых дарвинистов в России. В статьях по философии и естествознанию опирался на Д. Льюиса, Ч. Дарвина и И. М. Сеченова, критикуя идеалистические системы Платона, Гегеля, Канта и их русских последователей.
Автор статьи: Цыганова Л.А.
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