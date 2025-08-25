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По темпам экономического роста Россия удерживала ведущие позиции в мире. С 1893 года до конца века промышленная продукция выросла почти вдвое, а в отраслях тяжёлой индустрии — в три раза. Сельское хозяйство давало почти половину национального дохода и определяло облик страны.

Дворянство оставалось традиционной опорой власти, самым многочисленным податным сословием было крестьянство. Промышленные рабочие и буржуазия составляли лишь 3,4% российского населения, постепенно росла не только столичная, но и провинциальная и национальная буржуазия.

Россия — самодержавная монархия, вся власть (законодательная, исполнительная, судебная) сосредотачивалась в руках императора. Либеральные идеи верховенства закона, неприкосновенности частной собственности, политических и экономических прав и свобод личности находили слабый отклик в повседневной жизни общества.

Технологический прогресс в начале XX века оказал значительное влияние на жизнь общества в России. Он способствовал развитию экономики, улучшению условий жизни, развитию образования и науки. Однако вместе с положительными изменениями технологический прогресс также создавал новые проблемы и вызывал социальные и экономические неравенства.