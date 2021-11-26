ОБЩЕСТВА ЗАВОДЧИКОВ И ФАБРИКАНТОВ

ОБЩЕСТВА ЗАВОДЧИКОВ И ФАБРИКАНТОВ - в Рос­сии в начале XX века пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ни­за­ции бур­жуа­зии, имев­шие це­лью ук­ре­п­ле­ние эко­но­мических свя­зей ме­ж­ду пред­при­ятия­ми, вы­ра­бот­ку со­гла­со­ван­ной по­зи­ции пе­ред пра­ви­тель­ст­вом и ра­бо­чи­ми.

Круп­ней­шие об­ще­ст­ва: Санкт-Пе­тер­бург­ское (Пет­ро­град­ское) общество за­во­дчи­ков и фаб­ри­кан­тов, воз­ник­ло в 1906 году на ос­но­ве соз­дан­но­го в 1897 году Санкт-Пе­тербургского общества для со­дей­ст­вия улуч­ше­нию и раз­ви­тию фаб­рич­но-за­вод­ской промышленности, к 1917 году в не­го вхо­ди­ли вла­дель­цы около 450 пред­при­ятий, объ­еди­нён­ных по от­рас­ле­во­му при­зна­ку в 17 от­де­лов (ме­ха­нический, тек­стиль­ный, по­ли­гра­фический и др.), из­да­ва­ло свой «Бюл­ле­тень...» (1910-1912), пред­се­да­те­ли общества - С.П. Глез­мер (1906-1912), Э.Л. Но­бель (1912-1916) (смотри Нобели ), А.А. Бач­ма­нов (1917); Общество за­во­дчи­ков и фаб­ри­кан­тов Московского промышленного района (1907), к 1911 году объ­е­ди­ня­ло вла­дель­цев свыше 200 пред­при­ятий, из­да­ва­ло «Из­вес­тия…» (1913-1917), «Тор­го­во-про­мыш­лен­ные из­вес­тия» (1917), пред­се­да­тель на всём про­тя­же­нии су­ще­ст­во­ва­ния общества - Ю.П. Гу­жон. Общества заводчиков и фабрикантов ве­ли ра­бо­ту по уни­фи­ка­ции ус­ло­вий тру­да и най­ма, до­би­ва­лись вве­де­ния оди­на­ко­вой зар­пла­ты и про­дол­жи­тель­но­сти ра­бо­че­го дня на пред­при­яти­ях од­ной от­рас­ли, ко­ор­ди­ни­ро­ва­ли борь­бу пред­при­ни­ма­те­лей с за­бас­то­воч­ным дви­же­ни­ем и ока­зы­ва­ли по­мощь про­мыш­лен­ни­кам, по­стра­дав­шим от за­бас­то­вок, при­вле­ка­лись пра­ви­тель­ст­вом к ра­бо­те со­ве­ща­ний и ко­мис­сий по во­про­сам промышленности и тор­гов­ли, в 1-ю ми­ро­вую вой­ну уча­ст­во­ва­ли в мо­би­ли­за­ции промышленности для нужд фрон­та. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года по ини­циа­ти­ве Пет­роградского общества соз­дан Все­российский со­юз Общества заводчиков и фабрикантов (объ­е­ди­нил 21 об­ще­ст­во). К концу 1918 года пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние.

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