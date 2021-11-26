ОБЩЕСТВА ЗАВОДЧИКОВ И ФАБРИКАНТОВ
ОБЩЕСТВА ЗАВОДЧИКОВ И ФАБРИКАНТОВ - в России в начале XX века представительные организации буржуазии, имевшие целью укрепление экономических связей между предприятиями, выработку согласованной позиции перед правительством и рабочими.
Крупнейшие общества: Санкт-Петербургское (Петроградское) общество заводчиков и фабрикантов, возникло в 1906 году на основе созданного в 1897 году Санкт-Петербургского общества для содействия улучшению и развитию фабрично-заводской промышленности, к 1917 году в него входили владельцы около 450 предприятий, объединённых по отраслевому признаку в 17 отделов (механический, текстильный, полиграфический и др.), издавало свой «Бюллетень...» (1910-1912), председатели общества - С.П. Глезмер (1906-1912), Э.Л. Нобель (1912-1916) (смотри Нобели), А.А. Бачманов (1917); Общество заводчиков и фабрикантов Московского промышленного района (1907), к 1911 году объединяло владельцев свыше 200 предприятий, издавало «Известия…» (1913-1917), «Торгово-промышленные известия» (1917), председатель на всём протяжении существования общества - Ю.П. Гужон. Общества заводчиков и фабрикантов вели работу по унификации условий труда и найма, добивались введения одинаковой зарплаты и продолжительности рабочего дня на предприятиях одной отрасли, координировали борьбу предпринимателей с забастовочным движением и оказывали помощь промышленникам, пострадавшим от забастовок, привлекались правительством к работе совещаний и комиссий по вопросам промышленности и торговли, в 1-ю мировую войну участвовали в мобилизации промышленности для нужд фронта. После Февральской революции 1917 года по инициативе Петроградского общества создан Всероссийский союз Общества заводчиков и фабрикантов (объединил 21 общество). К концу 1918 года прекратили существование.