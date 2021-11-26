МУРАВЬЁВ МИХАИЛ
МУРАВЬЁВ МИХАИЛ - граф (1865 год), российский государственный деятель и дипломат, гофмейстер (1896 год).
Из рода Муравьёвых. Внук М.Н. Муравьёва (1796-1866 годы). В начале 1860-х годах слушал лекции в Гейдельбергском университете. С 1864 года на службе в российских дипломатических представительствах в Берлине (1864-1865, 1869-1872 годы), Стокгольме (1866-1867 годы, 1873-1874 годы), Штутгарте (1867-1869 годы), Карлсруэ (1872 год), Париже (1872-1873 годы), Гааге (1874-1880 годы). Первый секретарь российской миссии в Париже (1880-1884 годы), советник посольства в Берлине (1884-1893 годы). Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Копенгагене (1893-1897 годы).
Министр иностранных дел [13.04.1897-08.06.1900 годы; управляющий МИД с 01.01.1897 года; получил назначение благодаря императрице Марии Фёдоровне, матери императора Николая II]. Продолжил политику дальнейшего «подмораживания» Восточного вопроса, проводившуюся министром иностранных дел А.Б. Лобановым-Ростовским.
В 1897 году путём обмена письмами с министром иностранных дел Австро-Венгрии А. Голуховским достиг секретного австро-русского соглашения о сохранении статус-кво на Балканах, отказе обеих держав от территориальных притязаний на полуострове. Вместе с тем после начала англо-бурской войны 1899-1902 годов предложил выработать план занятия российскими войсками Черноморских проливов, при этом считал обязательным достижение письменной договорённости с Германией о признании ею за Россией «права ограждения, а в случае необходимости и фактического занятия Босфора».
Обеспокоенный строительством железной дороги Берлин - Багдад, Муравьев добился от Османской империи обязательства не передавать иностранным компаниям право на строительство железно-дорожных линий на северо-востоке страны, в приграничных с Россией районах (1900 год). Продолжил курс на активизацию российской внешней политики на Дальнем Востоке. Один из главных инициаторов Русско-китайской конвенции 1898 года об аренде Россией Порт-Артура (Люйшунь) и порта Талиенван (Даляньвань) на Квантунском полуострове (смотреть Квантунская область).
При этом пытался обеспечить дальнейшее закрепление России в Южной Маньчжурии путём уступок Великобритании и Японии в Корее. 16.04.1899 года заключил соглашение с Великобританией о разграничении сфер железнодорожного строительства в Китае, закрепившее за Россией право на сооружение железных дорог в Маньчжурии и Внешней Монголии, а также возможность сооружения линии от Китайско-Восточной железной дороги к Пекину.
В период обострения отношений с Великобританией сторонник создания коалиции держав в составе России, Германии и Франции. Совместно с французским министром иностранных дел Т. Делькассе в 1899 году подтвердил действие русско-французского союза 1891-1893 годов. Сторонник активной политики на Среднем Востоке. Поддерживал планы российской экономической экспансии в Персии, в 1899-1900 годах добился продления на 10 лет обязательства персидского шаха не предоставлять концессий на железнодорожное строительство иностранцам; выступал противником идеи о разграничении сфер влияния между Великобританией и Россией в Персии. В начале 1900 года инициировал вопрос об установлении прямых дипломатических отношений с Афганистаном.
В 1898 году выступил с предложением созвать международную конференцию по разоружению и созданию международного арбитражного суда. Разработчик программы и организатор первой из Гаагских конференций мира 1899 и 1907 годов.