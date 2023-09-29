Рефóрмы Алексáндра II

Рефóрмы Алексáндра II (Великие реформы) — масштабные преобразования, проведенные в 1860–1870‑е, направленные на решение социально-­экономических проблем и расширение гражданских свобод. Движущей силой реформ стали высшие чиновники, так называемые либеральные бюрократы, сторонники великого князя Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны , выступавшие за отмену крепостного права и преобразования в судебной, административной и других сферах жизни. Предпосылками реформ стали поражение в Крымской вой­не , дефицит государственного бюджета, крестьянские волнения. Предвестником был манифест 19 марта 1856 о прекращении вой­ны, в котором император заявил о необходимости «совершенствования внутреннего благоустройства» России.

Крестьянская реформа 1861 представляла собой систему законодательных актов, которые отменяли в России крепостное право (см. Крепостного права отмена, в России ) и вводили крестьянское самоуправление. 19 февраля [3 марта] 1861 император Александр II подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» (см. Манифест об отмене крепостного права 19 февраля 1861 ) и «Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Крестьяне получили личную свободу и полевой надел от помещика по установленным нормам. «Положение о выкупе» регламентировало порядок постепенного выкупа крестьянами земли у помещиков, организацию выкупной операции, права и обязанности крестьян-­собственников. Также определялись структура, права и обязанности органов крестьянского общественного управления.

Земская реформа (см. Земская реформа 1864 ) 1[13] января 1864 заключалась в создании местных органов самоуправления. Согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях, создавались губернские и уездные земские собрания и земские управы — учреждения, призванные решать вопросы местного хозяйства: заведования имуществом, земскими сборами, благотворительностью, поддержка торговли, промышленности, содержание путей сообщения, строительство и поддержка школ и больниц.

Судебная реформа подготавливалась юристами С. И. Зарудным, Д. Н. Блудовым , К. П. Победоносцевым , Д. А. Ровинским и др. 29 сентября [11 октября] 1862 Александр II утвердил «Основные положения преобразования судебной части в России» («О. п.»). При составлении проекта «О. п.» была использована западноевропейская судебная практика: отделение судебной власти от административной, единство суда для всех сословий, создание суда присяжных и независимой адвокатуры. 20 ноября [2 декабря] 1864 были утверждены «Учреждения судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». Вводилась система мировых и общих судов. Мировые суды рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела в упрощенном порядке. Каждый уезд составлял мировой округ, разделенный на мировые участки. Мировые судьи избирались земскими органами и утверждались Сенатом . Система общих судов включала окружные суды (на несколько уез­дов), судебные палаты (на несколько губерний) и Сенат как верховный кассационный суд. Общие суды включали институт присяжных заседателей, которые рассматривали уголовные дела, за исключением дел о государственных и служебных преступлениях, для которых действовал суд с участием сословных представителей. Система общих судов включала также прокуратуру, которая надзирала за законностью действий судов, институт присяжных поверенных (адвокатов), нотариат и службу судебных приставов. Реализация реформы началась в 1866 в Санкт-­Петербургском и Московском округах, к 1881 новые суды были учреждены полностью или частично в 54 губерниях.

Военные реформы (см. Военные реформы 1860–1870 в России ) затрагивали все сферы военного дела: были сокращены сроки службы, создана военно-­окружная система управления (1864), преобразована система военно-­учебных заведений. 1[13] января 1874 была отменена рекрутская повинность и принят Устав о всеобщей воинской повинности.

С 1862 велась подготовка реформы городского самоуправления (см. Городская реформа 1870 ). 16[28] июня 1870 было принято Городовое положение, в соответствии с которым в городах создавались бессословные органы городского общественного управления — городские думы , и исполнительные органы — городские управы . В 1873 городские органы самоуправления были введены в 375 городах, к середине 1880‑х — в 620. Реформа не затронула Польшу, Финляндию, Среднюю Азию.

Финансовые реформы 1860‑х, инициированные государственным конт­ролером В. А. Татариновым, были направлены на повышение эффективности государственных расходов, реформу Государственного контроля (Г. к.), который следил за законностью поступления доходов и учитывал расход средств во всех государственных учреждениях. Права Г. к. были расширены: созданы подчинявшиеся Г. к. особые контрольные палаты, занимавшиеся проверкой движения денежных средств уездных и губернских казначейств. В 1860 создан Государственный банк, который участвовал в финансировании казны и проведении выкупной операции. 4[16] января 1862 провозглашена гласность бюджета: роспись доходов и расходов подлежала публикации в правительственных периодических изданиях. 22 мая [3 июня] 1862 установлена единая система бюджетного учета и отчетности. Было введено единство кассы: все казенные средства были сосредоточены в сети губернских и уездных касс Государственного казначейства, и движение всех средств подчинялось общему распоряжению Министерства финансов.

Реформы в области образования и цензуры также предусматривали либерализацию внутреннего курса. Университетский устав 18[30] июня 1863 расширил автономию университетов, которые получили право устанавливать внутренние правила учебной, административной, дисциплинарной жизни. Предусматривалась выборность ректора, проректора, профессоров и деканов, но с последующим утверждением в должности министром. Университетам облегчили возможность получать литературу из-за границы. Под руководством педагога Н. А. Вышнеградского были приложены усилия для развития высшего женского образования. С конца 1860‑х в Санкт-­Петербурге, Москве, Казани учреждаются учебные заведения высшего образования для женщин — Высшие женские курсы. 14[28] июля 1863 было принято «Положение о начальных народных училищах», которое заложило основу для разветвленной сети образовательных учреждений начального уровня, в том числе с привлечением частной инициативы. 19 ноября [1 декабря] 1864 принят «Устав гимназий и прогимназий», который декларировал доступ в гимназии представителям всех сословий.

Смягчение цензурного гнета нашло выражение в указе «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати» 6[18] апреля 1865. Отменялась предварительная цензура для книг объемом не менее 10 печатных листов и для переводов не менее 20 печатных листов, а также для выходивших повсеместно правительственных, академических и научных изданий, изданий на древних классических языках и переводов с этих языков. Дела печати и цензуры были переведены в ведомство Министерства внутренних дел.

Лит. : Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1964 ; Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50‑х до начала 80‑х гг. XIX в. Л., 1978; Великие реформы в России 1856–1874. М., 1992; Яковлев А. И. Великие реформы в России. 1860–1870‑е годы. М., 2010; Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011; Джаншиев Г. А. Эпоха Великих реформ. М., 2016. Ю. Л. Михайлова.