Рефóрмы Алексáндра II
Рефóрмы Алексáндра II (Великие реформы) — масштабные преобразования, проведенные в 1860–1870‑е, направленные на решение социально-экономических проблем и расширение гражданских свобод. Движущей силой реформ стали высшие чиновники, так называемые либеральные бюрократы, сторонники великого князя Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны, выступавшие за отмену крепостного права и преобразования в судебной, административной и других сферах жизни. Предпосылками реформ стали поражение в Крымской войне, дефицит государственного бюджета, крестьянские волнения. Предвестником был манифест 19 марта 1856 о прекращении войны, в котором император заявил о необходимости «совершенствования внутреннего благоустройства» России.
Крестьянская реформа 1861 представляла собой систему законодательных актов, которые отменяли в России крепостное право (см. Крепостного права отмена, в России) и вводили крестьянское самоуправление. 19 февраля [3 марта] 1861 император Александр II подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» (см. Манифест об отмене крепостного права 19 февраля 1861) и «Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Крестьяне получили личную свободу и полевой надел от помещика по установленным нормам. «Положение о выкупе» регламентировало порядок постепенного выкупа крестьянами земли у помещиков, организацию выкупной операции, права и обязанности крестьян-собственников. Также определялись структура, права и обязанности органов крестьянского общественного управления.
Земская реформа (см. Земская реформа 1864) 1[13] января 1864 заключалась в создании местных органов самоуправления. Согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях, создавались губернские и уездные земские собрания и земские управы — учреждения, призванные решать вопросы местного хозяйства: заведования имуществом, земскими сборами, благотворительностью, поддержка торговли, промышленности, содержание путей сообщения, строительство и поддержка школ и больниц.
Судебная реформа подготавливалась юристами С. И. Зарудным, Д. Н. Блудовым, К. П. Победоносцевым, Д. А. Ровинским и др. 29 сентября [11 октября] 1862 Александр II утвердил «Основные положения преобразования судебной части в России» («О. п.»). При составлении проекта «О. п.» была использована западноевропейская судебная практика: отделение судебной власти от административной, единство суда для всех сословий, создание суда присяжных и независимой адвокатуры. 20 ноября [2 декабря] 1864 были утверждены «Учреждения судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». Вводилась система мировых и общих судов. Мировые суды рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела в упрощенном порядке. Каждый уезд составлял мировой округ, разделенный на мировые участки. Мировые судьи избирались земскими органами и утверждались Сенатом. Система общих судов включала окружные суды (на несколько уездов), судебные палаты (на несколько губерний) и Сенат как верховный кассационный суд. Общие суды включали институт присяжных заседателей, которые рассматривали уголовные дела, за исключением дел о государственных и служебных преступлениях, для которых действовал суд с участием сословных представителей. Система общих судов включала также прокуратуру, которая надзирала за законностью действий судов, институт присяжных поверенных (адвокатов), нотариат и службу судебных приставов. Реализация реформы началась в 1866 в Санкт-Петербургском и Московском округах, к 1881 новые суды были учреждены полностью или частично в 54 губерниях.
Военные реформы (см. Военные реформы 1860–1870 в России) затрагивали все сферы военного дела: были сокращены сроки службы, создана военно-окружная система управления (1864), преобразована система военно-учебных заведений. 1[13] января 1874 была отменена рекрутская повинность и принят Устав о всеобщей воинской повинности.
С 1862 велась подготовка реформы городского самоуправления (см. Городская реформа 1870). 16[28] июня 1870 было принято Городовое положение, в соответствии с которым в городах создавались бессословные органы городского общественного управления — городские думы, и исполнительные органы — городские управы. В 1873 городские органы самоуправления были введены в 375 городах, к середине 1880‑х — в 620. Реформа не затронула Польшу, Финляндию, Среднюю Азию.
Финансовые реформы 1860‑х, инициированные государственным контролером В. А. Татариновым, были направлены на повышение эффективности государственных расходов, реформу Государственного контроля (Г. к.), который следил за законностью поступления доходов и учитывал расход средств во всех государственных учреждениях. Права Г. к. были расширены: созданы подчинявшиеся Г. к. особые контрольные палаты, занимавшиеся проверкой движения денежных средств уездных и губернских казначейств. В 1860 создан Государственный банк, который участвовал в финансировании казны и проведении выкупной операции. 4[16] января 1862 провозглашена гласность бюджета: роспись доходов и расходов подлежала публикации в правительственных периодических изданиях. 22 мая [3 июня] 1862 установлена единая система бюджетного учета и отчетности. Было введено единство кассы: все казенные средства были сосредоточены в сети губернских и уездных касс Государственного казначейства, и движение всех средств подчинялось общему распоряжению Министерства финансов.
Реформы в области образования и цензуры также предусматривали либерализацию внутреннего курса. Университетский устав 18[30] июня 1863 расширил автономию университетов, которые получили право устанавливать внутренние правила учебной, административной, дисциплинарной жизни. Предусматривалась выборность ректора, проректора, профессоров и деканов, но с последующим утверждением в должности министром. Университетам облегчили возможность получать литературу из-за границы. Под руководством педагога Н. А. Вышнеградского были приложены усилия для развития высшего женского образования. С конца 1860‑х в Санкт-Петербурге, Москве, Казани учреждаются учебные заведения высшего образования для женщин — Высшие женские курсы. 14[28] июля 1863 было принято «Положение о начальных народных училищах», которое заложило основу для разветвленной сети образовательных учреждений начального уровня, в том числе с привлечением частной инициативы. 19 ноября [1 декабря] 1864 принят «Устав гимназий и прогимназий», который декларировал доступ в гимназии представителям всех сословий.
Смягчение цензурного гнета нашло выражение в указе «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати» 6[18] апреля 1865. Отменялась предварительная цензура для книг объемом не менее 10 печатных листов и для переводов не менее 20 печатных листов, а также для выходивших повсеместно правительственных, академических и научных изданий, изданий на древних классических языках и переводов с этих языков. Дела печати и цензуры были переведены в ведомство Министерства внутренних дел.
Лит.: Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1964; Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50‑х до начала 80‑х гг. XIX в. Л., 1978; Великие реформы в России 1856–1874. М., 1992; Яковлев А. И. Великие реформы в России. 1860–1870‑е годы. М., 2010; Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011; Джаншиев Г. А. Эпоха Великих реформ. М., 2016. Ю. Л. Михайлова.