ПОДХОРУНЖИЙ

ПОДХОРУНЖИЙ - во­ин­ское зва­ние (чин) ун­тер-офи­цер­ско­го (сер­жант­ско­го) со­ста­ва в ка­зачь­их вой­сках (смотреть Ир­ре­гу­ляр­ные вой­ска) российской ар­мии, со­от­вет­ст­во­вав­шее под­пра­пор­щи­ку в ре­гу­ляр­ных вой­сках.

Вве­де­но в 1880 году. При­сваи­ва­лось уряд­ни­кам и вах­ми­ст­рам, сдав­шим эк­за­мен на офи­цер­ский чин, но не по­лу­чив­шим его из-за от­сут­ст­вия ва­кан­сий или не­дос­та­точ­ной вы­слу­ги лет, а так­же вы­пу­ск­ни­кам юн­кер­ских ка­зачь­их учи­лищ, рас­пре­де­лён­ным в пол­ки для про­хо­ж­де­ния ста­жи­ров­ки и до про­из­вод­ст­ва в офи­це­ры. От­ме­не­но дек­ре­том СНК в декабре 1917 года.

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