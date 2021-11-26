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ПОДХОРУНЖИЙ
ПОДХОРУНЖИЙ - воинское звание (чин) унтер-офицерского (сержантского) состава в казачьих войсках (смотреть Иррегулярные войска) российской армии, соответствовавшее подпрапорщику в регулярных войсках.
Введено в 1880 году. Присваивалось урядникам и вахмистрам, сдавшим экзамен на офицерский чин, но не получившим его из-за отсутствия вакансий или недостаточной выслуги лет, а также выпускникам юнкерских казачьих училищ, распределённым в полки для прохождения стажировки и до производства в офицеры. Отменено декретом СНК в декабре 1917 года.
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