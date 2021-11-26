ПАНИН ВИКТОР НИКИТИЧ
ПАНИН ВИКТОР НИКИТИЧ - граф, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1856), почетный член Петербургской АН (1856/1857).
Из рода Паниных, сын Н.П. Панина, дед С.В. Паниной. Крупный помещик (к 1842 году владел 12 тысячами душ мужского пола). Получил домашнее образование, слушал лекции в Йенском университете. В 1819 году выдержал экзамен в Московском университете. Затем на службе в Коллегии иностранных дел. В 1824-1826 годы годах 2-й секретарь российской миссии в Мадриде. Исполнял должность российского поверенного в делах в Греции (1829-1831). Помощник статс-секретаря Государственного совета по Департаменту законов (1831-1832). Исполняющий должность товарища министра юстиции (с 1832). Статс-секретарь (с 1832/1833). Управляющий Министерством юстиции (с 31.12.1839(12.1.1840), министр юстиции (16(28).4.1841-21.10(2.11).1862). Один из разработчиков Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845. Провёл общую ревизию губернских судебных учреждений (1846). Способствовал учреждению Школы кавказских межевщиков (1846), готовившей землемеров для Закавказского края, при нём Межевой корпус получил военное устройство (1850). При участии Панина окончательно упразднены совестные суды (кроме Санкт-Петербургского и Московского), их дела переданы в 1857 году в уголовные палаты. Активно участвовал в создании Московского архива Министерства юстиции (1853). В конце 1850-х годов выступил против проекта полного преобразования судебной системы и судопроизводства на началах независимости, всесословности и гласности, разработанного под руководством главноуправляющего 2-м отделением Собственной Его Императорского Величия Канцелярии Д.Н. Блудова, однако признал необходимость отстранить полицию от следствия и создать институт судебных следователей (8(20).6.1860). В начале 1860-х годов изменил свою позицию, в 1862 году поддержал «основные начала» реформы (подготовку судебной реформы 1864 года завершил преемник Панина на посту министр юстиции Д.Н. Замятнин).
Член Секретного (с 1858 года Главного) комитета по крестьянскому делу (с 1857), с 18.2(1.3).1860 года председатель Редакционных комиссий (на время председательствования освобождён от управления Министерством юстиции). Стремился сохранить за помещиками собственность на земли, находившиеся в пользовании крестьян, а также права вотчинной полиции и власть над органами крестьянского самоуправления. В Государственном совете при рассмотрении законопроекта о земствах выступил сторонником придания им сословного характера, высказывался против передачи земствам дел по народному образованию, здравоохранению и тюрьмам. Главноуправляющий 2-м отделением Собственной Его Императорского Величия канцелярии (27.2(10.3).1864-16(28).4.1867), инициатор отмены обязательного согласования ведомственных законопроектов со 2-м отделением (30.6(12.7).1866). Член Верховного уголовного суда по делу Д.В. Каракозова, совершившего покушение на императора Александра II (1866). С 1872 года в бессрочном отпуске.
Член ВЭО (с 1824), Русского исторического общества (с 1871), почетный член РГО (с 1846), Общества истории и древностей российских (с 1866), Археологического общества (с 1866). Автор «Краткой истории Елизаветы Алексеевны Таракановой» («Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1867 год, книга 1). Опубликовал несколько документов из семейного архива Паниных, в том числе «Письма графа П.И. Панина к сыну, графу Никите Петровичу (1788 год)» («Сборник Русского исторического общества», 1870 год, том 5), «Бумаги графа Петра Ивановича Панина о пугачёвском бунте» (Там же, 1871 год, том 6), «Переписка графа П.А. Румянцева с графом Н.И. Паниным в 1765 и 1771 годах» (Там же, 1872 год, том 9), «Высочайшие рескрипты императрицы Екатерины II и министерская переписка по делам крымским» («Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1871 год, книга 4). Имел обширную библиотеку, которую пожертвовал в Московский публичный и Румянцевский музеи.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1844 год; алмазными знаками к нему - 1859 год), Святого Андрея Первозванного (1861 год; алмазными знаками к нему - 1867 год), Святого Владимира 1-й степени (1865) и другими.